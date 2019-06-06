EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1184  39
Матеріали за темою:
Все про:законопроект (675) Рибак (32)

 Вдова Героя України Володимира Рибака просить нардепів підтримати закон про військових злочинців

Вдова Героя України Володимира Рибака Олена "особисто від себе і тисяч загиблих, замучених патріотів України, військових і цивільних, їхніх батьків, дітей, дружин і чоловіків" просить народних депутатів проголосувати за закон про військових злочинців.

Про це Олена Рибак пише в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На цей закон чекають тисячі українців, хто утратив рідних чи постраждав сам. Я знаю людей, у яких порушилась свідомість тільки від того, шо вони були свідками катувань.
Я прошу Вас пам’ятати, що в цей час, коли Ви сидите в сесійній залі, в катівнях Донбасу знущаються, катують, і навіть вбивають тих, хто пішов замість Вас чи Ваших дітей захищати нашу Україну. Окупанти та їх поплічники повинні знати, що на них вже чекає покарання та довічна ганьба", - підкреслює автор.

Читайте також: Патрульну поліцію Одеси очолив Юрій Рибак - син закатованого терористами Героя України Володимира Рибака. ФОТО

Вона впевнена, що закон №9438 (про військові злочини проти людяності) допоможе українцям відчути захист з боку держави, а катам - усвідомити, що покарання їм не уникнути.

"Покажіть завтра, що Ви є справжніми патріотами України, а народ України Вам віддячить та пам’ятатиме цю Велику Подію у історії України", - закликає Олена Рибак.

Вдова Героя України Володимира Рибака просить нардепів підтримати закон про військових злочинців 01

Нагадаємо, законопроект про військових злочинців №9438 вносить зміни до Кримінального кодексу і встановлює відповідальність за злочини проти людяності, полегшує застосування військових злочинів для національного слідства і суду. Раніше із закликом прийняти його до нардепів звернулися правозахисники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130837
 
 
 Топ коментарі
 
Кто-то помнит где находился и чем занимался новый президент Украины как раз в то самое время, когда похищали и убивали Рыбака?
 показати весь коментар
 
В Горловке. С концертом. В 500 метрах от места похищения Рыбака. А когда Рыбака убивали - наверное, подсчитывал выручку.
 показати весь коментар
 
Угу, был клоуном для русни. Теперь этот клоун играет роль президента Украины для той же публики.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Закон дуже потрібен,питання чому при Поросєнко його не прийняли?
 показати весь коментар
 
 
пора уже высказывать претензии зелёному. почему не подал? а подал какой-то мутняк с закрытыми списками.
или собираетесь всю зелёную каденцию на Петра кивать?
 показати весь коментар
 
 
А де талончик?))У Петра було п"ять років,от через п"ять років і запитаєш у Зе,чому він щось не зробив))
 показати весь коментар
 
любой мой ответ можно считать талончиком на 11.80. таковы уж особенности тарификации вашего "труда".
 показати весь коментар
 
Ти вже слухав пісню "Два Кирила"?Мені вже чимало років,і за все життя я ще не бачив жодного Кирила,щоб був не такий як у той пісні))
 показати весь коментар
 
тупа. жри ещё. кроме меня никто тебе не отвечает? понимаю.
 показати весь коментар
 
Тобі це ім"я у церкві московського пархату дали,чи батьки дуже розумні були?
 показати весь коментар
 
зассал вопроса - уж про "московское" не тренди
 показати весь коментар
 
Нельзя принимать этот закон сейчас. Только навредит.
 показати весь коментар
 
много ее в последнее время. скорее всего пойдет в ВР от Зели
 показати весь коментар
 
тут Кучма блокаду с ОРДЛО снять планирует, а зеленский референдум на тему: "а нужно ли нам вообще НАТО?"
И тут такие просьбы.
Этот парламент просто ОБЯЗАН проголосовать за этот закон! Чтобы вся эта шваль никогда сюда рыло сунуть не подумала.
 показати весь коментар
 
