EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Здоров'я
  494  11
Все про:медицина (733) реформи (1566) Супрун Уляна (467)

 На зміни в екстреній медицині в 2019 році заклали 1 млрд грн, - Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що на реформування системи екстреної медицини в бюджеті на 2019 рік закладено 1 млрд грн.

Вона розповіла про це в інтерв'ю "ВВС Україна", опублікованому 5 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Вже є стратегія змін, які будуть відбуватися в екстренці. Пілотний проект працюватиме у п'яти областях України (Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській) та в Києві. Перший етап - це навчання. Співробітники проходитимуть підвищення кваліфікації, буде нова професія - парамедики, й буде підвищення зарплати. На ці зміни на 2019 рік було закладено 1 млрд грн", - повідомила Супрун.

Вона зазначила, що ці кошти розподіляють між п'ятьма регіонами і Києвом, щоб там почали проводити тендери і закуповувати автомобілі швидкої допомоги.

Читайте також: Наступний рік буде трохи шоковим, - Супрун про продовження медичної реформи

Гроші у них є. Далі питання за місцевими радами - оголосити тендер, купити машини. Області з пілотного проекту мають до кінця року закупити машини і навчити людей. Ті ж області, які досі не мали диспетчерської системи, яка є системою GPS, отримали гроші. Вони мають закупити ці системи і впроваджувати їх у себе. Долучитися до Державної програми Централь 103, яка збирає всі виклики швидкої", – додала в.о. міністра.

За її словами, вся система має повністю оновитися впродовж найближчих трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130841
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"на реформирование системы экстренной медицины в бюджете на 2019 год заложено 1 млрд грн". Зачем столько? Сколько стОит после его сегодняшних выпердышей усыпить Кучму?
 показати весь коментар
 
За что Кучму? Он лишь ретранслятор поручений преЗЕдента. При Порохе Кучма правильную линию гнул.

А это как казнить гонца с плохой новостью.
 показати весь коментар
 
Переобучение медиков за миллиард гривен - отличная возможность отмыть деньги (перенаправить их по "нужному" назначению).
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ее саму лечить надо
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На глазах богатеет! Так, гляди, и сиськи новые справит, и подтяжки сделает... А то - несправедливо получается: луценчиха - мурло какого-то там тыщелетия, а я шо - баба-яга?
 показати весь коментар
 
 
Медицина - це сфера здоров'я. А Супрун дуже непопулярна при цьому. Це дуже нездорово.
 показати весь коментар
 
я тут фанатов Уляны спрашивал, где уменьшение смертности..? ведь рехформа..значить, например, на 1000 инфарктов было N смертей, а благодаря быстрой и квалифицированной помощи и наличию лекарств должно быть, скажем N минус10..и так во всём..но кроме воплей и процента охвата договорами с семейными посредниками-врачами ничего не услышал..да и про какуйто мафию, которая она якобы задушила..это про сплав не кацапских , а нигерийско-индийских вакцин речь..?
 показати весь коментар
 
 
Миллиард многое позволит изменить, это почти 1 бакс в расчете на 1го жителя Украины, на такие деньги все будет, как в Америке, в Карибском море, в Республике Гаити.
 показати весь коментар
 
Чудові новини. Реформувати швидку також потрібно.
Пригадую колись для себе викликав швидку (Київ), приїхала дійсно швидко на це зауважень немає. Але при огляді лікар вислухавши мої скарги порадив піти записатися на прийом у району поліклініку. Мовляв у вас тут звичайна хвороба, яку треба лікувати у звичайному режимі нема чого хвилюватись. Я ледве вмовив завезти таки мене до лікарні і зробити якісь мінімальни тести та аналізи. В результаті мені зробили операцію та поклали після неї на тиждень у стаціонар. Ось вам і рівень освіченості та професіоналізму у лікарів ланки швидкої медицини.
Саме тому і підримую Супрун, бо таких неприємних випадків з лікарями в мене занадто багато як для нормального сервісу. Реформи в медицині дуже потрібні, сподіваюсь, що пані Супрун вдасться залишитись на посаді і довести реформи медицини до завершення або хоча б зробити частину та зберегти те що вже було зроблено.
А всім ботам, бажаю лікуватися у тих лікарів які покупляли собі дипломи, та за хабарі влаштувались на посади аби контракти з фармкомпаніями підписувати та розповсюджувати їхні ліки серед пацієнтів, що змушені до них звертатись.
 показати весь коментар
 
 
Гроші на реформи - це гроші які будуть розкрадені. Вони сплачуються іноземним консалтінговим компаніям, які будуть радити, як реформувати медицину. Толку від цих порад - нуль. Краще б ці гроші спрямували на ремонт лікарень чи закупівлю медикаментів.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНа зміни в екстреній медицині в 2019 році заклали 1 млрд грн, - Супрун
 
 
 
 
 
 вгору