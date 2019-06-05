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 "Україна - цивілізована європейська країна": прикордонники відпустили російський суховантаж, який порушив держкордон через шторм. ФОТО

Російський суховантаж, який у результаті штормової погоди порушив державний кордон України в Чорному морі, на затримували і направили безпечним маршрутом у порт призначення.

Про це повідомили в Командуванні ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

Україна - цивілізована європейська країна: прикордонники відпустили російський суховантаж, який порушив держкордон через шторм 01

"Сьогодні 5 червня, в результаті штормової погоди, яка бушувала на захід від Тарханкутського півострова (тимчасово окупована територія АР Крим), суховантаж MELITA під прапором РФ, який прямував за маршрутом порт Астрахань - порт Констанца, був змушений відхилитися від рекомендованого шляху і заглибитися в територіальні води України на відстань до 5 миль. Завдяки професійним діям Морської охорони Державної прикордонної служби України, судно було своєчасно виявлено на траверзі Тендрівської коси і опитано згідно з Протоколом", - йдеться в повідомленні.

Україна - цивілізована європейська країна: прикордонники відпустили російський суховантаж, який порушив держкордон через шторм 02

Як зазначили в ВМС, незважаючи на формальні підстави для затримання (порушення Державного кордону України, виключена система AIS), з огляду на обставини і відповідно до положень Міжнародної конвенції про територіальне море, Конвенції ООН з морського права, судно MELITA було без затримок направлено безпечним маршрутом у пункт призначення без будь-яких дій, спрямованих на силове захоплення, огляд або арешт екіпажу.

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"Україна - цивілізована європейська країна з верховенством права, на відміну від Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Україна - цивілізована європейська країна: прикордонники відпустили російський суховантаж, який порушив держкордон через шторм 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130833
 
   
 Топ коментарі
 
И кто это оценит, вата, для них это только признак слабости и повод еще больше измываться над нашими судами и моряками.
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граються в благородство з варварами
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граються в благородство з варварами
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По морському праву они нарушили границу в связи с крайней необходимо бюджетні, их задержание - было бы пиратством. И козырь в руках РФ.
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Почему бы не захватить и обменять на моряков
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Тут нужно уточнить,что наши пограничники цивилизованные дебилы
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Власть дебильная.Хотя,о чем мы.Мы уже и стрелять перестанем и боевиков по головке начнем гладить.
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Зеленский своих торговых партнеров отпустил. У него ведь сериалы каждый день в россии крутят по тв. А вдруг запретят.
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******* зливають Україну і все те чого достигли за останні 5 років....
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Таки зливають. Але ж ми з Вами - розумні люди і розуміємо, що кацапи не провели б обмін простих цивільних моряків на наших військових. Вони або пиття підняли б на весь Чорноморський регіон, або швидше за все робили б вигляд, що "їх там нєт". Для обміну потрібні важливі персони. А для цього треба рейдові групи засилати у глибокий тил. Брати кацапських ФСБшників, генералів, полковників.Але ми ж не хочемо провокувати? Ми навіть скоро стріляти не будемо. Ми блокаду знімемо. Тому дивуватися тут теж не пристало. Хіба хом'ячкам.
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Обменять? Вы серьёзно? Думаете ***** есть дело до каких-то астраханских моряков?
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Дорогуша, Ху*ло какое бы оно ни было но Оно забрало и своих моряков и большинство своих пленных правдами и неправдами подкупив наших чиновников и судей или просто нелегально переправив их через границу. Или выкрав наших людей для обмена на своих. А вот ето как раз нашим чиновникам плевать на наших людей. Ниодной операции по освобождению наших пленных так и не было проведено. Так что не звезди то чего не знаешь.
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Да куда уж мне, знаток *****
Оказывается ***** то наш рождён был хватом, слуга (кому?), отце солдатам? (с)
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а де наші полонені, як ти собі уявляєш спецоперацію по звільненню в мацквабаді, чи ростові хочаб? це не супергеройське кіно.
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Ну Ху*ло же освободил и своих ФСБшников похитив или переманив на свою сторону наших пограничников и моряков с НОРДа тоже освободили подкупив судей и наши власти. Двоих ГРУшников на сепаратистку Гадю обменяли... И таких случаев позорных для Украины о которых страются не афишировать сотни. Сейчас у Украины козырей почти нет. Давайте теперь идите коленьми по полу шаркайте на переговоры к Ху*лу... Он над вами только посмеется...
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И кто это оценит, вата, для них это только признак слабости и повод еще больше измываться над нашими судами и моряками.
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Даже под зад не пнули на прощанье?! Уроды...
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мдаааааа
слов нет.
а сколько там человекоподобной биомассы было на борту?
это на скольких же наших ребят можно было обменять!
ППЦ!
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Авжеж можна було, але не при зебільній владі... х@йло сказав Зебілу щоб не чепіпали кацапів, ось вони і стараються
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Это зря ,можно было поменять на наших моряков и нельзя быть цивилизованным ,когда дикарь пытается зарядить тебе дубиной по башке !
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Вот вы наивные...вы действительно верите в то ,что дебильной рашке нужны какие то там свои моряки?
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Подаруночок сам в руки плив..
Растяпи
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молодцы, чуваки...подчиненные авакова не только расстреливают детей в песочницах и не могут оперативно реагировать на наводнения в регионах, как это было при шуфриче
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как ты борешься с комарьем?.....лимон с гвоздикой не губит их
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Напишите кто настоящий владелец судна и чьи бизнес интересы -ив этом и "вся демократия"!
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А 100 грам не налили? А дно кто будет проверять, может они удачно скинули? Там кстати мелко!
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Да запомните уже, дибилы, каждый ваш шаг, который вы называете цивилизованным, русня воспринимает как слабость...
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Начальника погранцов сняли на днях, теперь можно и порешать!
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дебіли, ***! Тож под прікритійєм шторма питалісь вибросіть дівєрсантов!!! Прєдатєлі родіни!!! Отпустілі врага!!! Московскійє пріслужнікі!!!
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Я не знаю, к своему стыду, поэтому и спрашиваю.
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Раньше за измену расстреливали, сейчас дают орден и 100тыщ. Цивилизация епть.
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Дятли зебільні. Каци казатимуть шо хахли забзділи нас затримувати патамушта баяцца.
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Да, сами приплыли, можно было бы и задержать. Но, на наших пленных хлопцев, ***** бы не стало обменивать этих потеряшек. Нехай плывут в родную говень. Украина сохранила лицо и не нарушила международное морское право.
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ще хто небудь сумнівається що Зельцман агент кремля?
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Правильно, мы не варвары, в отличие от некоторых.
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углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль. Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины...

