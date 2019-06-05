 Перед датою збиття малайзійського Боїнга МН17 170 російських солдатів-ракетників отримали сухі пайки на 5 діб та перебували поблизу кордону з Україною, - розслідування "Нової газети"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні російського ЗМІ.

З документів випливає, що більш ніж 170 військовослужбовців підрозділів ППО РФ перебували поблизу кордону в Ростовській області у день, коли з установки ЗРК "Бук" був атакований рейс МН17. А 15 липня, за два дні до трагедії боїнга, вони отримали сухі пайки на 5 діб. Щоб оцінити достовірність наведених у документах відомостей, "Нова" звернулася до Міноборони РФ за роз'ясненнями.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб, серед них 80 дітей. Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито ракетою "земля-повітря" із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ЗС, яка дислокується в Курську.

Згідно з висновками міжнародної слідчої групи (JIT), що займається розслідуванням трагедії, боїнг був атакований з комплексу Бук, наявного в розпорядженні проросійських сепаратистів. Сама установка потрапила їм у руки, за висновком слідчих, з території Росії і мала приналежність до 53-й бригаді ППО (військова частина 32406), розквартированої під Курськом. Експерти JIT вивчили свідчення і кадри аматорської зйомки за 23-25 ​​червня 2014 року, а саме фото і відео пересування колон російської військової техніки дорогами загального користування поблизу західних кордонів. На тих кадрах відображена і установка "Бук" з частково читаним бортовим номером 332.





У JIT встановили, що "Бук" зі слідами не до кінця стертого бортового номера - 332 - у складі колони військової техніки прибув із Курської області в Ростовську область 25 червня 2014 року (початок руху - 23-го). В той день колону зафіксували в Міллерово, за 30 км від України. Згодом "Бук" зі слідами не до кінця стертого номера 332 виявиться через три тижні вже в Донецькій області. Там він ще не раз потрапить в аматорські об'єктиви. Що не дивно: поява військової техніки на дорогах у Росії і Україні в 2014 році - ще не звична подія.

На записах, зроблених на Донбасі, видно, що "Бук" переміщається на білому тягачі "Вольво" в супроводі кількох цивільних машин.

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Вивчивши численні фото і відео, слідчі JIT встановили кілька унікальних зовнішніх характеристик курського "Бука 332", яким відповідав і комплекс із затертим номером, відображений на Донбасі. Наприклад, розташування і пропорції маркувань і плям фарби на корпусі, а також відсутність спиць на одному з коліс ЗРК. Російська влада, і насамперед Міноборони, назвали ту доповідь JIT бездоказовою, а відео- та фотоматеріали - сфальсифікованими.

Однак висновки JIT про маршрут переміщення курського "Бука 332", як ми бачимо, можуть підтвердитися документами самих військових, які опинилися в розпорядженні "Нової газети". Зокрема, з телефонограми чергового по 11-й регіональній військовій автомобільній інспекції (ВАІ) капітана Бєляєва від 22 червня 2014 року можна дізнатися про наказ начальникам територіальних ВАИ організувати 23 червня супровід військової техніки дорогами загального користування. Наказ направляється, зокрема, керівництву 56-ї курської і 47-ї воронезької ВАИ, що знову підтверджує встановлений маршрут руху.

З документа випливає, що перевезення техніки курської бригади ППО здійснюватиметься силами 69-ї бригади матеріально-технічного забезпечення (в/ч 11385). (Треба зазначити, що телефонограма Бєляєва підтверджує версію авторів порталу Bellingcat про участь особового складу і вантажівок 69-ї бригади в переміщенні техніки з Курська, висловлену ними ще в 2017 році.)

В іншому документі, підписаному цього разу підполковником з 69-ї бригади Аладьїним, наводиться список декількох вантажівок із водіями, які прибудуть до Курська з Бєлгорода, щоб вирушити далі. Зокрема, там фігурує КамАЗ із "чорним" держномером 4267 АН і його водій - рядовий Бутиков А.Н. Пізніше саме цей КамАЗ потрапить в об'єктиви аматорської зйомки при перевезенні "Бука 332" в Міллерово.

Також Аладьїн вказує, що начальником колони КамАЗів призначено старшого лейтенанта Іскандерова. Наводяться імена ще двох офіцерів "для довідок і погоджень" - підполковника Віталія Рижова і майора Олексія Єгорова.

Отже, з 23 по 25 червня колона військової техніки вирушає з Курська на військову базу Міллерово поблизу українського кордону. Це підтверджують кадри аматорської зйомки і документи самих військових. Подальші події можна реконструювати за документами про харчування особового складу. Зокрема, котлове постачання - триразове гаряче харчування, передбачене як у польових, так і в стаціонарних умовах.

Як випливає з наказу за підписом т.в.о. командира частини 32406 підполковника Демидова і т.в.о. начальника штабу майора Горлатих, курські військові прибули в Міллерово 15 липня 2014 року. В документі наведено поіменний список із більш ніж 170 осіб; першим серед них значиться командир частини полковник Мучкаєв.

"Згаданих нижче ... вважати такими, що відбули у відрядження в Міллерово для несення бойового чергування з 15 липня 2014 року. Зарахувати на котлове забезпечення з 15 липня і видати сухий пайок на 5 діб. Зняти з котлового забезпечення з 15 липня".

Як підстава наводиться телеграма начальника військ ППО РФ від 13.07.2014.

Ще раз підкреслимо цікаві деталі: з документів випливає, що протиракетники прибули в Міллерово майже на три тижні пізніше, ніж їхня техніка; вони були зараховані на котлове забезпечення, тут же їх з нього зняли, але при цьому отримали сухпайок на 5 діб (видається в разі, коли приготування їжі неможливе). Судячи з цих деталей, протиракетники явно не збиралися довго затримуватися з "бойовим чергуванням" за 30 км від кордону і разом із сухпайками ніби вирушили з Міллерово в інше місце. Чи так це? І як пояснити, що незабаром одну з машин курської бригади ППО помітили на іншій стороні кордону?

Нагадаємо, що в телефонній розмові між російським генералом Олегом Іванніковим та польовим командиром "ЛНР" Олегом Бугровим, що відбулася 14 липня 2014-го, останній скаржиться на українську військову авіацію, яка "відпрацьовує позиції" сепаратистів. У відповідь Іванніков повідомляє, що потерпіти "ще декілька днів залишилося": "У нас вже є "Бук". На ... збиватимемо".

За відомостями "Нової", ці та інші телефонні переговори, наявні в розпорядженні JIT, можуть лягти в основу обвинувачень вже конкретним російським воєначальникам.

Факт прибуття військовослужбовців із курської частини в прикордонне Міллерово з датою 15 липня посилює підозри і обґрунтовує питання, висловлені слідчими JIT торік.

Наприклад, хто здійснював перекидання бойової машини туди і назад і хто був в екіпажі? Чи є їхні імена в списку 170 військових із 53-ї бригади, які прибули на "бойове чергування" до кордону? Хто віддавав їм накази?

Офіційно командування 53-ї бригади не коментує інформацію щодо власної причетності до трагедії МН17 (як і будь-яку іншу інформацію). Міноборони Росії кілька років повторює одну і ту ж свою відповідь про те, що жодна військова техніка не переходила через кордон.