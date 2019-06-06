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Все про:УПЦ КП (175) Філарет (198) ПЦУ (371)

 Собор, на якому було підписано рішення про саморозпуск нашої церкви, не має юридичної сили, - прес-служба УПЦ КП

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) стверджує, що проведений у грудні 2018 собор, на якому патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет підтримав рішення священнослужителів про ліквідацію УПЦ КП, не має юридичної сили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УПЦ КП, опублікованій 5 червня.

"Збори, які були 15 грудня 2018 року в храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплої Софії), не є помісним собором УПЦ КП, а є ситуативним зборами делегатів УПЦ КП перед об'єднавчим собором, які на вимогу для участі в об'єднавчому соборі з боку представників Вселенського патріархату ухвалили формальний, ситуативний документ, що не має юридичної сили", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі УПЦ КП зазначили, що проведення собору не планувалося, а питання про ліквідацію церкви нібито підняли вранці 15 грудня - на вимогу представників Вселенського патріархату як умову для проведення об'єднавчого собору.

Крім того, під час Священного синоду УПЦ КП не були сформовані робочі органи собору і не були делеговані кандидати для участі в соборі, стверджує церква.

Опубліковане напередодні відео "чітко і зрозуміло показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зборів та підтверджує факт формального ухвалення рішення про ліквідацію УПЦ КП", підкреслила прес-служба церкви.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130849
 
   
 Топ коментарі
 
Юридичної сили може й не мало, але Божий умисел точно був. Але видно у перестарілого КДБіста було стільки гріхів зафіксовано, що за допомогою цієї фіксації правонаступниця"контори" ФСБ до сих пір крутить Філаретом, як циган сонцем.
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Какой-то день сурка... Когда уже этот Филарет забудет о своей гордыне?
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Значить можемо констатувати, що ворог української незалежності атакував два з трьох стовпів - армію ( заборона стріляти у відповідь), віру ( розкол незалежної помісної церкви) і тепер очікуємо атаку на мову.
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Слава тебе Господи, что я никогда не относился к православной секты
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Филарет мог остаться в истории Украины человеком - который привел к томосу.
Но своими действиями - уподобится клоуну... Время клоунов...

...патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет поддержал(!!!) решение священнослужителей о ликвидации УПЦ КП, не имеет юридической силы(??!) Собор, на якому було підписано рішення про саморозпуск нашої церкви, не має юридичної сили, - прес-служба УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1931 ...
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Вас только не хватало, идите уже куда-то подальше...
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Так Порошок же борется за ассоциацию с ЕС и дружбу с США. А это все протестанты. Получается Порошок вас загоняет к сектантам ?
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Да что там такое на самом деле?
Устроили двоевластие... мать их.
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японский магнитофон - ну как в песне ...шаг вперед и два назад..
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і тут в "царі" лізуть...головне- відокремитися від гундяївської церкви!!! та гнати з України фсб-ників у рясах, а не чіплятится за назву "посади"...
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Филарет, это москальская церковь в изгнании)))) Типа как троцкисты примкнувшие к телу революции
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Юридичної сили може й не мало, але Божий умисел точно був. Але видно у перестарілого КДБіста було стільки гріхів зафіксовано, що за допомогою цієї фіксації правонаступниця"контори" ФСБ до сих пір крутить Філаретом, як циган сонцем.
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Какой-то день сурка... Когда уже этот Филарет забудет о своей гордыне?
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Никогда, ему больше нравилось быть отлученным от церкви патриархом неканоничного патриархата.
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А у нас Киевского Матриархата пока нет? А чего ж так? Какое упущение!!! Куда смотрят FEMEN?! Пора выйти, голыми сиськами потрясти... Ну и- потребовать свой собственный Киевский Матриархат! А шо, я бы не удивился, таки равноправие. Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП - Цензор.НЕТ 8716
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С Богом шутки плохи, решил Петя с Нариком использовать Томос в политике и похоже все накрывается медным тазом
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Ты про того Нарика, которого Филарет в апреле наградил высшим церковным орденом Украины? Даже в ситуации, когда не пристёгивается, у вас все равно во всем виноват Петя.
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При чем тут это фото в церкви, где и Филарет был со своей свитой, куда входил и входит по сей день этот Нарик?
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мокшанец NNN действует строго по методичке)
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А якщо дуже хочеться зробити сенсацію, то можна поєднати і не таке. А потім подають апеляції і руками розводять з обличчям новонародженої дитини.
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Значить можемо констатувати, що ворог української незалежності атакував два з трьох стовпів - армію ( заборона стріляти у відповідь), віру ( розкол незалежної помісної церкви) і тепер очікуємо атаку на мову.
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Атаку на мову Зе-беня произвёл в первый же день как булаву получил. Появилась русскоязычная версия сайта АП.
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Це лише розвідка. Щоб бачити, як реагують. Оскільки шуму не було, то слід очікувати повноцінної атаки. Швидше за все буде спроба відмінити "мовний" закон. До речі, саме через дію цього закону главою АП не став Разумков, який не може говорити українською мовою, бо має проблеми такі ж, як у Азарова.
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Так у них у всех языковая проблема.
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Та так, якісь ті язики однобокі. Лизати вміють, а говорити - не дуже. 😊
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він цю атаку проводить кожен день коли рота відкриває.
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Ну а что, недаром же существует поговорка - там где два украинца - три гетьмана
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Ну, хотя бы вы уже сидели молча. И без вас тошнит от зебила!!!
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вас , кацапів , завжди нудить - знову боярка неякісна ? ....))
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проведение собора не планировалось, а вопрос о ликвидации церкви якобы подняли утром 15 декабря.................. можно конечно врать, но не до такой же степени.
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віддайте вже кесарю - кесареве , а Богу - Богове ...
Україна - світська держава і час вже згадати про це !
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міг після смерті бути канонізованим, а буде роскольніком.
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Вот интересно... Если бы Филарету сейчас предложили бы возглавить МП или РПЦ(не помню точно, куда он там "баллотировался") ради власти, он бы согласился?
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Глядя на эту грызню за власть, так называемых "святых отцов", я для себя лично решил навсегда забыть о православии.
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Что ж тебе все неймется, да забудь ты уже этот КИЕВСКИЙ ПАТРИАРХАТ, ну нету его НЕТУ
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Філарет бореться не за себе, а за Незалежну Українську Православну Церкву, яку намагаються знищити Порошенко та Варфоломій. ПЦУ - це філія стамбульського патріархата, а не українська церква. Українська Церква - це Київський Патріархат і він буде відновлений, хоч як би старалися вороги України. Ті хто ображає Філарета в своїх коментах, ви не гідні й пороху з ніг Філарета.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСобор, на якому було підписано рішення про саморозпуск нашої церкви, не має юридичної сили, - прес-служба УПЦ КП
 
 
 
 
 
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