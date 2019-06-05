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 Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, звільнили зі служби, - Тракало

Обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

Про це повідомив Громадському представник Національної поліції Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це найбільше дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідувань і прийняття рішення суду.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130843
 
 
 Топ коментарі
 
ничего... восстановятся через суд...
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справедливость "восторжествовала"
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Пальчиком-то, напоследок пожурили, али как??? ТВАРИ!
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тогда, могут на обычную зону отправится коротать срок
это уже неплохо
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Авакова уволить бы .Да некому

Ведь это результаты его 5 летней реформы
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и выбросили щуку в реку... я не я и щука немая...
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Этих посадят надолго. Тут нужны жесткие кадровые решения в высшем руководстве - отставка Авакова или как минимум Князева.
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На два умовно,потім скасують вибачаться,підвищать й нагородять... Це,ж,наші паліціянти...
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ещё своё слово скажет суд, самый гуманный, который просто как заного родился после победы Зе.
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На ютюбе под ватным видео комментарий о том, что полицейские после выстрела в ребенка выкрикнули "слава Украине"! И другие ватники пишут "ой, какой кошмар там у них происходит" Верят автоматически в самую безумную чушь
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В котрий раз Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, звільнили зі служби, - Тракало - Цензор.НЕТ 2468 Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, звільнили зі служби, - Тракало - Цензор.НЕТ 2468 Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, звільнили зі служби, - Тракало - Цензор.НЕТ 2468 Доки не назвуть зброю й з якого арсеналу,й всіх осіб причетних до її переміщення, нема про,що,брехати. Відбиті горловини скляних пляшок,досить,красномовні!!!
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Через СУД восстановятся!
Сейчас это модно и совсем не дорого.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, звільнили зі служби, - Тракало
 
 
 
 
 
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