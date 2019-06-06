 Собор, на якому було підписано рішення про саморозпуск нашої церкви, не має юридичної сили, - прес-служба УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УПЦ КП, опублікованій 5 червня.

"Збори, які були 15 грудня 2018 року в храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплої Софії), не є помісним собором УПЦ КП, а є ситуативним зборами делегатів УПЦ КП перед об'єднавчим собором, які на вимогу для участі в об'єднавчому соборі з боку представників Вселенського патріархату ухвалили формальний, ситуативний документ, що не має юридичної сили", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі УПЦ КП зазначили, що проведення собору не планувалося, а питання про ліквідацію церкви нібито підняли вранці 15 грудня - на вимогу представників Вселенського патріархату як умову для проведення об'єднавчого собору.

Крім того, під час Священного синоду УПЦ КП не були сформовані робочі органи собору і не були делеговані кандидати для участі в соборі, стверджує церква.

Опубліковане напередодні відео "чітко і зрозуміло показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зборів та підтверджує факт формального ухвалення рішення про ліквідацію УПЦ КП", підкреслила прес-служба церкви.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".