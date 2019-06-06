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 Холодницький: У мене є побоювання, що Антикорупційний суд може не розпочати свою роботу вчасно

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький висловив побоювання, що новий Антикорупційний суд може не розпочати вчасно свою роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

"Скажу відверто... у мене є побоювання, що в силу відсутності нормального приміщення, нормальних засобів для існування, цей суд може не розпочати свою роботу вчасно. Враховуючи літо, передвиборчі перегони, в мене є такі побоювання. Людина, яка стикалась із запуском роботи новостворених антикорупційних органів, я розумію, що юридично всі питання врегульовані для початку роботи цього суду, але є питання матеріально-технічного характеру, які досі залишаються дуже відкритими. Мені як прокурору важливо, щоб цей суд почав роботу не тільки 5 вересня, як вони задекларували, а я б хотів, щоб він швидше почав роботу", - сказав Холодницький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забезпечення початку роботи Антикорупційного суду - одне із зобов'язань України, - представники МВФ зустрілися з керівництвом Державної судової адміністрації

Нагадаємо, 7 травня главою Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. На зборах суддів Вищого антикорупційного суду України за неї таємно проголосували 23 із 38 суддів. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідний мінімум - 20 голосів. Заступником голови Антикорупційного суду став Євген Крук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130859
 
 
 Топ коментарі
 
прошковим роздали методичку про суддів бені? Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя - Цензор.НЕТ 7574
це по Фройду - адже було 5 років правління рошена, швидко переладнатися з одного олігарха
на другого не олігарха)) порошкові не можуть! Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя - Цензор.НЕТ 3114
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рехВОРматора пети "закладки" долго еще придется расхлебывать .
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вашу мать!!!! а коли козел парашенка робив все можливе і неможливе, щоб той суд ніколи не почав свою роботу, чого мовчали?????
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А хто там в суддях ?
Якщо всі ті самі, то і боятися нікому.
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не начнет пока беня туда своих "судей" не протащит
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а суддям нового суду будуть закуплені тактичні шкарпетки і стратегічні мантії?!
може це і є тими матеріально-технічними засобами, про яки мовить розово-щокий)?
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А кого Порошенко назначил председателем Антикоррупционного суда? к бабке не ходи свой человек.
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прошковим роздали методичку про суддів бені? Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя - Цензор.НЕТ 7574
це по Фройду - адже було 5 років правління рошена, швидко переладнатися з одного олігарха
на другого не олігарха)) порошкові не можуть! Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя - Цензор.НЕТ 3114
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рехВОРматора пети "закладки" долго еще придется расхлебывать .
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Начни с САП, а потом будешь давать прогнозы по АКСУ. Само бездельник и коррупционер .
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вашу мать!!!! а коли козел парашенка робив все можливе і неможливе, щоб той суд ніколи не почав свою роботу, чого мовчали?????
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суддів обирали перевірені чоколятні, в складі комісії, тобто колективне рішення,
а це навіть порошковий суд) не відмінить!
так шо коло замкнулося - вся право-охоронна система потребує заміни!
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Порошенко ушёл, но люди его остались.
И так во всех сферах
А холодницкому нужно больше внимания уделять своему ведомству, которое погрязло в скандалах и коррупции
Лузер краснощекий дискредитировал все антикоррупционные органы , ещё и тявкает о том,что ему чего- то там не хватает
Когда уже вас выкинут
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Не так . У многих есть желание , чтобы Антикоррупционный суд не начал работу вовремя . А еще лучше , чтобы его не было совсем . Кому не выгоден суд гадать не стоит ....
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С помещением проблемы? Паршивой комнатки в стране не нашлось? Ну пускай полгодика у кого-то на кухне позаседают.
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Касюку милиард нашлось. Кобелю милиард на их премии нашлось.А вот с судом проблема.
Видать в мирный способ по закону они от корыта не отстанут.
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