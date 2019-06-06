 Український лоукостер SkyUp запустив прямий рейс з Одеси в Кутаїсі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Міжнародного аеропорту "Одеса".
"Відтепер Одесу і Кутаїсі розділяють лише 2 години прямого перельоту. Перші 119 пасажирів з Одеси вже прибули в Кутаїсі і, напевно, досліджують історичні пам'ятки", - наголошується в повідомленні.
Авіарейси виконуються по вівторках і п'ятницях.
У меня уже две подруги отсюда слетали
в секс турывинишка попить к местным Гогам
Вторая по всем туристическим марштрутам съездила
В Грузии находится хитон Христа, некоторые Апостолы, святая Нино, Гавриил Ургебадзе и так далее
И да, обе сказали, что очень приветливые люди
Это нормально ездить и путешествовать и не бухать и не в секс-туры 😊
там и красиво и всякие там древности
Я бы с удовольствием съездила но пока другие места в приоритете )
большинство, думаю, в секс-туры тоже не ездит.
кстати когда летаю в Украину почти всегда грузины (обычно семьи) на борту есть. Транзитом через Украину летят к себе.