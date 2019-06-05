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Все про:блокада (470) Порошенко (8998) Донбас (12046) Тристороння контактна група (96)

 "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО

П'ятий президент України Петро Порошенко вимагає пояснити, на якій підставі українська делегація в ТКГ заявила про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Фейсбук.

"Нагадаю, що 15 березня 2017 року рішенням РНБО було призупинено економічні зв'язки з окупованими територіями як реакція на свавільне захоплення (експропріація або запровадження зовнішнього управління Москвою) українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи. Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта - нічогісінько. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - написав Порошенко.

Він нагадав, що відновлення економічних зв'язків можливе лише за умови встановлення сталого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їхнім українським власникам.

Також читайте: Кучма закликав українську армію "Не стріляти у відповідь"

"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам`яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет та територіальну цілісність України!" - підкреслив Порошенко.

Нагадуємо 5 червня стало відомо, що українська делегація на засіданні ТКГ в Мінську запропонувала обговорити зняття економічної блокади з ОРДЛО.

Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?, - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО 01

Читайте также: С Россией у нас дипотношения есть? Торговля есть? Почему с Крымом не может быть экономических отношений? - Кравчук выступил против блокады оккупированного полуострова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130840
 
   
 Топ коментарі
 
Когда предприятия Донбасса были зарегистрированы в Украине и платили налоги в бюджет Украины - да.
Сейчас, когда эти предприятия у владельцев украдены - какая может быть с ними торговля?
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по ходу это и есть новые предложения по зеленски ,о которых он нам говорил представая кучму - скажите мне шо я сплю и не было не войны 5 лет не 13000 погибших
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Так представитель зебла дал развёрнутое интервью где озвучил шаги по демилитаризации Украины. Не открывать огонь ни при каких условиях, даже в случае атаки или нападения. Снять экономическую блокаду и убрать пограничников и военных из пунктов пропуска. Выплачивать пенсии и другие выплаты, согласно спискам предоставленным пенсионным фондом народных республик. Возобновить подачу воды и электроэнергии в крымнаша. Ну и много чего ещё.
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Нормальным!!! Споры на сайте с упоротыми "чекушками" это тупик, воры выбрали мародеры и с ним останутся до последнего заседания суда по фактам государственной измены и бизнеса на крови.
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так понимаю єто те фишечки которые буратин анонсировал в ответ на раздачу росийских паспортов.
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А что вы хотели если в стране 73 % зебилов ?
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Пеца, а при тобі хіба була насправді та блокада ? Згадаймо яким коштом
добровольці-активісти
спромоглися хоч трохи зменьшити торгівлю на крові ?!! А ви з гнойсманом верещали про колапс економіки, віяльні відключення тощо. Один тільки роттердам + обійшовся українцям в 35 млрд. Меразота лицемірна !
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Звідки такі висновки ? Ні, в жодному разі ! Я і за часів Мародера був проти і за часів Зе так само против.
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что страна не может прекратить экономические отношения с Россией

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, передает "ДС".
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900

Когда Порошенко был против, там были украинские предприятия, а теперь там кацапские.
Намёк понял?
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Припини цю облуду ! Змінився тільки папірець ! Як на території лугандонії 3 роки до блокади могли бути українські підприємства ? Розкажи бабусям в себе під під`їздом
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"Я буду требовать усиления санкций против Росии" - зеленский в Брюсселе, а приехав домой снимает блокаду с орков. Давайте, мол, ЕС санкции...
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Как раз может сильный ход - усиление санкций к врагу, а к, по сути, своим - репутационный акт доброй воли.
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П'ятий президент України Петро Порошенко перебуває в змові з Ахметовим і його родичем - кучмою.
Свій програш на виборах ця шайка намагається компенсувати дискредитацією Зеленського
У нього є один вихід - це арешт цієї зграї -путінскіх агентів.
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Здесь Порошенко прав!...Вова это тебе не по клавишам стучать известным органом давай отчет что за байка такая.
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Кучма уничтожил Украину в 90-е, теперь решил её добить вместе Зебилом окончательно.
Два предателя себя нашли.
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Ха-ха-ха ! Еврею по и ху ваша Украина , а вы что этого не знали ?
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если блокаду снять, то возникает вопрос, яке злочинне дурко ії зробило...вот пётр и забеспокоился, что на него выйдут...
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якщо зеленський не прибере кучму це буде означати що всі заяви останнього узгоджені. може воно і на краще а то соціологічні служби вже почали показувати майже 50% вольдемару.
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заявила о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО...

