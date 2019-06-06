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Все про:журналістика (799) напад (623) НСЖУ (20)

 Спілка журналістів зафіксувала 7 нападів на працівників ЗМІ в травні

Сім випадків застосування сили проти працівників медіа зафіксували протягом травня, один з журналістів уже місяць перебуває в комі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Два випадки нападу на журналістів зафіксовані в Одесі, по одному в Києві, Черкасах, Дніпрі, Херсоні та на Волині.

2 травня на журналістку інтернет-видання Odessa.online Олену Соломонову напали на Куликовому полі, де відбувалися масові акції з нагоди п'ятої річниці трагедії 2014 року.

7 травня журналістку з Одеси Світлану Підпалу облили нечистотами, коли вона вела зйомку в Літньому театрі.

Також читайте: Від початку року на журналістів здійснили 13 фізичних атак, - НСЖУ

Вранці 4 травня в Черкасах невідомий напав на журналіста Вадима Комарова. Через побиття журналіст потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою. Він уже місяць перебуває в комі.

На Волині 8 травня на журналістів телеканалу "Аверс" Наталію Поліщук, Марічку Петручик, В'ячеслава Морошку напали співробітники митниці. Представників медіа побили, а знімальну техніку знищили.

У Дніпрі 9 травня під час мітингу журналіста й оператора "34 каналу" невідомі облили фарбою.

15 травня після засідання Кабміну на журналіста телеканалу "1+1" Володимира Тимофійчук накинувся головний спеціаліст секретаріату Кабміну. Чиновник влаштував бійку і хапав журналіста за одяг і руки, чим зірвав зйомку.

У Херсоні 16 травня депутат Херсонської облради перекрив журналісту видання "Новий день" Олегу Батурину дорогу, хапав його за руки і погрожував покалічити.

Як зазначили в НСЖУ, всього з початку року зафіксовано 30 проявів агресії щодо журналістів.

Також дивіться: У Києві спалили автомобіль головного редактора телеканалу TVi Єгорова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше Інститут масової інформації повідомляв, що за 2018 було зафіксовано 235 випадків порушень свободи слова в Україні, за винятком окупованих територій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130852
 
 
 Топ коментарі
 
А недавній напад на журналіста охорони новообраного тут враховано?
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Зебіли забили. Одна буква - а яка різниця. 😊
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в червонограде президент владимир с нападкам обращался к корреспондентке телеканала прямой, чтобы она с ним 50х50 % купила квартиру для семьи погибшего шахтера....какнал купил квартиру самостоятельно..а, что президент владимир? - а ничего, кроме нападок на журналистку
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Зебіли забили. Одна буква - а яка різниця. 😊
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А недавній напад на журналіста охорони новообраного тут враховано?
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Отменно! Союз журналистов зафиксировал 7 нападений на работников СМИ в мае - Цензор.НЕТ 6701 Я тоже так умею. Правда, тока стоит мне это своё умение тут продемонстрировать, как меня почему-то БАНят! Не знаете- почему???
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Ееее...Лука потерли...раніше, такого не було...
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Так раньше и тёток-журналисток гавном не обливали, как в Одессе. Всё течет... всё изменяется.(с)... Вот тут уместна пичалька.
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в червонограде президент владимир с нападкам обращался к корреспондентке телеканала прямой, чтобы она с ним 50х50 % купила квартиру для семьи погибшего шахтера....какнал купил квартиру самостоятельно..а, что президент владимир? - а ничего, кроме нападок на журналистку
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Во многих случаях это не нападения , а так активисты показывают свою позицию по отношению к ватным журналистам ...
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Біда Україні не в корупції, а в продажних журналістах.
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У нас- есть коррупция. Но! Она- во благо! Вот если коррупцию убрать- мигом всё развалится. Моментально!!! А если журналистов убрать- то некоторое время ещё покувыркаемся.
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Вы послушайте что вы говорите . Коррупция во благо ? Это дикость .
Секрет экономического роста и благополучия Китая или Сингапура в том , что они расстреливали коррупционеров и у их семей конфисковывали все активы ...
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Секрет экономического роста Китая - постоянная девальвация курса юаня по отношению к доллару США, и экспансия их товаров на рынок США. Пропорция экспорта китайских товаров к импорту американских товаров составляет 75% к 25%. Но Дональд Трамп исправляет эту несправедливость, вводя пошлины на китайские товары.
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уже лет 20 расстреливают и без толку.
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До речі,сьогодні ж їхнє свято !
Спілка журналістів зафіксувала 7 нападів на працівників ЗМІ в травні - Цензор.НЕТ 1525

Або так. Недорогенькі.
Спілка журналістів зафіксувала 7 нападів на працівників ЗМІ в травні - Цензор.НЕТ 544
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСпілка журналістів зафіксувала 7 нападів на працівників ЗМІ в травні
 
 
 
 
 
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