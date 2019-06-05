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Все про:Зеленський (1611) МЗС (1760) плагіат (20) Порошенко (8998)

 Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті

В Адміністрації Зеленського відреагували на інформацію про те, що у своїй промові в Брюсселі президент використав фрагмент промови Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Адміністрації президента.

У повідомленні зазначається: "Заступник глави Адміністрації Президента України з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу Президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском та виступу Петра Порошенка на з‘їзді партії "Європейська солідарність".

Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко

При цьому зміст та порядок денний переговорів Володимира Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо співробітниками команди Адміністрації Президента України. Тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які Президент Володимир Зеленський обговорював з європейськими партнерами та друзями України.

У разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС із Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки.

Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав кілька абзаців із виступу Петра Порошенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130830
 
   
 Топ коментарі
 
диверсия!? скоро и до "врагов народа" докатимся
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Диверсия - это преЗЮдент, который без бумажки два слова внятно сказать не сожет.
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Вова, помацай штани ззаду. А то раптом і там диверсія?
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На таком высоком уровне - такая тупая отмазка... Прежде чем языком чесать написанное надо читать и готовится... Это же не на концерте квартала...там проглотят и чем тупее - тем веселее...
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А вот и этот диверсант:
https://m.youtube.com/watch?v=ClRoprYJMdA&t=26s
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У ЗЕЛЕНСКОГО НАШЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННУЮ ВИЛЛУ В ИТАЛИИ РЯДОМ С РОССИЙСКИМИ ОЛИГАРХАМИ
https://www.rbc.ua/ukr/styler/zelenskogo-nashli-villu-italii-sosedi-rossiyskie-1553774750.html

Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 5113
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Поц перешел к угрозам...поц страшен в гневе! Диверсантов - к ногтю! Дивергентов - к координатам! Девиантов - в кебуц! Дегенерата - обратно в кривой рог.
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Подскажите, а где Порошенко писал нечто подобное про "Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко"
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мародера на нары клямкина на историческую родину в тамбов
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Владимир, вам же люди пишут и говорят....соевое кубло нужно чистить дустом....там блох... Ну вобщем вы знаете что делать...детектор лжы, хотя я бы пальцы в дверь
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Пока что, Зерро, как ********** на х...ююю вертится.
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А в дебатах на стадионе подсунутые слова о повстанцах не считается диверсией?
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Клоун привык, что ему тексты пишут, а тут такое попадалово. И это еще хорошо, что ему не делегация из мордора листочек с умными словами подкинула.
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А Свин по-твоему листочков не читает и выдает потужни промовы экспромтом?
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істерикою соєвих ботів задоволений ! Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 4994
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А тупостью вазелина бабломойского ты тоже доволен? А если этому дятлу подсунули бы кацапы листок со своим текстом? Хотя постой, судя по всему кацапы таки подсовывают листки и вазелину, и кучме , и бене, и всей этой 95-й срани, вот же ж гады, путают щирого патриота вазелина.
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- "Сиськи-масиськи, сосиськи сраны, О-О-О....Хм..."
Владимир Александрович, это не буквы...Это олимпийские кольца. (с)
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Идиотизм крепчает.
Эта стадия уже прямо по Оруеллу (скотный двор):
"Во всем виноват Обвал!!!
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Это ж надо быть настолько тупым, чтобы в 45-летнем возрасте машинально прочитывать "свои" мысли с бумажки, и потом обвинять всех вокруг, что тебе подсунули вражескую бумажку! Куда катится эта страна..
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Не первая и не последняя подлянка от экс . Чувствуется неповторимый стиль .И затаенная злоба . Все вернется ему бумерангом .
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Не первый и не последний зашквар зебила и его банды, сколько их там уже, 20,30, вазелин прямо таки чемпион по тупости и ватным высерам.
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Та ты шо. ваЗЕлинам палки ставят без вазелина. От какие нехорошие.
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поросенко никогда не остановится, и будет мешать Зеленскому..
почему поросенко еще не ответил за мародерство Украины, за Иловайск, Дебальцево, роттердам, сговор с оккупантами, за фальсификации на выборах?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті
 
 
 
 
 
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