 
Уже печатал. По НАТО референдум уже был. Те кто полягли на Майдане и те тысячи солдат и добровольцев что отдали свои жизни на востоке страны проголосовали 100тыс чел за одного ушедшего на небеса! Умножьте. Какой референдум? Это у этих утырков что сейчас на тв-каналах шабаш затеяли спрашивать??? НА КОЛ!!!
 показати весь коментар
 
Кто-то помнит где находился и чем занимался новый президент Украины как раз в то самое время, когда похищали и убивали Рыбака?
 показати весь коментар
 
 
В Горловке. С концертом. В 500 метрах от места похищения Рыбака. А когда Рыбака убивали - наверное, подсчитывал выручку.
 показати весь коментар
 
 
А куди дивився Кріщенко?Ах,да,він тоді вже здав Горлівку Бєсу,та приміряв нові погони у Київі))
 показати весь коментар
 
Перевод стрелок в стиле вонючей русни, для которой в тот день кривлялся на сцене Зе.
 показати весь коментар
 
 
Так,це перевод стрєлок))Мусара по наказу з Київа здають місто,вбивцям,а винен "клоун",який комусь показував фокуси?))Так?
 показати весь коментар
 
Твои братухи по диагнозу пропагандируют капитуляцию на условиях *****.Слава Зе!
 показати весь коментар
 
 
Крищенко мусор,мені ніколи не був "братухою",він зрадник,якого за зраду Петро призначив у Київ.
 показати весь коментар
 
Успокойся и почитай цензор. Полно такой пропаганды от зелектората. Твоих братух по диагнозу.
 показати весь коментар
 
 
Ну уж точно не услаждал зверье своими концертами.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Він п"ять років тваринам концерти показував,а виявилось що тварин лише "24%"))
 показати весь коментар
 
Как раз поклонники его "творчества" за него и голосовали.
 показати весь коментар
 
Так,ті хто був поклонником Алана Чумака,стали поклонниками Петра Порошенко,він так само смикав рученятами,та заряжав "божу росу" для тваринок))
 показати весь коментар
 
А поклонники клоуна, который услаждал русзверье, когда они убивали Рыбака, сегодня открыто пропагандируют капитуляцию на условиях *****.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський у той час був "клоуном",зараз він Президент,а Петро став клоуном,що не відміняє те,що він Барига,Мародер,та Зрадник.
 показати весь коментар
 
Угу, был клоуном для русни. Теперь этот клоун играет роль президента Украины для той же публики.
 показати весь коментар
 
 
я тогда за этим клоуном не следил. возможно, не знал о его существовании вообще - мало ли дебильных шоу.
 показати весь коментар
 
Потрібно захистити наших військових від підступних обвинувачень сепарів.
Бо раптом влада таки дійсно виявиться реваншистами, нашим тяжко буде..
 показати весь коментар
 
 
лучше бы сынка бандита в форме посадили , позорит фамилию отца!
 показати весь коментар
 
Я поддерживаю!.. НЕ прощать, НЕ забывать!...
Когда тебя и твоих родных убивают и насилуют, договариваются "где то по середине" только моральные уроды и ублюдки...
 показати весь коментар
 
 
Законопроект невыносимо мутный, юр. экспертиза так заключает, что его нужно вернуть Гройсману. В УК есть все необходимые статьи для наказания кого угодно, в том числе военных преступников, нужно только их признать стороной военных действий и тех, кто военных преступлений не совершал, а только лишь воевал и захвачен ВСУ - пленными.
 показати весь коментар
 
первым военным преступником будет ***** а вторым его подельник пэтька свынорылый мародер. . в Гаагу под Трибунал
 показати весь коментар
 
Московитам этого бы хотелось. Это тот нарратив, что украинцы сами виноваты. Знаем, знаем.
 показати весь коментар
 
Какие военные преступления? Русские наши братья! Уже блокаду Зеленский и КО снимать собрался, потом выплата репараций для РФ будет, а потом все АТО-шники станут военными преступниками. Если закон примут, то только тот, который определяет ВСУ оккупантом. Всего 15 суток каденции прошло.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВдова Героя України Володимира Рибака просить нардепів підтримати закон про військових злочинців
 
 
 
 
 
 вгору