 Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента.
Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стала вказівка не тільки часу початку "режиму тиші", але і механізму його впровадження.
"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також введено заборону на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми 19 числа їх повинні затвердити", - підкреслив Кучма.
узеленского. Кучма лишь вово озвучил
приказ не стрелять в ответ. к "нулю" русня подтягивает силы, проводит артподготовку, сносит первую линию, уничтожает тысячи солдат и дальше - больше. Браво!!!
а какие будут заголовки в рашке "Кучма призвал ВСУ - прекратить обстреливать школы и детские сады" со слов этого предателя, выходит что ВСУ только по садам и школам долбит ...
Не бегал от призыва в 2016 - когда пришла повестка из воен.комата, никогда не рассматривал, до этого момента возможность переезда в другую страну, но теперь пора валить, просто мерзко, за эти б...дь 73% дегенератов, которые вот такое привели к власти.
простите ребята, погибшие в боях за Украину, мы всё про...ли
ты прочитал написанное ничтожество? в ответ не стрелять?
13 мин. ·
Рішення про економічну блокаду окупованих районів Донбасу не було ініційовано українською владою, яка тоді побоювалася економічних проблем не тільки для самих окупованих територій, а й для решти України. Воно стало підсумком багатоденного протистояння патріотичної громадськості та влади, постійних звинувачень у «торгівлі на крові», які лунали в ефірі телеканалів, що підтримують сьогодні нового президента Володимира Зеленського з вуст представників політичних сил, які підтримують сьогодні Володимира Зеленського і звинувачують стару владу у збагаченні на війні.
Так що ж закінчилося сьогодні ввечері - кров, патріотизм, нажива або сумління? Де ж гнівні вигуки патріотів, де ж спеціальні ефіри телеканалів? Де це все? Або Порошенку не можна «торгувати на крові», а до рук Зеленського кров убитих українських солдат не прилипає? Або 2017 року для того, щоб зупинити цю торгівлю, можна було організовувати незаконну по суті блокаду на лінії розмежування, а 2019 року можна просто аплодувати і радіти? Чому вони всі мовчать? Що за огидний сеанс псеводопатріотіческого стриптизу?
Ми, порядні люди в цій країні, виявилися лише тонким прошарком між тими, кому наплювати на Україну і тими, хто картинно рве на собі вишиванки, коли за це можна отримати політичні дивіденди і просто дивіденди. І тих, і інших об'єднує одне - жага до наживи. Просто дуже хочеться грошей. І їм абсолютно все одно на чому заробляти - на війні так на війні, на мирі, так на мирі, на боротьбі з «торгівлею на крові», так на боротьбі, на схваленні «торгівлі на крові» - так на схваленні. У одних немає мізків, у інших - совісті.
Так вони продадуть і честь України, і саму Україну. І навіть не помітять цього.
А ВСУ хоть раз обстреливало школы и дет сады..?? НЕт...
И что это значит?? Что ты и кучма...сейчас обвинили ВСУ в обстреле школ и детсадов...? А завтра это рашасми подхватят....
На кого працює цей рижий лис? Кажись попутав берега.
Зеленській чекаємо твої коментарі по заявам кучми.
Тараканище Рыжий
Может пристрелят
Вначале решил узаконить "торговлю на крови" - чего с ней бороться? - надо её возглавить!
Теперь решил поставить нашу армию в невыносимые условия.
Что дальше?
Забороненій в Україні, до речі.
ШОК! Президент Кучма встал на защиту школ и детсадов от обстрелов киевской хунты!
Мы пытались докричаться до зомбированных современными медиатехнологиями 73 процентов
Пусть среди 73 процентов половина предательская вата, но половина же вас там патриотов, немало вас там и с западной Украины...
Теперь вы поняли как вас филигранно обработали
Теперь вы понимаете что вы своими руками слили страну агрессору, который не смог военным путем взять Украину 5 лет назад, и перешел к стратегии на подрыв страны изнутри, руками украинцев, через информационную обработку?
Вы смеялись с бордов Порошенка и Путина, а теперь возмущаетесь, инициативам главнокомандующего прекратить стрелять в одностороннем порядке.
Мы говорили вам, что клоун будет сливать страну
Мы говорили вам, что нашим олигархам не нужна никакая евроинтеграция, потому как европейские законы и открытый рынок просто разорят присосавшихся к бюджету клопов.
Они не умеют вести нормальный бизнес, создавать что-то инновационное, чтобы конкурировать в мире, они умеют только грабить госбюджет.
Поэтому они и решили вернуть страну в внеблоковое снгэшное состояние и торговать своим металлоломом с рашкой.
Вы выбрали борца с олигархами, которого раскрутили те самые олигархи, на своих каналах, чтобы оболванить вас.
Вы даже не задумывались над тем, как может "борец с олиграхатом" не вылазить с экранов олигархических каналов..
Вы сделали это #разом...
А "гражданские объекты" - решаются просто. Всех, кто за 5 лет не удосужился выехать из ОРДЛО, обьявить "прислужниками оккупантов" и "изменниками Родины" и приговорить к смертной казни. Естественно через суд - мы же цивилизованная страна. Приговор привести в исполнение тотальными обстрелами и бомбардировками
Оно не подведет!!
(*******, *****)
Всех АТОшников в пятизвездочньій отель кофе пить.