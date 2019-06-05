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Все про:Кучма (294) Донбас (12046) перемир'я (379)

 Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"

При складанні угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші, треба внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь. Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма в Мінську 5 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стала вказівка не тільки часу початку "режиму тиші", але і механізму його впровадження.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також введено заборону на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми 19 числа їх повинні затвердити", - підкреслив Кучма.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова угода про перемир'я на Донбасі має бути укладена 19 червня, - Кучма

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130838
 
   
 Топ коментарі
 
Рыжий таракан еще за Гонгадзе не ответил !
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"Может это старческий маразм???? ...
узеленского. Кучма лишь вово озвучил
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сучья консерва, будь ты проклят как и все перестатьстреляльщики и ликвидаторы блокад.
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Чтобы не было соблазна шмальнуть по противнику у обоих сторон, нужно ввести миротворческие войска на линию разграничения, причем составу миротворцев должны доверять обе стороны. Ну к примеру из армии НОАК.
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это как раз то что хочет путин... приехали
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Хм. А почему не по линии государственной границы.
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Думаешь, что по ту сторону одни дураки? Они низачто на это не пойдут, потому что понимают, что перекроются все линии снабжения из Рашки и им хана, ВСУ их разорвет за две недели. Так что если нам нужно прекращение огня, то вариант миротворцев на линии разграничения весьма неплохой.
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Тем более это не повод соглашаться с условиями оккупантов, надо настаивать на своей позиции. И,да, НОАК доверия не внушает.
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браво!!!
приказ не стрелять в ответ. к "нулю" русня подтягивает силы, проводит артподготовку, сносит первую линию, уничтожает тысячи солдат и дальше - больше. Браво!!!
а какие будут заголовки в рашке "Кучма призвал ВСУ - прекратить обстреливать школы и детские сады" со слов этого предателя, выходит что ВСУ только по садам и школам долбит ...
Не бегал от призыва в 2016 - когда пришла повестка из воен.комата, никогда не рассматривал, до этого момента возможность переезда в другую страну, но теперь пора валить, просто мерзко, за эти б...дь 73% дегенератов, которые вот такое привели к власти.
простите ребята, погибшие в боях за Украину, мы всё про...ли
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Не треба ділити українців. Українці не хотіли мародера Порошенка. Це що, якось не природньо, кацапе? Будемо вас, цапів, довбати незалежно від політичного окрасу Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь" - Цензор.НЕТ 2694
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а ты до военкомата, так же как твой сепар президент не дошёл?
ты прочитал написанное ничтожество? в ответ не стрелять?
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Мені накази не потрібні, щоб вас, цапів, довбати Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь" - Цензор.НЕТ 5046
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Що ти верзеш? При якому "мародерові" золотовалютний резерв України збільшився б з 7 млрд.у.о. до 21 млрд.? Ющенко залишив овочу у 2010 році 30 з гаком млрд. доларів і за 4 роки зек знищив майже все залишивши 7 млрд. І ти сидиш тут розповідаєш про "мародера".
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А давай зробимо незалежний аудит діяльності Порошенка? Як колись робили Юлі? Давай?
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Порошенко выиграл выборы в 2014 в 1 туре с результатом 54%. Его выбрали украинцы.
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вот это и есть кацапское мышление. я не за пороха, я критикую Зе и его переговорщика, где ты прочитал, что я хвалю пороха?
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Дураков нет. Ты вырази сначала мнение о приказах Пэдры.
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А,що у Пороха були накази не відкривати вогонь у відповідь? Щось у мене закрались великі сумніви, а не мокша ти часом?
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Виталий Портников
13 мин. ·

