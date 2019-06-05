 205 найкращих вчених отримали державні премії та премії Президента, - Міносвіти

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Було вручено 15 Держпремій у царині науки і техніки. Їх отримали 118 вчених. Розмір премії - 300 тис гривень кожна.

Сьогодні серед інших цю премію отримав колектив медиків, який запропонував новітні технології діагностики та лікування бойових вогнепальних травм і їхніх наслідків у стислі терміни. Зокрема, вчені створили такі інструменти, які можна швидко модифікувати для діагностики та операцій у нестандартних ситуаціях, коли поблизу немає високотехнологічного обладнання.

Отриману премію лауреати вирішили віддати військовому медику Єгору Коновалову, який дістав важку травму на Донбасі, але не полишив мрію стати лікарем.

Читайте також: Уряд змінює систему фінансування науки, - Гройсман

Держпремії цьогоріч також отримали автори таких робіт, як "Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях", "Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій", "Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг", "Наукова розробка і впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування і профілактики іммунозалежних захворювань", "Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур" та інші.

Лауреатами 40 премій Президента стали 87 молодих вчених. Кожна премія становить 40 тис гривень.

Премію Президента для молодих вчених вручають ученим до 35 років (до 40 - для докторів наук або тих, хто навчається в докторантурі). Найбільше премій цього року отримали роботи математичного (11), фізико-технічного (6), хімічного (6) і суспільно-гуманітарного (6) напрямків.