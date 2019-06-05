 Понад 65 тис. абітурієнтів зареєструвалися на "ЗНО в магістратуру"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, 65 414 вступників цього року складатимуть "ЗНО в магістратуру" – ЄВІ з іноземної мови. З них 16 277 осіб також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та правничих компетентностей.
Найбільше вступників обрали англійську мову – майже 63 тисячі. На другій сходинці німецька – понад 2 тис., далі – французька (403) та іспанська (84).
Найбільше абітурієнтів складатимуть тестування в Києві – майже 17,5 тис. осіб. Далі серед найбільш масових ідуть Харків – майже 7,5 тис., Львів – понад 5,5 тис., Одеса та Дніпро – по 4,5 тис. осіб.
Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати. Загалом реєстрацію проводили 284 заклади вищої освіти.
Найчастіше вступники обирали для реєстрації:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2 317 заяв)
- Національний університет "Львівська політехніка" (2 051 заява)
- Київський національний торговельно-економічний університет (1 873 заяви)
- Львівський національний університет імені Івана Франка (1 626 заяв)
- Національний університет "Одеська юридична академія" (1 591 заява)
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (1 502 заяви).
Інші заклади отримали менше півтори тисячі заяв.
Основна сесія ЄВІ відбудеться 2 липня, ЄФВВ – 4 липня.