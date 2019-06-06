 Вдова Героя України Володимира Рибака просить нардепів підтримати закон про військових злочинців

Про це Олена Рибак пише в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На цей закон чекають тисячі українців, хто утратив рідних чи постраждав сам. Я знаю людей, у яких порушилась свідомість тільки від того, шо вони були свідками катувань.

Я прошу Вас пам’ятати, що в цей час, коли Ви сидите в сесійній залі, в катівнях Донбасу знущаються, катують, і навіть вбивають тих, хто пішов замість Вас чи Ваших дітей захищати нашу Україну. Окупанти та їх поплічники повинні знати, що на них вже чекає покарання та довічна ганьба", - підкреслює автор.

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Вона впевнена, що закон №9438 (про військові злочини проти людяності) допоможе українцям відчути захист з боку держави, а катам - усвідомити, що покарання їм не уникнути.

"Покажіть завтра, що Ви є справжніми патріотами України, а народ України Вам віддячить та пам’ятатиме цю Велику Подію у історії України", - закликає Олена Рибак.

Нагадаємо, законопроект про військових злочинців №9438 вносить зміни до Кримінального кодексу і встановлює відповідальність за злочини проти людяності, полегшує застосування військових злочинів для національного слідства і суду. Раніше із закликом прийняти його до нардепів звернулися правозахисники.