 Розміновані території на Донбасі передадуть органам місцевого самоврядування, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, в межах реалізації доручення Кабінету міністрів України від 10 листопада 2015 року Міністерство оборони України і низка неурядових організацій спільно здійснюють заходи з очищення територій Донецької і Луганської областей від вибухонебезпечних предметів з подальшою передачею органам місцевого самоврядування для їхнього безпечного використання.

За сприяння Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності МО України із 4 червня інспекційна група однієї з військових частин м. Кам’янець-Подільський розпочала зовнішній контроль якості розмінування територій неурядовими організаціями, яким передбачено перевірку 27 розмінованих, очищених від вибухонебезпечних предметів ділянок, що дасть можливість подальшої передачі зазначених ділянок місцевим громадам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сапери за тиждень знешкодили 57 мін на Донбасі, - прес-центр ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На сьогодні проводиться зовнішній контроль якості розмінування територій у населеному пункті Красний Деркул Станично-Луганського району Луганської області загальною площею 313 724 м2.







Фото: mil.gov.ua

Дивіться також: Ухвалений закон про протимінну діяльність значно прискорить процес розмінування Донбасу, - Ірина Геращенко. ВIДЕО