 "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Фейсбук.
"Нагадаю, що 15 березня 2017 року рішенням РНБО було призупинено економічні зв'язки з окупованими територіями як реакція на свавільне захоплення (експропріація або запровадження зовнішнього управління Москвою) українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи. Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта - нічогісінько. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - написав Порошенко.
Він нагадав, що відновлення економічних зв'язків можливе лише за умови встановлення сталого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їхнім українським власникам.
"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам`яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет та територіальну цілісність України!" - підкреслив Порошенко.
Нагадуємо 5 червня стало відомо, що українська делегація на засіданні ТКГ в Мінську запропонувала обговорити зняття економічної блокади з ОРДЛО.
добровольці-активісти
спромоглися хоч трохи зменьшити торгівлю на крові ?!! А ви з гнойсманом верещали про колапс економіки, віяльні відключення тощо. Один тільки роттердам + обійшовся українцям в 35 млрд. Меразота лицемірна !
Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, передает "ДС".
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
Когда Порошенко был против, там были украинские предприятия, а теперь там кацапские.
Намёк понял?
Свій програш на виборах ця шайка намагається компенсувати дискредитацією Зеленського
У нього є один вихід - це арешт цієї зграї -путінскіх агентів.
Два предателя себя нашли.
лукавит пэдро, туда и обратно везут всё, как буд-то не идёт войны.
вопрос простой, когда оркам разрешат скупать и завозить в лугандон всё, тогда заработки на контрабасе накроются. а это обидно, скольких патриотов матиосу пришлось задавить и вроде всех борцов с контрабандой зачистили, и самых ярых из Торнадо в сизо и в зонах закрыли и таксы чётко отработаны.
и опять этот зе может подломать масть пэдро.
1. К резкому росту контрабанды,которая разрушает экономику Украины.
2. К дикому росту наркоторговли, торговли людьми.
3. К распространению сепаратизма на всю территорию Украины и разрушение системы безопасности, в том числе и на линии разграничения.
4. Все это приведет к разрушению экономики Украины.
5. Произойдет существенное падение жизненного уровня украинцев и их безопасности.
6. Несомненно к росту потерь ВСУ и мирного населения
7. Эти меры вдохновят террористов на новые вооруженные провокации более жестокие и подлые.
Первый шаг к сдаче Украины Зеленским и его бандой сделан. К сожалению народу Украины за эти подлые меры клоуна придется расплачиваться кровью. Задабривать террористов,которые по горло в крови нашего народа - это самое идиотское и глупое,что только может сделать украинское руководство. Расплачиваться,как всегда будет народ Украины.
а еще есть куда?
Руки свинарчукам уже отрубали .
Я теж вважаю, що не можна відкривати ОРДЛО, але не йому судити.
РЕШЕНИЕ СНБО - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ДАВЛЕНИЯ АКТИВИСТОВ НА ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО
А НЕ ЖЕЛАНИЕ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО ПРЕКРАТИТЬ ТОРГОВЛЮ С ТОРГОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ ОРДЛО.
АКТИВИСТЫ ЗАСТАВИЛИ ПОРОШЕНКО и ЕГО ВЛАСТЬ ПРЕКРАТИТЬ ТОРГОВЛЮ С ОРДЛО
Впереди блокады всей: как Петр Порошенко решил прекратить торговлю с ОРДЛО
https://daily.rbc.ua/rus/show/petr-poroshenko-reshil-prekratit-torgovlyu-1489615842.html
Бойцы ВСУ призвали Порошенко прекратить торговлю с ОРДЛО
https://focus.ua/politics/366069/
Блокада Донбасса бесит власть торгашей
http://argumentua.com/stati/blokada-donbassa-besit-vlast-torgashei
ОНИ УБЛЮДОЧНО ПОДЛО ПРИ ПОМОЩИ ПЕТЮШЕК УСТРОИЛИ РАЗГОН АКТИВИСТОВ
А МУСОРА АВАКОВА и ПОЛИЦИЯ донецкого сепаратиста АБРОСЬКИНА ПОЛНОСТЬЮ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ.
Активистов блокады ОРДЛО атаковали неизвестные
https://zn.ua/UKRAINE/aktivistov-blokady-ordlo-atakovali-neizvestnye-240683_.html
Ну вот, что и требовалось доказать - сейчас Зеленский торгаш, барыга, мародер и предатель Украины
ИЛИ ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВОРУЮТ КАК ПРИ ПОРОШЕНКО?
И ПОЧЕМУ ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ? ПОТОМУ ШО ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ СОЕВОГО ШАКАЛАДА?
ДАВАЙ ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛ.
Подрыв ЛЭП в Крым: Активисты блокируют электроопоры, не позволяя начать восстановительные работы
https://www.unian.net/society/1190895-podryiv-lep-v-kryim-aktivistyi-blokiruyut-elektrooporyi-ne-pozvolyaya-nachat-vosstanovitelnyie-rabotyi.html
Подачу электричества в Крым восстановят в ближайшее время, - Порошенко
https://ipress.ua/ru/news/podachu_elektrychestva_v_krim_vosstanovyat_v_blyzhayshee_vremya__poroshenko_147437.html
Еще нет?
Почему?
ЭТО ТЫ ПО ЖИЗНИ ТАКАЯ или ОТ СОЕВОГО ШАКАЛАДА?
Так що ж закінчилося сьогодні ввечері - кров, патріотизм, нажива або сумління? Де ж гнівні вигуки патріотів, де ж спеціальні ефіри телеканалів? Де це все? Або Порошенку не можна «торгувати на крові», а до рук Зеленського кров убитих українських солдат не прилипає? Або 2017 року для того, щоб зупинити цю торгівлю, можна було організовувати незаконну по суті блокаду на лінії розмежування, а 2019 року можна просто аплодувати і радіти? Чому вони всі мовчать? Що за огидний сеанс псеводопатріотіческого стриптизу?
Ми, порядні люди в цій країні, виявилися лише тонким прошарком між тими, кому наплювати на Україну і тими, хто картинно рве на собі вишиванки, коли за це можна отримати політичні дивіденди і просто дивіденди. І тих, і інших об'єднує одне - жага до наживи. Просто дуже хочеться грошей. І їм абсолютно все одно на чому заробляти - на війні так на війні, на мирі, так на мирі, на боротьбі з «торгівлею на крові», так на боротьбі, на схваленні «торгівлі на крові» - так на схваленні. У одних немає мізків, у інших - совісті.
Так вони продадуть і честь України, і саму Україну. І навіть не помітять цього.
У.Черчиль
А если у стратегического союзника дядюшки Сэма?
Как такой вариант?
ахметов продолжал впаривать Украине вой уголь, только по цене ЕС..
поросенко против только того, что не идет ему в карман..
и еще, злопамятное ничтожество поросенко все время будет гадить Зеленскому, оно этим живет..
почему не открыты дела против мародера поросенко?