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 "Території, поки що контрольовані Україною": суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 6 червня перевірятиме суддю Лисичанського суду Віталія Фастовця, який у своїх офіційних рішеннях іронічно висловлюється про офіційну позицію України щодо подій на Донбасі.

Про це пише адвокат Роман Маселко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ця особа, яка давала присягу судді, систематично (більш ніж у 32 своїх рішеннях) стібеться з офіційної позиції України щодо дій російських військових та сепаратистів у зоні ООС. Він називає ці території не інакше як "ПОКИ ЩО контрольовані Україною". А самі дії сєпарів та росіян навмисно описує саркастично, використовуючи фейки (про обстріл атомними боєголовками), щоб було зрозуміло, що він просто висміює і знущається з офіційної позиції України. І все це в офіційних судових рішеннях", - дивується адвокат.

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Він наводить кілька цитат з рішення судді: "Вирішуючи питання про наявність в діях відповідача ухилення від нотаріального посвідчення договору, суд виходить з того, що для будь-якої особи, яка не бажає бути звинуваченою у роботі на ФСБ, є загальновідомими і відповідно до ст.61 ч.2 ЦПК України не потребують доказування у судах України цілодобові провокації бандитсько-терористично-сепаратистських угруповань російсько-терористичних бандитів-найманців на межі контрольованих і неконтрольованих Україною територій, стрільба вказаних осіб з ПЗРК по працюючих кондиціонерах, з РСЗВ БМ-21 "Град" та ствольних артилерійських систем по населених пунктах по всій площі дальності вогню, у т.ч. і на контрольованій ними території, застосуванням боєприпасів з ядерним зарядом на території Луганського аеропорту і важких вогнеметних систем "Чебурашка" на території Донецького аеропорту, одночасне вживання вищеназваними членами вищеназваних угруповань як алкогольних напоїв, так і наркотичних речовин, відсутність дисципліни, насильство, захоплення чужого майна тощо. За таких обставин будь-яка особа під час перетинання межі між ПОКИ ЩО контрольованими та неконтрольованими Україною територіями наражається на реальну небезпеку для власного життя, здоров'я, честі та гідності, тобто всього того, що згідно зі ст.3 Конституції України визнається в Україні найвищою соціальною цінністю."

Території, поки що контрольовані Україною: суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко 01

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Адвокат також зазначає, що ті ж висновки простежуються на facebook-сторінці судді, і додає до поста скриншоти.

Території, поки що контрольовані Україною: суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко 02
Території, поки що контрольовані Україною: суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко 03

"Але то фігня. Бо він не лише стібеться, але й реально виправдав сепаратиста, якого він судив за посягання на територіальну цілісність, викривлюючи показання свідків. Це встановив апеляційний суд, скасувавши виправдувальний вирок. Громадська рада доброчесності затвердила негативний висновок щодо цього судді (хоча колишній член Леонід Маслов, який воював, пропонував інше). Тепер слово за Вищою кваліфкомісією", - упевнений Маселко.

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Дані про виправдувальний вирок сепаратистові: "02.08.2016 суддя у складі колегії суддів (Л. Грибанова, А. Березін, В. Фастовець) ухвалив виправдувальний вирок щодо особи, яка обвинувачується в навмисному скоєнні публічних закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ст.110 ч.1 КК України), а також сприяння діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ст.258-3 ч.1 КК України).

Суд апеляційної інстанції скасував цей вирок, зокрема, з огляду на таке: "Суд першої інстанції неповно привів і частково викривив у вироку показання свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не вказавши певні відомості, зазначені цими свідками, які можуть свідчити про винність Особи_2 в скоєнні кримінальних злочинів, не дав належної оцінки показанням зазначених осіб щодо підтвердження вини Особи_2".

