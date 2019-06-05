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 Понад 65 тис. абітурієнтів зареєструвалися на "ЗНО в магістратуру"

Завершилася реєстрація на єдиний вступний іспит (ЕВЕ) з іноземної мови і єдине фахове вступне випробування (ЕПВІ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, 65 414 вступників цього року складатимуть "ЗНО в магістратуру" – ЄВІ з іноземної мови. З них 16 277 осіб також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та правничих компетентностей.

Найбільше вступників обрали англійську мову – майже 63 тисячі. На другій сходинці німецька – понад 2 тис., далі – французька (403) та іспанська (84).

Найбільше абітурієнтів складатимуть тестування в Києві – майже 17,5 тис. осіб. Далі серед найбільш масових ідуть Харків – майже 7,5 тис., Львів – понад 5,5 тис., Одеса та Дніпро – по 4,5 тис. осіб.

Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати. Загалом реєстрацію проводили 284 заклади вищої освіти.

Найчастіше вступники обирали для реєстрації:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2 317 заяв)
  • Національний університет "Львівська політехніка" (2 051 заява)
  • Київський національний торговельно-економічний університет (1 873 заяви)
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (1 626 заяв)
  • Національний університет "Одеська юридична академія" (1 591 заява)
  • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (1 502 заяви).

Інші заклади отримали менше півтори тисячі заяв.

Основна сесія ЄВІ відбудеться 2 липня, ЄФВВ – 4 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130848
 
 
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Юристы зарабатывают сами, а учителя паразиты, забирают деньги из государственного бюджета.
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Та бачу як вони заробляють. Прокурори, судді - всі юрЬІстЬІ.
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юристы-экономисты это просто черная дыра для бюджета Украины. Они реально не нужны, их пол-страны наплодили, но все равно "бедная" Украина вкладывает миллиарды на обучение юристов-экономистов. Удивительно, но "богатые" США не позволяют себе выбрасывать таким образом бюджетные деньги.
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Один юрист, "парень, також же, как ми, із народа" нині виступав на трибуну у Брюсселі. Найбільш ефектною у його виступі була фраза, "стирина" у Порошенка. Як писав один коментатор на одному з ресурсів, дивлячись на муки цього юриста на трибуні, він зрозумів, що відчував професор Преображенський, коли показував Шарікова публіці. Але у Шарікова була балалайка. А тут ні балалайки, ні іншого популярного у вузьких колах музичного інструменту. Хочеться нагадати батькам, щоб ще раз промовили своїм чадам слова Степана Руданського: "І учися синку добре, мудро та багато, бо ти - дурнем зостанешся, а я - твоїм татом."
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