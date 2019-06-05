 Через суперечності між трудовим законодавством і нормами атестації поліції суди поновлюють на роботі колишніх міліціонерів, - Шевченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського заявив глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
За його словами, близько 800 поліцейських поновилися на посаді після того як не пройшли переатестацію. А в цілому після атестації звільнили понад 3 тисячі правоохоронців.
"Це наслідок того, що суди приймають такі рішення, і, напевно, наслідок того, що існує певне протиріччя між трудовим законодавством, що не дозволяє швидко і легко звільняти людей, і тими нормами, які регламентували атестацію в лавах Нацполіції", - сказав Шевченко.
Він також розповів, що рішення суду про поновлення на посаді поліцейських переважно повинні виконуватися негайно.
"Суд зобов'язує керівний поліцейський орган виконати рішення, а потім, якщо хочете - заперечуйте", - пояснив представник МВС.
Шевченко додав, що Нацполіція оскаржує такі рішення, однак конкретної кількості поданих апеляцій не назвав.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Мент несёт бабки не судье, а ментовским решалам из министерства МВД, а у тех в свою очередь есть посредник в суде!
Почему-то из ментов никто не попался на передаче денег судье непосредственно и в МВД восстановленных уже не трогают!
А кого же тогда СЕЙЧАС через суды восстанавливают, если, как ты утверждаешь "все уже восстановились"?!!
Логика у тебя хромает на обе твои извиливы.
Счет шел на ДЕСЯТКИ тысяч человек.
Аваков теперь настоящий ЗЕ-реформатор!
Верховной Радой конечно!
Вот и виновник бістро наш'лся.
Бессовестный и безнаказанный суд может вертеть законом, как захочет.
А сейчас возвращается ПИПЕЦ.
Порохнява ботва своїм спамописьмом настільки засмітила Цензор, що просто жах якийсь.
А кажуть мертві бджоли не гудуть. Як бачимо гудуть і гудуть.
Незрозуміло правда, кому вони усе те гімно гудуть. Невже і справді сподіваються що ми раптом прозріємо (а значить забудемо усю ту брехню та пакості, що ними нас годував 5 років Сіньор Памідор) розкаємось і полюбимо Мародера як ******* його вони?
Шо, дійсно такі тупі? Чи "нічого особистого, просто бізнес"?
Правда, врешті, то не має значення.
Доблестный ЗЕ-рыцарь, "без страха и упрека", а весь в дерьме.
Привыкай детка, это не сериал-кино, а реальность.