лукавит пэдро, туда и обратно везут всё, как буд-то не идёт войны.
вопрос простой, когда оркам разрешат скупать и завозить в лугандон всё, тогда заработки на контрабасе накроются. а это обидно, скольких патриотов матиосу пришлось задавить и вроде всех борцов с контрабандой зачистили, и самых ярых из Торнадо в сизо и в зонах закрыли и таксы чётко отработаны.
и опять этот зе может подломать масть пэдро.
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Нормальные люди оттуда уехали и потеряли. Теперь ******@ нам наш же антрацит будет продавать и армию ордло подпитывать. А мы им колбасу, потому как у них плохого качества. И так будем дальше жить
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"Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1325а это кто говорил в 2017 году и яростно крыл блокаду матом
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Господи да сколько ж на этой ветке идиотов,реально,откуда вы беретесь??? Завтра кучма с зе захотят в таможенный союз,у вас и тут Порошенко будет виноват
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йди у дупу, зє-валєнок... Коли Порох був президентом, портнов з лук'яновим сиділи за порєбріком і ніхто не заїкався, про те, щоби українська армія не мала можливості захищатись... це відбувається зараз, при вашому виборі зє-шмарклі...
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Так, пане Президент. Саме так все і є...
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Это прямая сдача Украины и финансовая поддержка террористов. К чему это приведет?
1. К резкому росту контрабанды,которая разрушает экономику Украины.
2. К дикому росту наркоторговли, торговли людьми.
3. К распространению сепаратизма на всю территорию Украины и разрушение системы безопасности, в том числе и на линии разграничения.
4. Все это приведет к разрушению экономики Украины.
5. Произойдет существенное падение жизненного уровня украинцев и их безопасности.
6. Несомненно к росту потерь ВСУ и мирного населения
7. Эти меры вдохновят террористов на новые вооруженные провокации более жестокие и подлые.
Первый шаг к сдаче Украины Зеленским и его бандой сделан. К сожалению народу Украины за эти подлые меры клоуна придется расплачиваться кровью. Задабривать террористов,которые по горло в крови нашего народа - это самое идиотское и глупое,что только может сделать украинское руководство. Расплачиваться,как всегда будет народ Украины.
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5. Произойдет существенное падение жизненного уровня украинцев

а еще есть куда?
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Пане Президент, час вести народ на Майдан. Віддавайте наказ видати зброю батальйонам тероборони.
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А это статья урод , поросячий . Жди ....
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Мені до сраки погрози ригоботів та сєпарів, коли на кону Україна. Ферштейн?
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Воно теперь никто, чтобы приказы отдавать
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Чья бы корова мычала. Давай Порося вспомним твои жесты доброй воли которыми ты жопу Ху*лу и сепарам лизал и грабил украинцев
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Вот откуда роги предательства растут !
Руки свинарчукам уже отрубали .

"Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3724
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Петро Монітор, який люто боровся проти економічної блокади і поливав брудом хлопців, які блокували, тепер заспівав, що це зрада. Яке ж блюзнірство!

Я теж вважаю, що не можна відкривати ОРДЛО, але не йому судити.
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Якщо зло не покаране - воно повертається знову.. I буде хрюкать .
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ПОРОШЕНКО ТЫ МАНИПУЛИРУЕШЬ!!!! ЗАБЫЛ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ОСТАНОВКИ ТОРГОВЛИ С ОРДЛО?

РЕШЕНИЕ СНБО - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ДАВЛЕНИЯ АКТИВИСТОВ НА ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО

А НЕ ЖЕЛАНИЕ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО ПРЕКРАТИТЬ ТОРГОВЛЮ С ТОРГОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ ОРДЛО.

АКТИВИСТЫ ЗАСТАВИЛИ ПОРОШЕНКО и ЕГО ВЛАСТЬ ПРЕКРАТИТЬ ТОРГОВЛЮ С ОРДЛО


Впереди блокады всей: как Петр Порошенко решил прекратить торговлю с ОРДЛО
https://daily.rbc.ua/rus/show/petr-poroshenko-reshil-prekratit-torgovlyu-1489615842.html

Бойцы ВСУ призвали Порошенко прекратить торговлю с ОРДЛО

https://focus.ua/politics/366069/


Блокада Донбасса бесит власть торгашей

http://argumentua.com/stati/blokada-donbassa-besit-vlast-torgashei
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ВОТ ЕЩЕ ФАКТЫ КАК ПОРОШЕНКО и ЕГО ШОБЛА ХОТЕЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТОРГОВЛИ С ОРДЛО.

