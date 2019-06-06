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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5067) енергетика (336) Північний потік (341) Перрі Рік (20)

 Не підтримувати Україну було б безвідповідально, - міністр енергетики США Перрі

Сполучені Штати підтримують Україну на шляху до "економічної та іншої стабільності".

Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі, виступаючи на міжнародній конференції в Словенії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Для нас не підтримувати Україну кожним відповідним доцільним можливим шляхом, було б безвідповідальним ... Ми не дозволимо нікому вдаватися до примусу іншої країни, особливо, використовуючи енергетику як зброю. Це не відбудеться", - наголосив чиновник.

Перрі також прокоментував перспективу збільшення поставок американського скрапленого газу до регіону і висловив упевненість у тому, що зріджений газ є конкурентоспроможним на європейському ринку. "Навіть, якщо Росія захоче продовжувати субсидувати ціни на газ, у певний момент часу в них закінчиться газ, який вони зможуть субсидувати", - сказав Перрі.

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Він наголосив, що Сполучені Штати не підтримують кремлівський проект "Північний потік-2". "Ми вважаємо, що залежність від єдиного джерела енергії - це погано і саме це відбудеться з "Північним потоком-2", і Європа сама бачить, що Росія відріже газ", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130851
 
 
 Топ коментарі
 
на пути к "экономической и другой стабильности"

мощно задвинул
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посмотрим что запоёт зе после встречи с хуилом, овощ тоже сладко пел, но когда попёр к хуилу - запел что Украина и рассея друзья на веки.
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Коломойского посадите!
Это будет луяшей поддержкой и помощью Украине.

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на пути к "экономической и другой стабильности"

мощно задвинул
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Бреше.Україна для них - той самий совок , що й кацапія , тільки в кацапію вони більше інвестують , а Україну просто душать , ще й знущаються ,паскуди .
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"совок" это не то же что "soviet union", дальний аналог "совка" на английском звучит как "in soviet russia...", это мем, обычно о каких-то абсурдных ситуациях
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так Ви можете погодитись із моїм твердженням , що насправді американці допомагають кацапам , а Україну вони разом душать .Як та бандитська мутка , де один тисне , а інший типу відмазує - жертва втрачає своє добро і ще й лишається вдячною тому , хто грав відмазувальника ?
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Ну да поддержать бабушку с палочкой за локотки при выходе с бусика - это героический поступок, а то что у ней в сумке пол буханки чёрного хлеба и пакет кефира до пенсии, то таке. Всех не пожалеешь и не накормишь.
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Тут головне добре розрізняти Україну і її преЗедента. Бо, як видно їхні інтереси не завжди сходяться.
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посмотрим что запоёт зе после встречи с ******, овощ тоже сладко пел, но когда попёр к ***** - запел что Украина и рассея друзья на веки.
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Коломойского посадите!
Это будет луяшей поддержкой и помощью Украине.

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А кто же тогда зе куклу за ниточки будет дергать , оно же в стопор впадет
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Пусть! Согласен даже сделать Мавзолей для Куклы и поставить его в Гидропарке.
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Ещё пару скелетов из шкафа зе гидранта , типа кучмы и поддерживать будет некого
Come back to ussr
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе підтримувати Україну було б безвідповідально, - міністр енергетики США Перрі
 
 
 
 
 
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