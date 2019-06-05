 6 червня в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка

Як повідомляє в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, початок засідання призначено на 11:00 четверга, 6 червня 2019 року.

"Дніпровський апеляційний суд

Єдиний унікальний номер справи 201/6848/18 на цивільну справу за апеляційною скаргою (а)

Номер провадження 22-ц/803/4780/19

Дата реєстрації 18.03.2019

Склад суду головуючий суддя: Свистунова Олена Вікторівна; суддя-доповідач: Свистунова Олена Вікторівна, суддя-учасник колегії: Красвітна Тетяна Петрівна, суддя-учасник колегії: Єлізаренко Ірма Анатоліївна

Представник відповідача: Дмитро Круговий, відповідач: Інтернет-портал "Цензор НЕТ"

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Мене представляє харківська юридична фірма SENS, створена учасниками війни, і завтра на суді буде також мій друг, співвласник SENSа і адвокат, ветеран 92-ї механізованої бригади Леонід Маслов. Причому компанія SENS захищає мене абсолютно безкоштовно - спасибі величезне за цю безкорисливу допомогу!

Подивимося, хто має більший вплив у Дніпрі, і чи має там якесь значення закон ", - зазначає журналіст.

Нагадаємо, 1 березня 2019 року Суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом з "Нариком" і цитати генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом .

Публікація з цитатою Луценка перебуває у відкритому доступі в інтернеті на сайті "Дзеркала тижня", але Бутусова за використання цієї цитати визнали винним і оштрафували на колосальну суму. Причому оштрафували в його відсутність, навіть не сповістивши про суд.

Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Хоча Єлісєєву звільнили, рішення неспішно оформлялося в канцелярії, виконавче провадження відкрито, і адвокат Леонід Маслов, до якого звернувся журналіст за захистом і який буде представляти його в суді, написав статтю про цей процес.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2017 року на Петровського був оформлений нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього 24 серпня 2017 року Петровський був нагороджений відзнакою Президента України "Хрест Степана Мазепи".