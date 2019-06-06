 Не підтримувати Україну було б безвідповідально, - міністр енергетики США Перрі

Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі, виступаючи на міжнародній конференції в Словенії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Для нас не підтримувати Україну кожним відповідним доцільним можливим шляхом, було б безвідповідальним ... Ми не дозволимо нікому вдаватися до примусу іншої країни, особливо, використовуючи енергетику як зброю. Це не відбудеться", - наголосив чиновник.

Перрі також прокоментував перспективу збільшення поставок американського скрапленого газу до регіону і висловив упевненість у тому, що зріджений газ є конкурентоспроможним на європейському ринку. "Навіть, якщо Росія захоче продовжувати субсидувати ціни на газ, у певний момент часу в них закінчиться газ, який вони зможуть субсидувати", - сказав Перрі.

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Він наголосив, що Сполучені Штати не підтримують кремлівський проект "Північний потік-2". "Ми вважаємо, що залежність від єдиного джерела енергії - це погано і саме це відбудеться з "Північним потоком-2", і Європа сама бачить, що Росія відріже газ", - додав він.

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