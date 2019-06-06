 Петиція за відставку Авакова набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів

Петиція "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" була зареєстрована на сайті президента 26 травня, передає Цензор.НЕТ. Підтримати її можна було з 2 червня.
Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Того ж дня у великих містах України люди вийшли на акції протесту з вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова через загибель хлопчика. Аваков заявив, що не напише заяву про відставку і не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції України Сергія Князєва.
Пуля попавшая в голову ребенка была выпущена из мелкокалиберного ружья.
Ни у одного из обвиняемых этого ружья не найдено.
Ружья изъятые у них - охотничьи, гладкоствольные, в регистрации.
Рентген ребенку был сделан спустя :6 часов. Пулю доставали уже из трупа.
Так и никакую экспертизу еще не делали вообще.
В любой гладкий ствол можно вставить т н.вкладыш под любой калибр,от 5.6 до 7.62.
Поэтому ружье может и не существует,а вот о вкладыше никто ничего не говорит.
Хотя это достаточно обычная практика у тех же охотников.А для мусоров это вообще не проблема,такие вкладыши даже если у кого и находят,то подмучивают по тихому.
Вы обвиняете двух пьяных балбесов в изысканном покушении на 5-летнего ребенка?
отож бо..