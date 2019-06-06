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Все про:Польща (1808) Північний потік (341) Карчевський (4)

 "Північний потік-2" суперечить інтересам Центрально-Східної Європи, - глава Сенату Польщі Карчевський

Маршал польського Сенату Станіслав Карчевський виступив на Четвертому саміті глав парламентів країн Центрально-Східної Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, в польському Сенаті триває Четвертий саміт глав парламентів країн Центрально-Східної Європи. У Варшаву приїхали представники понад двадцяти країн. Політики говорили про "Падіння комунізму в Центральній і Східній Європі". Дата проведення саміту збігається з тридцятою річницею проведення в Польщі частково вільних виборів.

У своїй промові маршал польського Сенату Станіслав Карчевський наголосив, що список викликів, перед якими стоять країни Центрально-Східної Європи, з кожним роком "тривожно подовжується". Необхідно вчасно побачити виклики і на них реагувати, - сказав Карчевський, - оскільки "якщо їх вчасно не помітити - виклики можуть стати смертельними загрозами":

"Через російську загрозу державам східного флангу НАТО багато залежить від трансатлантичної єдності. Поділ між ядром Європейського Союзу та США, який поглиблюється, взаємовідносини між Вашингтоном і Анкарою, брекзит – це, без сумніву, виклики, з якими ми маємо впоратися. В нашому інтересі – послаблювати усі можливі напруження, які з’являються на цих лініях".

В оцінці Станіслава Карчевського, енергетичне порозуміння між Росією та Німеччиною, яке символізує інвестиція "Nord Stream2", суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збереження ролі української ГТС і боротьба з "Північним потоком-2", - Зеленський про напрямки взаємодії з Польщею

Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже чинним "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Згідно із задумом, газопровід "Північний потік-2" має подвоїти обсяги газу, що транспортується з Росії до Німеччини в обхід України та Польщі. Планується, що газопровід має почати поставки газу дном Балтійського моря з 1 січня 2020 року.

У проекті беруть також участь компанії з Німеччини, Австрії, Великої Британії та Франції. Противники проекту – зокрема, Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який уже поставляє в ЄС близько третини обсягів газу. Польська влада хоче, щоб Європейська комісія підпорядкувала цю інвестицію законодавству Європейського Союзу. В результаті чого "Північний потік-2" може стати збитковим для "Газпрому".

"Газпром" отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" в Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Наприкінці березня 2019 року Данія відмовила "Газпрому" в прокладанні "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Це єдина країна, яка поки що не надала "Газпрому" дозволу на будівництво.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130856
 
 
 Топ коментарі
 
Подрыв самолёта с президентом страны и политической элитой Польши тож противоречил интересам страны И чо. Сопели в две дырочки и проглотили язык на много лет. Даже подтвердили, что катастрофа случилась по вине лётчика. МН17 погибли 300 чел, а Голландия язык в жопу втянула и помогала петушатнику гнобить Украину, при подписании договора с ЕС Все вы бляди продажные и цена вашим словам, равна надписям на стенах сортиров.
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Блин, история точно циклична. Снова Польша в контрах с Германией.Как было всегда. И снова союзник Германии - русня. Польша становится значимым голосом в ЕС, поникшие лавры Ржечи Посполитой таки не завяли.
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Карчевский сказал это не подумав. Вся Европа пользуется российским газом. Это не в интересах Украины, потому что теряет транзит, но никак не в неинтересе ЕС.
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Это ложь! Так называемое президент Украины Зеро, ему не противоречит
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Блин, история точно циклична. Снова Польша в контрах с Германией.Как было всегда. И снова союзник Германии - русня. Польша становится значимым голосом в ЕС, поникшие лавры Ржечи Посполитой таки не завяли.
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Звичайно, що ПП2 несе загрози країнам Європи, хоча є альтернативи постачання газу. Це все відбувається завдяки бажанню деяких німецьких політиків заробити великі гроші.
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приклад Шредера показовий .Меркель теж так хоче .Шльондри ,дорогі ,впливові - най задорого продають мотузку , на якій ***** їх вішатиме.
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Подрыв самолёта с президентом страны и политической элитой Польши тож противоречил интересам страны И чо. Сопели в две дырочки и проглотили язык на много лет. Даже подтвердили, что катастрофа случилась по вине лётчика. МН17 погибли 300 чел, а Голландия язык в жопу втянула и помогала петушатнику гнобить Украину, при подписании договора с ЕС Все вы ***** продажные и цена вашим словам, равна надписям на стенах сортиров.
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схоже на те , що після втрати ядерної зброї існувати Україні не так довго ,як би хотілося...Дай Бог "ядерним гарантам" всяких негараздів , мóрів ,хвороб і терактів і нехай їхні студенти розстрілюють одне одного якомога частіше . Амінь.
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*в межах кордонів на момент підписання нікчемного папірця*
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Миром правит капитал..Что выгодней потребителю, то и внедряться будет...
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А полякам то що до цього?
Вони ж купуватимуть зріджений газ в підносів. "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, - глава Сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 5134
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Карчевский сказал это не подумав. Вся Европа пользуется российским газом. Это не в интересах Украины, потому что теряет транзит, но никак не в неинтересе ЕС.
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кого @бет чужое горе. прусаки и московиты в профите, все как в старые добрые 1700 ые
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Я понимаю это польский туповатый селюкский гонор, но почему все вокруг должны делать то что отвечает интересам каких-то румын и поляков.
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ляхи, тут кривлят , ибо то что тевтонам хорошо, то и курвам гут
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польща сильная...но легкая... "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, - глава Сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 5593 не забороть ей большую кацапо-фрицевскую трубу... "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, - глава Сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 4400
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пРОТИВОРЕЧИТ ОН ИНТЕРЕСАМ сша! оТСЮДА ВСЕ ПРОБЛЕМЫ! сЯВКИ ПРОСТО ПОДТАНЦОВЫВАЮТ НА ЗАДНИХ ЛАПАХ ДА ТЯВКАЮТ! рАЗНИЦА МЕЖДУ НИМИ ТОЛЬКО В ТОМ,ЧТО ОДНИХ ПОДКАРМЛИВАЮТ,А ДРУГИХ ТОЛЬКО ГЛАДЯТ И ТО СЛОВАМИ...
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Такие заявления немцев только раззадоривают. У них к полякам специфическое отношение. "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, - глава Сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 8050
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Немцы из жадности все равно будут делать то что им выгодно для их кармана,правда до тех пор пака снова не увидят на улицах Берлина русские танки.. "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, - глава Сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 3733
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Насколько мне известно рашка не отказывалась от транзита газа через Украину, просто хочет знать на каких условиях и хочет прекратить судебные тяжбы - разве не так?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Північний потік-2" суперечить інтересам Центрально-Східної Європи, - глава Сенату Польщі Карчевський
 
 
 
 
 
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