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Все про:апеляція (204) Дніпропетровськ (1033) Бутусов Юрій (941) штраф (286) Петровський Олександр (8)

 6 червня в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка

Дніпровський апеляційний суд 6 червня розгляне оскарження судового рішення про відшкодування головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим "моральної шкоди" кримінальному ватажкові Олександру Петровському на прізвисько Нарик.

Як повідомляє в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, початок засідання призначено на 11:00 четверга, 6 червня 2019 року.

"Дніпровський апеляційний суд
Єдиний унікальний номер справи 201/6848/18 на цивільну справу за апеляційною скаргою (а)
Номер провадження 22-ц/803/4780/19
Дата реєстрації 18.03.2019
Склад суду головуючий суддя: Свистунова Олена Вікторівна; суддя-доповідач: Свистунова Олена Вікторівна, суддя-учасник колегії: Красвітна Тетяна Петрівна, суддя-учасник колегії: Єлізаренко Ірма Анатоліївна
Представник відповідача: Дмитро Круговий, відповідач: Інтернет-портал "Цензор НЕТ"

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Мене представляє харківська юридична фірма SENS, створена учасниками війни, і завтра на суді буде також мій друг, співвласник SENSа і адвокат, ветеран 92-ї механізованої бригади Леонід Маслов. Причому компанія SENS захищає мене абсолютно безкоштовно - спасибі величезне за цю безкорисливу допомогу!

Подивимося, хто має більший вплив у Дніпрі, і чи має там якесь значення закон ", - зазначає журналіст.

Нагадаємо, 1 березня 2019 року Суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом з "Нариком" і цитати генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом .

Публікація з цитатою Луценка перебуває у відкритому доступі в інтернеті на сайті "Дзеркала тижня", але Бутусова за використання цієї цитати визнали винним і оштрафували на колосальну суму. Причому оштрафували в його відсутність, навіть не сповістивши про суд.

Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Хоча Єлісєєву звільнили, рішення неспішно оформлялося в канцелярії, виконавче провадження відкрито, і адвокат Леонід Маслов, до якого звернувся журналіст за захистом і який буде представляти його в суді, написав статтю про цей процес.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2017 року на Петровського був оформлений нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього 24 серпня 2017 року Петровський був нагороджений відзнакою Президента України "Хрест Степана Мазепи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130842
 
 
 Топ коментарі
 
Нарик ещё и атакует! Просто перевёрнутая реальность.
Фото его нельзя публиковать !! Ишь погань при пэте распустила крылья.
Бутусову нужно встречный иск подавать на это чмо
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Не слабо развернулся Нарик под крылом Филарета. Завтра в Днепре заслушают апелляцию о оштрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко - Цензор.НЕТ 1546
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если решения судов находятся за гранью восприятия обществом и не соответствуют законам то это суды??
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Там ключевое то, даже не то, что Бутусов обозвал его Нариком, а то, что обозвал его криминальным авторитетом. Кроме того, ответчики (наверное Луценко и Бутусов) подали в суд отзывы на иск. Второй извинился, признал, что не прав, а Бутусов просто возразил. Доказательств же криминальной деятельности истца никаких не предъявил. Вот и попал.
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Нельзя обижать малиновые пиджаки. Они внесены в Красную Книгу.

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Ан, ти букви пукаєш! Не зловживай шоколадом, трансжири призводять до розумової відсталості.
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взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.Источник: https://censor.net.ua/n3130842