Рішення про економічну блокаду окупованих районів Донбасу не було ініційовано українською владою, яка тоді побоювалася економічних проблем не тільки для самих окупованих територій, а й для решти України. Воно стало підсумком багатоденного протистояння патріотичної громадськості та влади, постійних звинувачень у «торгівлі на крові», які лунали в ефірі телеканалів, що підтримують сьогодні нового президента Володимира Зеленського з вуст представників політичних сил, які підтримують сьогодні Володимира Зеленського і звинувачують стару владу у збагаченні на війні.
Так що ж закінчилося сьогодні ввечері - кров, патріотизм, нажива або сумління? Де ж гнівні вигуки патріотів, де ж спеціальні ефіри телеканалів? Де це все? Або Порошенку не можна «торгувати на крові», а до рук Зеленського кров убитих українських солдат не прилипає? Або 2017 року для того, щоб зупинити цю торгівлю, можна було організовувати незаконну по суті блокаду на лінії розмежування, а 2019 року можна просто аплодувати і радіти? Чому вони всі мовчать? Що за огидний сеанс псеводопатріотіческого стриптизу?
Ми, порядні люди в цій країні, виявилися лише тонким прошарком між тими, кому наплювати на Україну і тими, хто картинно рве на собі вишиванки, коли за це можна отримати політичні дивіденди і просто дивіденди. І тих, і інших об'єднує одне - жага до наживи. Просто дуже хочеться грошей. І їм абсолютно все одно на чому заробляти - на війні так на війні, на мирі, так на мирі, на боротьбі з «торгівлею на крові», так на боротьбі, на схваленні «торгівлі на крові» - так на схваленні. У одних немає мізків, у інших - совісті.
Так вони продадуть і честь України, і саму Україну. І навіть не помітять цього.
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Мародерську підніжку Портнікова в смітник не читаючи
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Не зря радовались в Лугандоне, когда Зеленский победил. "Теперь уступки будет делать только Украина!" - ликовали отбросы "русского мира" всех мастей.
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самое больше радовались, да и сейчас продолжают зебилы.
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"запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов" - то есть Кучма дал понять всем, что ВСУ стреляют по школам. Ну-ну....
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Порохоботы как всегда всё с ног на голову. Где там блть написано такое? Это твои тупые домыслы. Запрет касается всех, а не ВСУ.
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Так що ж закінчилося сьогодні ввечері - кров, патріотизм, нажива або сумління? Де ж гнівні вигуки патріотів, де ж спеціальні ефіри телеканалів? Де це все? Або Порошенку не можна «торгувати на крові», а до рук Зеленського кров убитих українських солдат не прилипає? Або 2017 року для того, щоб зупинити цю торгівлю, можна було організовувати незаконну по суті блокаду на лінії розмежування, а 2019 року можна просто аплодувати і радіти? Чому вони всі мовчать? Що за огидний сеанс псеводопатріотіческого стриптизу?
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Всех...это означает что и ВСУ в том числе.... Разве не так..??
А ВСУ хоть раз обстреливало школы и дет сады..?? НЕт...
И что это значит?? Что ты и кучма...сейчас обвинили ВСУ в обстреле школ и детсадов...? А завтра это рашасми подхватят....
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Так кто с ног на голову поставил...? зебени и порохоботы..??
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путлєр за здачу України обіцяв кагалу (кураторам зєбрєхсідєнта) великий куш, а так як для кагалу Україна це засіб для наживи їм пофіг чим торгувати, газом, металом, інтересами народу.
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Кучма ніяк на песію не піде, серіали на Інтері дивитися.
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Вова з такими помічниками і ворогів не потрібно.
На кого працює цей рижий лис? Кажись попутав берега.
Зеленській чекаємо твої коментарі по заявам кучми.
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Кучма исполняет директивы, данные ему Зеленским.
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Это он сейчас говорит, когда погибли двое наших?Я был о Даниловиче лучшего мнения.
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Ну так стань на линии фронта
Тараканище Рыжий
Может пристрелят
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А не пошел бы этот старый маразматик козе в трещину? Кстати и вована бзделенского надо отправить туда же. Можно провести по этому поводу всеукраинский референдум.
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В общем, Зеленский перешел от слов (ничего не значащих) к делам, и дела эти, как видим, хреновые.
Вначале решил узаконить "торговлю на крови" - чего с ней бороться? - надо её возглавить!
Теперь решил поставить нашу армию в невыносимые условия.
Что дальше?
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Торгівлю на крові Зеленський узаконив ще на третій день свого ;президентства;. Коли продав права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс;.
Забороненій в Україні, до речі.
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МАЄМО ЗАВЖДИ ПАМ"ЯТАТИ СЛОВА НАШИХ ВІДВАЖНИХ ЛИЦАРІВ https://www.youtube.com/watch?v=6jlv7ptkoko
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Надо рыжего послать в окоп чтобы по нему стреляли, а ктото с боку просил не отвечать.
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Завтра у Скабеевой:
ШОК! Президент Кучма встал на защиту школ и детсадов от обстрелов киевской хунты!
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Друзья, мы вас предупреждали
Мы пытались докричаться до зомбированных современными медиатехнологиями 73 процентов
Пусть среди 73 процентов половина предательская вата, но половина же вас там патриотов, немало вас там и с западной Украины...
Теперь вы поняли как вас филигранно обработали
Теперь вы понимаете что вы своими руками слили страну агрессору, который не смог военным путем взять Украину 5 лет назад, и перешел к стратегии на подрыв страны изнутри, руками украинцев, через информационную обработку?
Вы смеялись с бордов Порошенка и Путина, а теперь возмущаетесь, инициативам главнокомандующего прекратить стрелять в одностороннем порядке.

