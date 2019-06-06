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Все про:Аваков (1137) відставка (506) Президент (565) петиція (48)

 Петиція за відставку Авакова набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів

Петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщена на сайті президента, набрала понад 25 тисяч голосів.

Петиція "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" була зареєстрована на сайті президента 26 травня, передає Цензор.НЕТ. Підтримати її можна було з 2 червня.

Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Того ж дня у великих містах України люди вийшли на акції протесту з вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова через загибель хлопчика. Аваков заявив, що не напише заяву про відставку і не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції України Сергія Князєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130855
 
   
 Топ коментарі
 
Аваков відповідальний за реформу поліції, яка не відбулася. Саме його бездіяльність у поліції зробила можливим працювати там п'яничкам і як наслідок вбити дитину. Були також і інші випадки...
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Ну, результат "рассмотрения" известен заранее, нам ответят:
"Ведь это шутка, вы просто пошутили".
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Зупинимося на том, що Авакова треба звільнити, бо не було перевірок і виховної роботи. Саме тому вони прийшли до вбивства дитини. Тому є відповідальність Авакова.
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Вот пусть ВР Рюкзакова и снимет. Хоть что-то полезное сделают.
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По Авакову.
Пуля попавшая в голову ребенка была выпущена из мелкокалиберного ружья.
Ни у одного из обвиняемых этого ружья не найдено.
Ружья изъятые у них - охотничьи, гладкоствольные, в регистрации.


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У них изъяли целый арсенал неучтенного оружия, о чем вчера докладывали менты на комитете.
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Менты докладывали и докладывали... И наложили...
Рентген ребенку был сделан спустя :6 часов. Пулю доставали уже из трупа.
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Гы.
Так и никакую экспертизу еще не делали вообще.
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Стрелок не найден, ищут стрелочника, пипл все схавает.
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Для информации..
В любой гладкий ствол можно вставить т н.вкладыш под любой калибр,от 5.6 до 7.62.
Поэтому ружье может и не существует,а вот о вкладыше никто ничего не говорит.
Хотя это достаточно обычная практика у тех же охотников.А для мусоров это вообще не проблема,такие вкладыши даже если у кого и находят,то подмучивают по тихому.
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Артур, вы мне еще про духовое ружье профессора Мориарти расскажите
Вы обвиняете двух пьяных балбесов в изысканном покушении на 5-летнего ребенка?
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А чому ніхто не верещить шо це вина буратіни, бо він залишив Авакова на своєму місці?
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Вины его тут нет, зато будет, если его не снимет, или хотя бы подаст представление Перламенту на его снятие!!!
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Всі ваші петиції до сраки. Буратіна поклав на них інструмент для гри на роялі.
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Будем говорить прямо - положил на рояль свой смычок!
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Янику теж до пори були до сраки протести...
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Кто сообщил , что пулю достали? Я что не слышал такого
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Один із лідерів Партії регіонів часів Януковича, екс-нардеп Владислав Лук'янов, який навесні 2014 року підтримував бойовиків на Донбасі у захопленні ними органів влади, тепер легально живе в Україні та бере участь у виборах до Громадської ради при Київській міській держадміністрації.
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А петицию за отставку Зебобы Зебоба уже рассмотрел? Оно наверное думает, что там просто конкурс анекдотов. Петиція за відставку Авакова набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів - Цензор.НЕТ 6376
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Ага, и Богдана уже уволил (люстрировал) тоже. Эпоха бедности сменилась эпохой юмора. С вас и ваших петиций смеется презик и его комарилья.
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Когда на Майдане представляли министров, народ был против Авакова и Гройсмана, но конферансье Нищук сделал вид, что не заметил этого и быстренько называл следующих, которым народ доверял полностью. За это Нищук получил должность министра.
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Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

отож бо.. Петиція за відставку Авакова набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів - Цензор.НЕТ 4695
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Петиция - это мнение и не более, обязательств его выполнять ни у кого нет, не предусмотрено! Это как в песне - я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, не обернулся ли я...Это такой дешевый популизм в системе демократии и он есть во многих странах.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПетиція за відставку Авакова набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів
 
 
 
 
 
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