ОНИ УБЛЮДОЧНО ПОДЛО ПРИ ПОМОЩИ ПЕТЮШЕК УСТРОИЛИ РАЗГОН АКТИВИСТОВ

А МУСОРА АВАКОВА и ПОЛИЦИЯ донецкого сепаратиста АБРОСЬКИНА ПОЛНОСТЬЮ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ.

Активистов блокады ОРДЛО атаковали неизвестные

https://zn.ua/UKRAINE/aktivistov-blokady-ordlo-atakovali-neizvestnye-240683_.html

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Все верно

Ну вот, что и требовалось доказать - сейчас Зеленский торгаш, барыга, мародер и предатель Украины "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5153
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ПОРОХОБОТКА "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7176 А ШО ЗЕЛЕНСКИЙ УЖЕ НАЧАЛ ТОРГОВЛЮ С ОРДЛО?

ИЛИ ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВОРУЮТ КАК ПРИ ПОРОШЕНКО?

И ПОЧЕМУ ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ? ПОТОМУ ШО ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ СОЕВОГО ШАКАЛАДА?

ДАВАЙ ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛ.
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ТАКЖЕ МЫ ПОМНИМ КАК АКТИВИСТЫ ПОРОШЕНКО И ЕГО ШОБЛЕ ТОРГАШЕЙ ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КРЫМ

Подрыв ЛЭП в Крым: Активисты блокируют электроопоры, не позволяя начать восстановительные работы
https://www.unian.net/society/1190895-podryiv-lep-v-kryim-aktivistyi-blokiruyut-elektrooporyi-ne-pozvolyaya-nachat-vosstanovitelnyie-rabotyi.html

Подачу электричества в Крым восстановят в ближайшее время, - Порошенко

https://ipress.ua/ru/news/podachu_elektrychestva_v_krim_vosstanovyat_v_blyzhayshee_vremya__poroshenko_147437.html
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А что, Зеленский уже и в Крым электрику и воду подает?
Еще нет?
Почему?
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ПОРОХОБОТКА "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8666 ПРИЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ?

ЭТО ТЫ ПО ЖИЗНИ ТАКАЯ или ОТ СОЕВОГО ШАКАЛАДА?
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"Я требую !" - пора забьівать ПОПу барские замашки. Да и следователям самое время предметно заняться єтим персонажем . Имхо
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Хотите получить жопу Отправьте Кучму на переговоры.
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З такими темпами, до Нового Року на досидить новий Гарант "на троні", буде його зустрічати у Хайфі чи Тель-Авіві, якщо зможе втикти як це 5 років тому зробив Лєгітимний
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ПОРОХОБОТ "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7065 ТЫ БЫ ЛУЧШЕ ПОБЕСПОКОИЛСЯ КУДА ТВОЙ МАЛЬДИВСКИЙ БАРЫГА БЕЖАТЬ БУДЕТ.
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на Банковую будет бежать "Барыга", после того как Вована кышнут, чтобы Украину спасать, в том числе и от таких дебилов
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КАКЦАПКА, УКРАИНА - НЕ РАСЕЯ, ТУТ ТАКИХ ДЕБИЛОВ НЕТ, ШОБЫ 2 раза НАСТУПАТЬ НА ОДНИ и ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.
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Не втече. Найперше перекриємо аеродроми.
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как вчера/Рыго-барижное ворье при виде "легких" бабок, похер, что они кровью забрызганы, потеряли не только страх но и - разум. Иначе они бы заметили, что ВЕСЬ Украинский Народ за БЛОКАДУ и против торговли на крови. И это не смотря на то, что барыжное ворье задействовало против участников блокады все центральные и не только, информационные каналы. Разная шваль именующая себя патриотами Украины, вместе с рыгами и, что самое интересное, с оккупантами, а так же их шестерками - террористами лугандонии, дружно окрысились на ЛЮДЕЙ, организовавших БЛОКАДУ этой позорной торговли на крови. Теперь, как бы та шваль продажная, выступившая за одно с террористами, не уверяла, что они - за Украину, НАРОД не поверит. Ни чести, ни совести у этих политиков нет и не было. В отставку! 28.02.2017 07:04