Території, поки що контрольовані Україною: суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко 04
Території, поки що контрольовані Україною: суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130857
 
 
 Топ коментарі
 
Рассмешили. Действующий президент называет Украину проституткой, которую имеют со всех сторон все кому не лень и 72% олигофренов пускают слюни от его остроумия. А тут к пустяку прицепились.
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Интересно, я должен удивиться? За наших судей?
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Так Высшая квалификационная комиссия судей Украины - вообще ничего не может

Этому судье достаточно просто вечно болеть или вечно ссылаться на рабочую загруженность и просто не приходить на проверки или переотестации- прициденты уже есть

А даже если и уволят- он потом проконсультируется с насиривым и восстановится через Суд Судья Лисичанского суда Фастовец в текстах решений стебется с официальной позиции Украины о событиях на Донбассе, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5887
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Суд в Украине это большой коррупционный клан, а Петя приложил немало усилий чтобы все это сохранилось. Никакой люстрации, никакого реформирования суда не было, лишь обещания и бла-бла. В Верховный суд Украины Петя посадил своих людей, даже успел назначить своего председателя Антикоррупционного суда (а судьи все пожизненно сидят в своих креслах). Коррупция рулит.
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То то судья или его помощник, который обычно пишет решение, удивится, что кто то эти решения прочитал . Судья Лисичанского суда Фастовец в текстах решений стебется с официальной позиции Украины о событиях на Донбассе, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 29
Да удивляться судьям могут те, кто не сталкивался с судьями в процессах . Судья Лисичанского суда Фастовец в текстах решений стебется с официальной позиции Украины о событиях на Донбассе, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3445
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Депортировать суку в Луганск-там постебется пусть. Судья Лисичанского суда Фастовец в текстах решений стебется с официальной позиции Украины о событиях на Донбассе, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7755
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Він використовує заяву одного з "великих" стратегів про обстріл снарядами з ядерним зарядом.
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Незалежна гілка влади із сепарським уклоном.
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Какой президент, такой и судья - клоуны.
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Цей суддя вийшов з "реформованої" Порошенком судової системи. Зеленський тут ще не при ділах. Подивимося як буде далі.
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А дальше будет ещё хуже, ничего не измениться в лучшую сторону, каждый кацапоприхильник будет украинцев унижать, а стрелять в ответ нельзя будет
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Навіть не ховається ?
І як оце потрапило в суддівство після переатестації ?
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Правильне питання. Спробуйте самостійно знайти відповідь.
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А на дату посмотреть , когда это подло заявляло ? А там 2018 год ! А кто президент тогда , Зеля ?
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_Судьи в Украине - неприкасаемые и согласно закону не несут уголовную ответственность за свои вердикты! А ведь эти ничтоже сумнящиеся человечки, мнящие себя выше простых смертных, судьбами людей распоряжаются, на минуточку!
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Ручки пухленькие, складки сала так красиво легли на плечи - наверное жертва голодомора, опух от голода.
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Борова - они такие: жирные, ПОКА их на сало не пустят...)
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В аду с него черти как минимум полцентнера вонючего смальца натопят.
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А если оно буддист? Тогда никто и ничего не натопит.
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А мы его по решению Аццкого суда в наш Ад вызовем. На следственный эксперимент. "Території, поки що контрольовані Україною": суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7355
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Ну вот,готовый сепар судья ,враг Украины-расстрелять
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Для чого розстрілювати, хай працює але тільки не як юрист.
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Судья, конечно, сепар. Но кто первым распространил фейк про "тактическое ядерное оружие" в Луганском аэропорту? Напомню, что это был не местный малограмотный житель, не блогер, не чиновник и даже не народный депутат. Это был, мать его, на тот момент Министр обороны Украины! Поднял страну на смех.