Мы говорили вам, что клоун будет сливать страну
Мы говорили вам, что нашим олигархам не нужна никакая евроинтеграция, потому как европейские законы и открытый рынок просто разорят присосавшихся к бюджету клопов.
Они не умеют вести нормальный бизнес, создавать что-то инновационное, чтобы конкурировать в мире, они умеют только грабить госбюджет.
Поэтому они и решили вернуть страну в внеблоковое снгэшное состояние и торговать своим металлоломом с рашкой.
Вы выбрали борца с олигархами, которого раскрутили те самые олигархи, на своих каналах, чтобы оболванить вас.
Вы даже не задумывались над тем, как может "борец с олиграхатом" не вылазить с экранов олигархических каналов..

Вы сделали это #разом...
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Стрелять в ответ нужно, даже необходимо. Иначе Украина уменьшится до размеров Западной Украины, которую Россия подарит Польше.
А "гражданские объекты" - решаются просто. Всех, кто за 5 лет не удосужился выехать из ОРДЛО, обьявить "прислужниками оккупантов" и "изменниками Родины" и приговорить к смертной казни. Естественно через суд - мы же цивилизованная страна. Приговор привести в исполнение тотальными обстрелами и бомбардировками
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Лозунг дня: "Да здравствует торговля на крови! Причем на крови только украинских солдат!"
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Надо не молчать в ответ, а бомбить первыми. Правда боюсь армия наша не готова
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Как завещал товарищ Троцкий: не мира не войны - Армию распустить...
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Выставить кучму и его близких на опасных участках линии соприкосновения: от них мины и снаряди быдут отскакивать и назад лететь, а пули будет плющить на расстоянии прямой видимости - от удивления: потому что от такой своеобразной биомассы в качестве цели и у боеприпасов души возникнут.
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Все що зробив Порох за 5 років цей тупий клоун просере за місяць...Здасть суверенитет і країну,ну шо зо имбіцили вибоали нам оце ******* створіння-ЗЕ !!!!?
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А как хорошо говорил Туску. А как до дела дошло, то дела противоположные словам
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Да нормально! Новое лицо оно мыслит по новому!
Оно не подведет!!
(*******, *****)
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Кучму в окоп, вьідать єтому ******** веник, сепаров пугать.
Всех АТОшников в пятизвездочньій отель кофе пить.
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не да, царь(зеля) хороший, то бояре плохие.
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А где там Семенченко - Гришин, что скажет Билецкий и нац дружины, про торговлю на крови и прочее? В зобу дыханье сперло?
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ну чего, зебилы, вы этого хотели? За "слугу нарида" в парламент тоже будете задницу рвать?
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Все это дымовая завеса. Как мочили сепаров, так и будут мочить. Просто в плен не будут брать.
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