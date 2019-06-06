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 Розміновані території на Донбасі передадуть органам місцевого самоврядування, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Інспекційна група проводить зовнішній контроль якості розмінування територій у населених пунктах Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, в межах реалізації доручення Кабінету міністрів України від 10 листопада 2015 року Міністерство оборони України і низка неурядових організацій спільно здійснюють заходи з очищення територій Донецької і Луганської областей від вибухонебезпечних предметів з подальшою передачею органам місцевого самоврядування для їхнього безпечного використання.

За сприяння Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності МО України із 4 червня інспекційна група однієї з військових частин м. Кам’янець-Подільський розпочала зовнішній контроль якості розмінування територій неурядовими організаціями, яким передбачено перевірку 27 розмінованих, очищених від вибухонебезпечних предметів ділянок, що дасть можливість подальшої передачі зазначених ділянок місцевим громадам.

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На сьогодні проводиться зовнішній контроль якості розмінування територій у населеному пункті Красний Деркул Станично-Луганського району Луганської області загальною площею 313 724 м2.

Розміновані території на Донбасі передадуть органам місцевого самоврядування, - Міноборони 01
Розміновані території на Донбасі передадуть органам місцевого самоврядування, - Міноборони 02
Розміновані території на Донбасі передадуть органам місцевого самоврядування, - Міноборони 03
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130854
 
 
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да прогнать по тем минным полям шибко вумных донбасян-республиканцев - - вот и все разминирование...ашо - за приходится рано или поздно платить...
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Скорее зе команда погонит по ним патриотов т к свой электорат за команде надо беречь
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а какой у Зе электорат?! он у него есть? ему дали авансом и голосовали ни за Зе - а против Пети
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А нельзя было проявить гражданскую позицию и в бюлетене поставить одному плюсик а другому минус А то у вас получается отморожу уши лишь бы маме ( Украине ) насолить
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Я в аху-ї. дуріки з глубініком. ганяють по начебто розмінованим полям. хто взагалі ці люди.
Їхні лопати відповідають їхньому рівню майстерності...
Контроль якості - це шедевр.
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Это сепары с граблями пойдут на рекультивацию земель?
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