мдаааа
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Не слабо развернулся Нарик под крылом Филарета. Завтра в Днепре заслушают апелляцию о оштрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко - Цензор.НЕТ 1546
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За фото секс-меншинств хіба в Україні такі штрафи?
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я думаю, что апелляция поступит более рассудительно, чего Юрию желаю, а нет, так далее по судам выше, криминальные авторитеты, которые сколотили себе капиталы обворовыванием и насилием, ставшие в наше время честными бизнесменнами.... совсем обнаглели
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если решения судов находятся за гранью восприятия обществом и не соответствуют законам то это суды??
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От токо не надо! Общество имени 73% нариков уважает!
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Так он же с твоим был шефом.У тебя когнитивный диссонанс?
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"суд - дело Божие"
а безбожники в принципе не способны судить справедливо
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Ахаха, как этот божок "осудил" десятки смеющихся детей..... разорвал живьем в клочья.
Это твой бох? Поздравляю! Что за бред, какое "дело бошье" если за любой чих - ужасная смерть и/или "гореть вечно"? Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 5208
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Даний судовий процес додатково свідчить, що в ході проведення судової реформи "загубили" права та свободи громадян України. Філософію мнополізму поставили в центрі судової системи, суддю зробили "цербером", а у звичайних громадян забрали право на представництво в суді, ввівши замість цього тотальну монополію адвокатури в судових процесах. Пану Юрію Бутусову ( як і всьому колективу Цензор.нет ) бажаю успіху на судовому процесі, переконаний завтра буде все добре, адже завтра Свято Вознесіння Господнього !!!
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Подивись чуть вище, я написав - як твій Коспоть "справедливо судить"
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нарик, гепа , труха.........криминальные авторитеты должны будут помочь на зоне у крышевавшего их партнеру последние пять лет.
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А ось за це і оштрафували. Бо "поважних громадян" фотографувати можна, а обзивати "кримінальними авторитетами" без рішення суду - ні. Одні дурні дали штраф, а інший так образився на дурних, що "положив" на країну. А як же "Україна понад усе"? Чи особиста образа все таки над Україною?
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Нарик ещё и атакует! Просто перевёрнутая реальность.
Фото его нельзя публиковать !! Ишь погань при пэте распустила крылья.
Бутусову нужно встречный иск подавать на это чмо
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Нарика не было то нам всем показалось??? Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 286 Или на связь Парашенка с криминалом сегодня введена цензура? Даешь указ о запрете критики власти Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 2145
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Порохобанда купила всех и готова продать все, даже Пуйлу Украину.
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Если ты типа Бандит-Нарик такой уж верующий и покаялся, то чего ты лезешь в суд? Прошлое есть Прошлое, оно всегда преследует. А если ты невиновен, то "блаженны, которых гоняют за правду", но эти Нарики даже не читают и не знают основ чего они поддерживают бабками, думают рай себе купят в гроб себе соберут эти тысячи
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они знают что вся эта писсанина - бред. просто так удобней - чтобы все считали их очень добрыми(кроме их жертв с семьями)
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"Олександр Петровський подав до суду на інтернет-видання «Цензор.нет», його головреда Юрія Бутусова та ще двох осіб через «висвітлення його особи в негативному світлі» і «твердження про його причетність до кримінального світу».

"Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка".

Здається,хтось з цих двох БРЕШЕ...
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І це теж привід подати черговий позов. (або використати спритному адвокату,як доказ, в завтрашньому засіданні).
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Если фото подлинное ,то что там расследовать?
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Там иск не про фото, а про бездоказательное утверждение Бутусова, что лицо на фото - криминальный авторитет. Человек обиделся.
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самотвод гаронтирован Свистуновых судей двое а это уже корупция
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порхоботы как вам
нарику от Полторака Глок а от диабетика медаль ...я тут ржк не магу
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Вопрос не в фото, а в подписи к нему.
Бутусов должен проиграть суд или ДОКАЗАТЬ, что Петровский ЕСТЬ криминальный авторитет и ИМЕЕТ кличку Нарик---это если по Закону.

