 На зміни в екстреній медицині в 2019 році заклали 1 млрд грн, - Супрун

Вона розповіла про це в інтерв'ю "ВВС Україна", опублікованому 5 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Вже є стратегія змін, які будуть відбуватися в екстренці. Пілотний проект працюватиме у п'яти областях України (Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській) та в Києві. Перший етап - це навчання. Співробітники проходитимуть підвищення кваліфікації, буде нова професія - парамедики, й буде підвищення зарплати. На ці зміни на 2019 рік було закладено 1 млрд грн", - повідомила Супрун.
Вона зазначила, що ці кошти розподіляють між п'ятьма регіонами і Києвом, щоб там почали проводити тендери і закуповувати автомобілі швидкої допомоги.
Гроші у них є. Далі питання за місцевими радами - оголосити тендер, купити машини. Області з пілотного проекту мають до кінця року закупити машини і навчити людей. Ті ж області, які досі не мали диспетчерської системи, яка є системою GPS, отримали гроші. Вони мають закупити ці системи і впроваджувати їх у себе. Долучитися до Державної програми Централь 103, яка збирає всі виклики швидкої", – додала в.о. міністра.
За її словами, вся система має повністю оновитися впродовж найближчих трьох років.
А это как казнить гонца с плохой новостью.
Пригадую колись для себе викликав швидку (Київ), приїхала дійсно швидко на це зауважень немає. Але при огляді лікар вислухавши мої скарги порадив піти записатися на прийом у району поліклініку. Мовляв у вас тут звичайна хвороба, яку треба лікувати у звичайному режимі нема чого хвилюватись. Я ледве вмовив завезти таки мене до лікарні і зробити якісь мінімальни тести та аналізи. В результаті мені зробили операцію та поклали після неї на тиждень у стаціонар. Ось вам і рівень освіченості та професіоналізму у лікарів ланки швидкої медицини.
Саме тому і підримую Супрун, бо таких неприємних випадків з лікарями в мене занадто багато як для нормального сервісу. Реформи в медицині дуже потрібні, сподіваюсь, що пані Супрун вдасться залишитись на посаді і довести реформи медицини до завершення або хоча б зробити частину та зберегти те що вже було зроблено.
А всім ботам, бажаю лікуватися у тих лікарів які покупляли собі дипломи, та за хабарі влаштувались на посади аби контракти з фармкомпаніями підписувати та розповсюджувати їхні ліки серед пацієнтів, що змушені до них звертатись.