 "Україна - цивілізована європейська країна": прикордонники відпустили російський суховантаж, який порушив держкордон через шторм. ФОТО

Про це повідомили в Командуванні ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 5 червня, в результаті штормової погоди, яка бушувала на захід від Тарханкутського півострова (тимчасово окупована територія АР Крим), суховантаж MELITA під прапором РФ, який прямував за маршрутом порт Астрахань - порт Констанца, був змушений відхилитися від рекомендованого шляху і заглибитися в територіальні води України на відстань до 5 миль. Завдяки професійним діям Морської охорони Державної прикордонної служби України, судно було своєчасно виявлено на траверзі Тендрівської коси і опитано згідно з Протоколом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ВМС, незважаючи на формальні підстави для затримання (порушення Державного кордону України, виключена система AIS), з огляду на обставини і відповідно до положень Міжнародної конвенції про територіальне море, Конвенції ООН з морського права, судно MELITA було без затримок направлено безпечним маршрутом у пункт призначення без будь-яких дій, спрямованих на силове захоплення, огляд або арешт екіпажу.

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"Україна - цивілізована європейська країна з верховенством права, на відміну від Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.