Такое решение принял бы суд ЕС или американский...
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КАНЕШНА ПОРОХОБОТКА Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 7518 А ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ ШО ОН ПОРОШЕНКО.
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Вот такое решение суд первой инстанции и принял.
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Ему не нужно доказывать, поскольку это не его выдумка, а характеристика от генпрокурора. Судья принял левое решение и должен понести ответственность, если не по факту коррупции, то по факту отсутствия должной квалификации.
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Так вот если бы Бутусов написал: на фото Порошенко и господин Имярек, которого генпрокурор называет (и далее по тексту), то вопросы были бы только к Луценко. Но Бутусов написал: на фото, опубликованном у Луценко, мы видим Порошенко и криминального авторитета Нарика. При такой постановке вопроса уже не генпрокурор, а сам Бутусов утверждает, а значит должен и доказать.
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Короче, зря Бутусов это здесь написал,
щас его еще ра зоштрафуют за т,о что Нарика Нариком назвал, суд ведь тоже запретил Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 423
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УЖЕ НЕ ОШТРАФУЮТ, ТЕПЕРЬ МАРОДЕР НЕ ИМЕЕТ ВЛИЯНИЯ НА СУДЫ.
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Только кацапские плебеи, а не украинцы могут думать, что президент должен контролировать работу судей Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 2317
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ПОРОХОБОТ Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 6297 ТВОЙ МАЛЬДИВСКИЙ БАРЫГА КОНТРОЛИРОВАЛ СУДЫ ЧЕРЕЗ ГРАНОВСКОГО

Народный депутат Александ Грановский, которого называли куратором пятого президента Украины Петра Порошенко в судах и прокуратуре, вышел из партии БПП

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/29/7216500/

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В Днепре. А чего не в Донецке или в подконтрольном Коломойскому окружном суде киевской области?
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А вот если бы Бутусов про Коболева писал, то уже пристрели ли бы на фиг...
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Этот Нарик добыл Томос для Украины. Он заслужил фото с президентом.
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Конечно! Это как подлизываться к кому-то кто поменял твой ошейник на более мягкий. Ну просто - гениально! Скажи это его жертвам(тут я цитирую Луценко, вот так))
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Так вот я и не понял. За что же штраф, в "самой демократической, реформированной , постреволюционной" стране. Что фотография была "фотомонтажом", порочащая "честь и достоинство" изображенных на ней личностей. Или цитата ( самого ГЕНПРОКУРОРА) была на столько "искажена", что был полностью извращен смысл сказанного. Или правда глаза колит, как говорит народная мудрость.
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Вот оригинальный текст Бутусова, за который он попал.
6 червня в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 6295

Теперь пройдемся по решению суда и посмотрим, где Бутусов врет недоговаривает:
* Бутусов пишет про тайное решение суда. Но ответчики (он и кто-то) подали на иск отзыв. Значит процесс не был для них тайной. Надо было приходить на заседание, так и решение знали бы сразу.
* В решении суда указано, что в отзывах ответчики: один признал вину, другой в общем-то тоже, но считал, что суммы необоснованны. Ну и какое решение должен был вынести суд, если ответчики вину признали? Кстати, Бутусов продолжает в том же духе. Хотя бы в нынешней статье.
* Кстати, как написано в решении, не все исковые требования были удовлетворены. Могло быть для Бутусова хуже. А если апелляция сегодня удовлетворит все требования истца?
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Агде эта нечисть 25% ая? или она под постами о Зе высерается?
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Мужики!!!! Скажу лично свое субьективное мнение как юрист. Суд первой инстанции вынес законное и обьективное решение, посмотрите судебную практику в странах ЕС куда мі так стремимся, там " честь,деловая репутация и достоинство человека считаются неприкосновенными.". Если Юрий Бутусов назвал человека "Нариком" и "Криминальным авторитетом", то подобные высказывания должны быть официально подтверждены вопервых как минимум справкой из наркологического диспансера, о том что етот человек стоит на учете как наркозависимый, а фраза "криминальный авторитет" - как минимум вступившим в законную силу приговором суда, где четко сказано, что етот человек является главарем и организатором преступной групировки, имеет судимость непогашенную в установленном законом порядке. Если подобных документальных подтверждений у Юрия Бутусова нет, то ето чистой воды "наклеп - на честь,гідність та ділову репутацію фізичної особи". П.С. Вообщем на месте апелляционного суда я бы оставил решение суда первой инстанции в силе.
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Журналисты такие журнашлюхи,за базар надо отвечать всем и везде...,а не городить везде свои фантазии...,это будет прецендент,за этим и другие потянуться...
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Не повірю, що адвокати безкоштовно допомогають. Коломойський платить.Це ж компанія була проти Порошенка.
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Цензор.НЕТНовиниПодії6 червня в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка
 
 
 
 
 
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