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Порохня.Вспоминайте как появилась эта блокада и как вся ваша рошеновская шваль говорила как это плохо и как это неправильно.А теперь ваша свинья которую выкинул народ Украины,пытается сказать чтоблокаду ввел он и теперь это панацея от всего.Петя отработка ,лицемер высшего левела и помойка истории.
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Рішення про економічну блокаду окупованих районів Донбасу не було ініційовано українською владою, яка тоді побоювалася економічних проблем не тільки для самих окупованих територій, а й для решти України. Воно стало підсумком багатоденного протистояння патріотичної громадськості та влади, постійних звинувачень у «торгівлі на крові», які лунали в ефірі телеканалів, що підтримують сьогодні нового президента Володимира Зеленського з вуст представників політичних сил, які підтримують сьогодні Володимира Зеленського і звинувачують стару владу у збагаченні на війні.
Так що ж закінчилося сьогодні ввечері - кров, патріотизм, нажива або сумління? Де ж гнівні вигуки патріотів, де ж спеціальні ефіри телеканалів? Де це все? Або Порошенку не можна «торгувати на крові», а до рук Зеленського кров убитих українських солдат не прилипає? Або 2017 року для того, щоб зупинити цю торгівлю, можна було організовувати незаконну по суті блокаду на лінії розмежування, а 2019 року можна просто аплодувати і радіти? Чому вони всі мовчать? Що за огидний сеанс псеводопатріотіческого стриптизу?
Ми, порядні люди в цій країні, виявилися лише тонким прошарком між тими, кому наплювати на Україну і тими, хто картинно рве на собі вишиванки, коли за це можна отримати політичні дивіденди і просто дивіденди. І тих, і інших об'єднує одне - жага до наживи. Просто дуже хочеться грошей. І їм абсолютно все одно на чому заробляти - на війні так на війні, на мирі, так на мирі, на боротьбі з «торгівлею на крові», так на боротьбі, на схваленні «торгівлі на крові» - так на схваленні. У одних немає мізків, у інших - совісті.
Так вони продадуть і честь України, і саму Україну. І навіть не помітять цього.
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Ну решение может и спорное, но все же хочется услышать что нам предложат взамен. И не от Петра Алексеича это слышать. Я пойму если ветераны начнут возмущаться. А так дизель, нефть, сжиженый газ спокойно в Раше покупаем и много еще чего и ниче, как то на коленях не стоим. Порошенко лицемер, как и всегда.
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взамен предложать поражение и позор
У.Черчиль
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Ок, блокаду сохраняем, а дизель и сжиженый газ и дальше закупаем в России.
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Больше не у кого?
А если у стратегического союзника дядюшки Сэма?
Как такой вариант?
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Хто представники делегації, крім Кучми ? Як же так швидко готові до реваншу? Видно багатенько запропоновано, що так швидко змінили думку? Чиї інтереси пропихує Рудий та Пінчук?
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Ось так, Петре Олексійовичу, ви старались, старались... Але злигались із ригами та іншою наволоччю та пролетіли на виборах. Нічого, таке буває. Головне, зробіть правильні висновки та не повторюйте помилок в майбутньому. Але я особисто дуже сумніваюсь, що ви це зробите.
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ты не локоть, ты седалище. Я уже об этом писал в другой теме, можешь поглядеть здесь.
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Чому ти, Тарапунька, топиш за Порошенка? Тілки чесно...
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Короче, по результатам двухнедельного правления криворожского зебилоида, надо его срочно устранять каким угодно способом. Предлагаю гавзебила, всю его зекоманду вмести с семьями, зарыть по пояс в землю и покрасить бронзовой краской.
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Уряяя! Миротворец Зебил, на 15 день своего президенства провозгласил КАПИТУЛЯЦИЮ Украины. И высрался на могилы погибших. Рабы ликуют!
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пэтя а ротердам+ вместе с твоим другом бандитом из донецка ахметовым?))вы нагрели всех!
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Где негодующие Параска, Сема Семченко, Белый Вошь и прочая "националистическая" шобла ? "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2180
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Беруть уроки акторської майстерності у підстилки пашинського, шизофренички чорноротої... "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5792
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а что такой ротердам+? а? это что, блокада?
ахметов продолжал впаривать Украине вой уголь, только по цене ЕС..
поросенко против только того, что не идет ему в карман..
и еще, злопамятное ничтожество поросенко все время будет гадить Зеленскому, оно этим живет..
почему не открыты дела против мародера поросенко?
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У Порошенки плохая память. Он забыл, как снабжал электрикой оккупантов Крыму, как торговал сепарским угольком по цене Роттердама, как гонял составы с патокой, как сепар Амброськин разгонял добробатов. Блокада - это уж точно не заслуга соевого барыги. Если Зеленский пойдет тем же путем, то плохо закончит. Не думаю, что он самоубийца.
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що найцікавіше - пару років тому всі свиноботи , дружно і по команді , слідом за Свином з усіх сил гавкали на організаторів блокади і дружно аплодували Аваковау коли він її розганяв ... забули вже ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО
 
 
 
 
 
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