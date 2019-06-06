 Холодницький: У мене є побоювання, що Антикорупційний суд може не розпочати свою роботу вчасно

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".
"Скажу відверто... у мене є побоювання, що в силу відсутності нормального приміщення, нормальних засобів для існування, цей суд може не розпочати свою роботу вчасно. Враховуючи літо, передвиборчі перегони, в мене є такі побоювання. Людина, яка стикалась із запуском роботи новостворених антикорупційних органів, я розумію, що юридично всі питання врегульовані для початку роботи цього суду, але є питання матеріально-технічного характеру, які досі залишаються дуже відкритими. Мені як прокурору важливо, щоб цей суд почав роботу не тільки 5 вересня, як вони задекларували, а я б хотів, щоб він швидше почав роботу", - сказав Холодницький.
Нагадаємо, 7 травня главою Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. На зборах суддів Вищого антикорупційного суду України за неї таємно проголосували 23 із 38 суддів. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідний мінімум - 20 голосів. Заступником голови Антикорупційного суду став Євген Крук.
Якщо всі ті самі, то і боятися нікому.
може це і є тими матеріально-технічними засобами, про яки мовить розово-щокий)?
це по Фройду - адже було 5 років правління рошена, швидко переладнатися з одного олігарха
на другого не олігарха)) порошкові не можуть!
а це навіть порошковий суд) не відмінить!
так шо коло замкнулося - вся право-охоронна система потребує заміни!
И так во всех сферах
А холодницкому нужно больше внимания уделять своему ведомству, которое погрязло в скандалах и коррупции
Лузер краснощекий дискредитировал все антикоррупционные органы , ещё и тявкает о том,что ему чего- то там не хватает
Когда уже вас выкинут
Видать в мирный способ по закону они от корыта не отстанут.