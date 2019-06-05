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Все про:Нацполіція (7652) Шевченко Артем (124) Переатестація (52)

 Через суперечності між трудовим законодавством і нормами атестації поліції суди поновлюють на роботі колишніх міліціонерів, - Шевченко

Суди відновлюють на посаді звільнених поліцейських, зокрема, через суперечності між трудовим законодавством і нормами атестації в Національній поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського заявив глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

За його словами, близько 800 поліцейських поновилися на посаді після того як не пройшли переатестацію. А в цілому після атестації звільнили понад 3 тисячі правоохоронців.

"Це наслідок того, що суди приймають такі рішення, і, напевно, наслідок того, що існує певне протиріччя між трудовим законодавством, що не дозволяє швидко і легко звільняти людей, і тими нормами, які регламентували атестацію в лавах Нацполіції", - сказав Шевченко.

Читайте також: Один із поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика, не пройшов переатестацію і був звільнений з МВС, - адвокат Маселко

Він також розповів, що рішення суду про поновлення на посаді поліцейських переважно повинні виконуватися негайно.

"Суд зобов'язує керівний поліцейський орган виконати рішення, а потім, якщо хочете - заперечуйте", - пояснив представник МВС.

Шевченко додав, що Нацполіція оскаржує такі рішення, однак конкретної кількості поданих апеляцій не назвав.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130847
 
