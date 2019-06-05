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Все про:апеляція (204) Дніпропетровськ (1031) Бутусов Юрій (941) штраф (285) Петровський Олександр (8)

 Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка

Дніпровський апеляційний суд 6 червня розгляне оскарження судового рішення про відшкодування головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим "моральної шкоди" кримінальному ватажкові Олександру Петровському на прізвисько Нарик.

Як повідомляє в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, початок засідання призначено на 11:00 четверга, 6 червня 2019 року.

"Дніпровський апеляційний суд
Єдиний унікальний номер справи 201/6848/18 на цивільну справу за апеляційною скаргою (а)
Номер провадження 22-ц/803/4780/19
Дата реєстрації 18.03.2019
Склад суду головуючий суддя: Свистунова Олена Вікторівна; суддя-доповідач: Свистунова Олена Вікторівна, суддя-учасник колегії: Красвітна Тетяна Петрівна, суддя-учасник колегії: Єлізаренко Ірма Анатоліївна
Представник відповідача: Дмитро Круговий, відповідач: Інтернет-портал "Цензор НЕТ"

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Мене представляє харківська юридична фірма SENS, створена учасниками війни, і завтра на суді буде також мій друг, співвласник SENSа і адвокат, ветеран 92-ї механізованої бригади Леонід Маслов. Причому компанія SENS захищає мене абсолютно безкоштовно - спасибі величезне за цю безкорисливу допомогу!

Подивимося, хто має більший вплив у Дніпрі, і чи має там якесь значення закон ", - зазначає журналіст.

Нагадаємо, 1 березня 2019 року Суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом з "Нариком" і цитати генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом .

Публікація з цитатою Луценка перебуває у відкритому доступі в інтернеті на сайті "Дзеркала тижня", але Бутусова за використання цієї цитати визнали винним і оштрафували на колосальну суму. Причому оштрафували в його відсутність, навіть не сповістивши про суд.

Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Хоча Єлісєєву звільнили, рішення неспішно оформлялося в канцелярії, виконавче провадження відкрито, і адвокат Леонід Маслов, до якого звернувся журналіст за захистом і який буде представляти його в суді, написав статтю про цей процес.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2017 року на Петровського був оформлений нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього 24 серпня 2017 року Петровський був нагороджений відзнакою Президента України "Хрест Степана Мазепи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130842
 
   
 Топ коментарі
 
Не слабо развернулся Нарик под крылом Филарета. Завтра в Днепре заслушают апелляцию о оштрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко - Цензор.НЕТ 1546
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Нельзя обижать малиновые пиджаки. Они внесены в Красную Книгу.

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Ан, ти букви пукаєш! Не зловживай шоколадом, трансжири призводять до розумової відсталості.
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взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.Источник: https://censor.net.ua/n3130842

мдаааа
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Не слабо развернулся Нарик под крылом Филарета. Завтра в Днепре заслушают апелляцию о оштрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко - Цензор.НЕТ 1546
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За фото секс-меншинств хіба в Україні такі штрафи?
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я думаю, что апелляция поступит более рассудительно, чего Юрию желаю, а нет, так далее по судам выше, криминальные авторитеты, которые сколотили себе капиталы обворовыванием и насилием, ставшие в наше время честными бизнесменнами.... совсем обнаглели
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если решения судов находятся за гранью восприятия обществом и не соответствуют законам то это суды??
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От токо не надо! Общество имени 73% нариков уважает!
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Даний судовий процес додатково свідчить, що в ході проведення судової реформи "загубили" права та свободи громадян України. Філософію мнополізму поставили в центрі судової системи, суддю зробили "цербером", а у звичайних громадян забрали право на представництво в суді, ввівши замість цього тотальну монополію адвокатури в судових процесах. Пану Юрію Бутусову ( як і всьому колективу Цензор.нет ) бажаю успіху на судовому процесі, переконаний завтра буде все добре, адже завтра Свято Вознесіння Господнього !!!
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нарик, гепа , труха.........криминальные авторитеты должны будут помочь на зоне у крышевавшего их партнеру последние пять лет.
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А ось за це і оштрафували. Бо "поважних громадян" фотографувати можна, а обзивати "кримінальними авторитетами" без рішення суду - ні. Одні дурні дали штраф, а інший так образився на дурних, що "положив" на країну. А як же "Україна понад усе"? Чи особиста образа все таки над Україною?
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Нарик ещё и атакует! Просто перевёрнутая реальность.
Фото его нельзя публиковать !! Ишь погань при пэте распустила крылья.
Бутусову нужно встречный иск подавать на это чмо
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Нарика не было то нам всем показалось??? Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 286 Или на связь Парашенка с криминалом сегодня введена цензура? Даешь указ о запрете критики власти Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 2145
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Порохобанда купила всех и готова продать все, даже Пуйлу Украину.
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Если ты типа Бандит-Нарик такой уж верующий и покаялся, то чего ты лезешь в суд? Прошлое есть Прошлое, оно всегда преследует. А если ты невиновен, то "блаженны, которых гоняют за правду", но эти Нарики даже не читают и не знают основ чего они поддерживают бабками, думают рай себе купят в гроб себе соберут эти тысячи
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"Олександр Петровський подав до суду на інтернет-видання «Цензор.нет», його головреда Юрія Бутусова та ще двох осіб через «висвітлення його особи в негативному світлі» і «твердження про його причетність до кримінального світу».

"Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка".

Здається,хтось з цих двох БРЕШЕ...
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І це теж привід подати черговий позов. (або використати спритному адвокату,як доказ, в завтрашньому засіданні).
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Если фото подлинное ,то что там расследовать?
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самотвод гаронтирован Свистуновых судей двое а это уже корупция
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порхоботы как вам
нарику от Полторака Глок а от диабетика медаль ...я тут ржк не магу
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Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка

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БУТУСОВ УЖЕ ТАК ОТРАБОТАЛ, ШО ТЕПЕРЬ ПОРОШЕНКО ДОЛЖЕН ЕМУ ДОПЛАТИТЬ.








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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗавтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка
 
 
 
 
 
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