 Вдова Героя України Володимира Рибака просить нардепів підтримати закон про військових злочинців

Про це Олена Рибак пише в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На цей закон чекають тисячі українців, хто утратив рідних чи постраждав сам. Я знаю людей, у яких порушилась свідомість тільки від того, шо вони були свідками катувань.
Я прошу Вас пам’ятати, що в цей час, коли Ви сидите в сесійній залі, в катівнях Донбасу знущаються, катують, і навіть вбивають тих, хто пішов замість Вас чи Ваших дітей захищати нашу Україну. Окупанти та їх поплічники повинні знати, що на них вже чекає покарання та довічна ганьба", - підкреслює автор.
Вона впевнена, що закон №9438 (про військові злочини проти людяності) допоможе українцям відчути захист з боку держави, а катам - усвідомити, що покарання їм не уникнути.
"Покажіть завтра, що Ви є справжніми патріотами України, а народ України Вам віддячить та пам’ятатиме цю Велику Подію у історії України", - закликає Олена Рибак.
Нагадаємо, законопроект про військових злочинців №9438 вносить зміни до Кримінального кодексу і встановлює відповідальність за злочини проти людяності, полегшує застосування військових злочинів для національного слідства і суду. Раніше із закликом прийняти його до нардепів звернулися правозахисники.
или собираетесь всю зелёную каденцию на Петра кивать?
И тут такие просьбы.
Этот парламент просто ОБЯЗАН проголосовать за этот закон! Чтобы вся эта шваль никогда сюда рыло сунуть не подумала.
Бо раптом влада таки дійсно виявиться реваншистами, нашим тяжко буде..
Когда тебя и твоих родных убивают и насилуют, договариваются "где то по середине" только моральные уроды и ублюдки...