А что крым уже официально признали территорией РФ и по новому поделили пограничные и территориальные воды? Цивилизованная страна млять... Шкуры вы продажные и трусливые а не цивилизованные...
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Кого кого.... скомороха корпоративного який вміє грати х@єм на роялі.... оце і всі його досягнання
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Якщо висадка з моря почнеться, благородно буде також не стріляти. Погранці не винні, політики - дебіли.
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Так когда ФСБ захватывало суда в Керченском проливе военные моряки в ответ видно тоже из благородства не стреляли
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Ну давай у друг друга корабли захватывать. Дети что-ли?
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В Керченском проливе кацапы задерживают суда без причины, с одной стороны поступок заслуживает уважения и внимания, с другой мы имеем дело с врагом который все время врёт...
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потихеньку перетворюють Україну в кацапський бидляк, щоб жили під батогом і бездоганно виконували вказівку кремльовської молі... дякуйте 73% зебілів що вибрали чувака
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Пропаганда пороха проходит на ура, да соевый, только это ненадолго, Пете после выборов все равно светит зона.
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А хіба він ще не за гратами? Ти ж тут раніше стверджував що на другий день після виборів, тобто 21 травня буде там, якщо не встигне в Ростов втекти.....нє? 😂😂😂
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Что тут не ясно, все практически кругом под порохом до сих пор, хоть Зеленский президент, сейчас кругом идет системное обливание гразью Зеленского, чтобы люди возненавидели его, вот один вам из примеров, типа наших моряков рашка захватила в плен, а мы такие благородные отпустили.
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хто про шо, а вшивий про бєню. (Кому шо, а курці просо)
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Вы полагаете, президент должен давать санкцию на любой "чих" пограничников? Для принятия решений существуют соответствующие законы и подзаконные акты и инструкции, а также ответственные должностные лица.
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Странный нарисован маршрут из Астрахани в Констанцу. У них что, обязательно прокладывать маршрут вдоль берегов Крыма? Ведь шёл корабль через керченский пролив. Более короткого маршрута в Румынию нет?
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При Порошенко мы остановили орду с проектом новороссия, восстановили боеспособность армии, отвоевали треть донбасса и всю серую зону, перекрыли воду крысянам, заблокировали Ордло, вводили санкции против параши, создали западную антироссийскую коалицию, которая ввела санкции и экономика параши обвалилась вдвое, отсудили у газпрома миллиарды, запрещали въезд кацапским шовинистам в Украину, заблокировали кацапские телеканалы и соцсети, арестовывали кацапские суда...
При клоуне мы снимаем блокаду с ордло, прекращаем огонь в одностороннем порядке, отпускаем кацапские суда...
И это только за две недели правления зеленого недоразумения
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них се штормило, оно, что на парусах было? Продержали бы недельку, что б в штаны наделали - это по европейски. А так,одним словом - сцыкопехота.
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Быстро же забыли расстрелянных украинских рыбаков в Азовском море
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А то, что это корыто нарушило территориальные воды Украины возле западного побережья Крыма уже не считается?
"Україна - цивілізована європейська країна": прикордонники відпустили російський суховантаж, який порушив держкордон через шторм - Цензор.НЕТ 5309
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Неужели раша оценит благородный поступок, да никогда!
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А ЩО НЕМАЄ НА КАЦАПІЇ НАШИХ МОРЯКІВ ЯКИХ ПОТРІБНО ОБМІНЯТИ. КАЖЕТЕ УКРАЇНА ЦИВІЛІЗОВАНА КРАЇНА? НУ, НУ.
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А могли бы захватить и обменять русофобов на наших. А так проявили себя щенками с пожатыми хвостами
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WTF???? Перед ким ці благородні жести?? Перед свинями бісер не кидають!!! Вони тихенько поржуть та скажуть - ну хахлы болваны!
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они это расценивают это, как слабость ...,
... а + еще и в ответ не стрелять!
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Навігаційне обладнання та радіорубку прошмонали? Службам, які моніторять той сектор, послали запити щодо зафіксованого радіообміну? Погода погодою, але хз - що або може кого кацапи могли висадити чи взяти на борт? за цим простежили?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Україна - цивілізована європейська країна": прикордонники відпустили російський суховантаж, який порушив держкордон через шторм. ФОТО
 
 
 
 
 
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