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Так он еще и закрытой ручкой "подписал" присягу! Такое представить невозможно. В Антиколорадоса вылизывают Петка, но только за такого "министра", его надо было вышвырнуть на нары. Хотя понятно что там одное рябое. Геля же бандюган махровый.
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даже если этой сепарне недоповешенной дадут под зад ногой, рано радоваться, мы по гроб жизни, его, конечно, никчемной, обязаны будем его содержать, таков закон..., поэтому они ведут себя как захотят, они неприкасаемые..., жаль, что не вечные...
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Ему может понравится. Вполне возможно ещё тот пи...р.
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Ослоумие от ПОКА ещё живого судьи...)))
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Привет и "благодарность "Пэте за "рЭформированные" суды и "люстрацию". ( и не нужно тут про Зе, ему тоже хватит за что отвечать, что Пэте мешало за 5 лет навести порядок и выгрести этот на-оз. Только одного "политической воли" и договорняки.
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А не заказать ли нам бригаду на дом к этому петуху, которая несколько лет назад потрудилась на квартире одного судьи из Харькова? "Території, поки що контрольовані Україною": суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3789 Как по мне, то это будет вполне справедливо.
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Так винуватий суддя Радіон Киреєв, який судив Юлію Тимошенко????
А апеляційний суд, а верховний чому не відмінили приговор!!!
Якщо все згідно матеріалів і Закону, то чому її випустили із Качанівки????
Тому що Революційна доцільність не Закон!!!!
Так що і суддю Фастівця можна розстріляти тільки за Законами революційної доцільності і тоді всі рішення були б в Україні абсолютно правильними!
Але Україна не застосовує Законів революційної доцільності, то і Фастівці в Україні почуваються привільно!!!!!
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Почему молодые люди не идут в армию? Потому что даже эта свинья позволяет себе на посту судьи, делая решения "ІМЕНЕМ УКРАЇНИ" так издеваться над Украиной. Этот свин просто насрал на голову Президенту и плюнул в лица всем защитникам той страны, налогоплательщики которой платят ему огромную зарплату. Если бы в нашей стране была истинная человеческая справедливость, его бы искали по частям в лесополосах Луганщины
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Да, знатно потрудился в своё время Портнов, создавая судебную систему, не способную защищать простого гражданина. Зато всем ворам, клятвопреступникам, убийцам- зеленый свет из клетки на свободу да ещё с компенсацией за моральный ущерб. И страшно то, что и в ближайшие 5 лет эту систему никто ломать не будет. Не те пришли. Хотя обещали... много чего. Правда, обещать,- не значит жениться...
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А предыдущие 5 лет, начиная с 2014 года, эту систему в соответствии с обещаниями сильно ломали?
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Луганская область - это среднее между Украиной и "лнр ".
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Пока не начнется физическая ликвидация таких тварей, угроза захвата территории Украины будет нависать домокловым мечом.
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похоже,что Президент,который придет после Владимера будет Вашим единомышленником..
ибо зае..о..
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Мягкою гладью на плечи спадают легкие складки лоснящихся щек... ******, свинья
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И эта мразь выносит решения "Именем Украины" ......расстрелять тварюку, сжечь все что эта сволочь приобрела прикрываясь "Именем Украины" земля должна гореть под ногами таких тварей
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ВАЗелину следует наградить своего молочного брата Фастовца.У страны -проститутки достойный президент,справедливые,непродажные судьи.Поэтому Варфоломеевская ночь впереди.
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Ну вот - классика подлейшей совковой мерзости. Тянет ништяки с той же страны, на которую гадит. Я х.з. где еще такое можно представить. Даже в Бацькостане такое наверное невозможно, так как за такое можно полететь на улицу(после отсидки). Оказывается, на мирный совочек напали просто так, чтобы "пограбить, пожечь"(землянки) и понасиловать унтерменшей(под угрозой расстрела, втихаря). Совок это абсолютная дрянь, это хуже ..... даже не знаю - хуже всего самого худшего, чтобы не придумывать целый час.
Тем не менее, в документе написано "поки що", в отличии от большинства, которое на кацапский лад юзает "поки".
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эти твари че хотят то и делают, безнаказанность зашкаливает
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тихо ликвидировать безо всякой судебно-прокурорской возни
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Території, поки що контрольовані Україною": суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко
 
 
 
 
 
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