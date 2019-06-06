 Спілка журналістів зафіксувала 7 нападів на працівників ЗМІ в травні

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Два випадки нападу на журналістів зафіксовані в Одесі, по одному в Києві, Черкасах, Дніпрі, Херсоні та на Волині.

2 травня на журналістку інтернет-видання Odessa.online Олену Соломонову напали на Куликовому полі, де відбувалися масові акції з нагоди п'ятої річниці трагедії 2014 року.

7 травня журналістку з Одеси Світлану Підпалу облили нечистотами, коли вона вела зйомку в Літньому театрі.

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Вранці 4 травня в Черкасах невідомий напав на журналіста Вадима Комарова. Через побиття журналіст потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою. Він уже місяць перебуває в комі.

На Волині 8 травня на журналістів телеканалу "Аверс" Наталію Поліщук, Марічку Петручик, В'ячеслава Морошку напали співробітники митниці. Представників медіа побили, а знімальну техніку знищили.

У Дніпрі 9 травня під час мітингу журналіста й оператора "34 каналу" невідомі облили фарбою.

15 травня після засідання Кабміну на журналіста телеканалу "1+1" Володимира Тимофійчук накинувся головний спеціаліст секретаріату Кабміну. Чиновник влаштував бійку і хапав журналіста за одяг і руки, чим зірвав зйомку.

У Херсоні 16 травня депутат Херсонської облради перекрив журналісту видання "Новий день" Олегу Батурину дорогу, хапав його за руки і погрожував покалічити.

Як зазначили в НСЖУ, всього з початку року зафіксовано 30 проявів агресії щодо журналістів.

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Раніше Інститут масової інформації повідомляв, що за 2018 було зафіксовано 235 випадків порушень свободи слова в Україні, за винятком окупованих територій.