 
 Топ коментарі
 
Спочатку треба звільнити Авакова який пригрів беркутню, а потім нехай спробує відновитись.
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у нас везде так, одни сказки про Европу, но законы как дышло, а над кацапами смеемся
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Петя провел "наиуспешнийшую"не имеющую аналогов судову реформу.Вот ее и результат.Ну а реформа мусарки закончилась на патрульных и то с большой натяжкой.
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Вопрос. Вот эти вернувшиеся на службу, они как в коллектив вливаются?
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Да нормально они вливаются. Вы думаете, что кадровые пертурбации как-то влияют на взаимоотношения коллег? Они все относятся к аттестации формально - прошел - красавчик, не прошел, но оспорил - молодец, выкрутился. Не стал оспаривать - все равно общаются дальше, по дружбе
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Спочатку треба звільнити Авакова який пригрів беркутню, а потім нехай спробує відновитись.
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Руки прочь от Авакова! Зеля должен подставить ему плечо, иначе станет следующей жертвой реванша пидорошена!
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у нас везде так, одни сказки про Европу, но законы как дышло, а над кацапами смеемся
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так пропаганда так працює - аби ми над ними сміялись , а вони над нами ...
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это не проблемы пропаганды, наши элиты вполне устраивает, что у нас каждый вертит законами, кто как хочет, такой российский вариант, они их даже так пишут, каждый закон под определенный клан чиновников, я как-то бывал и требовал по закону, но мне намекнули, что у каждой организации свой закон, но, естественно, ни про какие интересы страны тут речь не идет, зато гасла, шо вони иуропейци, так тут локшину навешать виборцям, щоб до влади пройти, кожен поперед батька в пекло
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Новые не идут, дефицит кадров, а старых хрен отгонишь, что за абсурд?
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Новые не идут))).Ну так попробуйте устроиться в мусарку на работу или поступить в институты мусарские)))
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Слава Рюкзакову! Нужно увеличить финансирование МВД!
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5 лет было нормально, и тут Темка проснулсо!))))
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Петя провел "наиуспешнийшую"не имеющую аналогов судову реформу.Вот ее и результат.Ну а реформа мусарки закончилась на патрульных и то с большой натяжкой.
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А еще Петя накормил на трассе ЗЕ шаурмой, а деньги за рекламу бензоколонки забрал себе.
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Уверен схема такая, менту не прошедшему аттестацию, начальство предлагает за бабло восстановится через суд!
Мент несёт бабки не судье, а ментовским решалам из министерства МВД, а у тех в свою очередь есть посредник в суде!
Почему-то из ментов никто не попался на передаче денег судье непосредственно и в МВД восстановленных уже не трогают!
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судді безкоштовно відновлюють мусорів на посадах , я Вас запевняю.Просто , щоб руйнувати країну , яку вони щиро ненавидять.
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Новая программа ЗЕ-команды "Вернись домой" для... "Беркута"!
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Проснетесь за петины 5 лет вернулись и восстановились все берхута и так)).Загляните в любой областной корд.Ба да знакомые все лица)))
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Вай-вай, зе-бил!
А кого же тогда СЕЙЧАС через суды восстанавливают, если, как ты утверждаешь "все уже восстановились"?!!
Логика у тебя хромает на обе твои извиливы.
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для дебіла , ще раз :800 мусорів відновилось , ще 2300 лишилось - відновлюються в "успішно реформованому" суді.Не дійшло ?
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для ПОЛНЫХ дебилов: в Украине 130000 полицейских. 800 это приблизительно 0,6% - за гранью статистической погрешности.
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нехай ця статистична похибка твоїх дітей вбиває .Це ж ні на що не вплине , може , навіть краще стане ,так ?
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Сейчас вернется 20000 и тебе станет понятно, что те, статистические 800 на самом деле были "белой полосой" твоего существования.
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Тот же "Беркут", это уже более 4000 личного состава. А там еще были всякие " Титаны", "Альфы", " Омеги" и прочие-прочие-прочие.
Счет шел на ДЕСЯТКИ тысяч человек.
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Верховная рада занимается переименованием улиц и площадей .А тут вдруг оказывается что если улицу переименовать ,то это никак не влияет на жизнь людей .
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Не-не-не.
Аваков теперь настоящий ЗЕ-реформатор!
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Так и было задумано. Все все знали. Что бы при восстановлении одиозных фигур на работе, начальство могло руками разводить.
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А кто виноват в таком противоречии и почему не устранено и кем?
Верховной Радой конечно!
Вот и виновник бістро наш'лся.
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А чому мовчить Хатія і взагалі - де вона зараз ? Из-за противоречий между трудовым законодательством и нормами аттестации полиции суды восстанавливают на работе бывших милиционеров, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9814
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Да у нас нет ни судов ни палиции ни власти. У нас есть только Банда и Мафия грабящая население и продающая страну
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Закон в Україні такий, що нема закону.
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"Закон, что дышло: куда повернеш, туда и вышло".
Бессовестный и безнаказанный суд может вертеть законом, как захочет.
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так суд жеж так само "успішно реформований-перереформований" , як і мусарня , хіба ні ?Клятий Зеленський , вже й суд встиг розбестити ...
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Нет, не реформированый. Реформу только успели начать и то со скрипом.
А сейчас возвращается ПИПЕЦ.
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Жодне повідомлення про якусь суттєву новину не залишається на Цензорі без зауваження, що це Зе у всьому винний.

Порохнява ботва своїм спамописьмом настільки засмітила Цензор, що просто жах якийсь.
А кажуть мертві бджоли не гудуть. Як бачимо гудуть і гудуть.

Незрозуміло правда, кому вони усе те гімно гудуть. Невже і справді сподіваються що ми раптом прозріємо (а значить забудемо усю ту брехню та пакості, що ними нас годував 5 років Сіньор Памідор) розкаємось і полюбимо Мародера як ******* його вони?

Шо, дійсно такі тупі? Чи "нічого особистого, просто бізнес"?
Правда, врешті, то не має значення.
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А тебе обидно, да?
Доблестный ЗЕ-рыцарь, "без страха и упрека", а весь в дерьме.
Привыкай детка, это не сериал-кино, а реальность.
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Хватит ныть. У кого булава, тот за все и отвечает. Как по кипрским офшорам деньги украденные из приватбанка прятать, то тогда суды ничего не видят и они для ЗЕ власти нормальные. А как только что-то в судах накосячат - то это ПЕтя виноват.
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Это следствие того,що вы не хотите Европейскую Украину,а хотите восстановить и укрепить систему Кучмизьма-комунизьма
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧерез суперечності між трудовим законодавством і нормами атестації поліції суди поновлюють на роботі колишніх міліціонерів, - Шевченко
 
 
 
 
 
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