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Все про:Зеленський (1611) МЗС (1763) плагіат (20) Порошенко (8998)

 АП відповіла на звинувачення в плагіаті: Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки

В Адміністрації Зеленського відреагували на інформацію про те, що у своїй промові в Брюсселі президент використав фрагмент промови Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Адміністрації президента.

У повідомленні зазначається: "Заступник глави Адміністрації Президента України з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу Президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском та виступу Петра Порошенка на з‘їзді партії "Європейська солідарність".

Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко

При цьому зміст та порядок денний переговорів Володимира Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо співробітниками команди Адміністрації Президента України. Тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які Президент Володимир Зеленський обговорював з європейськими партнерами та друзями України.

У разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС із Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки.

Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав кілька абзаців із виступу Петра Порошенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130830
 
   
 Топ коментарі
 
диверсия!? скоро и до "врагов народа" докатимся
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Диверсия - это преЗЮдент, который без бумажки два слова внятно сказать не сожет.
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Вова, помацай штани ззаду. А то раптом і там диверсія?
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Плагіат плагіат ...А це що ?.. Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 9324
...Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 900юююю
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Зеленский пять лет хохмил с Украины.
Вытирая ноги как об саму страну, так и об армию, флот и чувства верующих.
Украина терпела.
Месила грязь в окопах, воевала под ураганными обстрелами, хоронила боевых побратимов и мирных жителей... Умывалась кровью и потом, но терпела.
А вот вчера, шут гороховый, заигравшись в повелителя галактики, сделал фатальную ошибку.
И вот тогда миллионы украинцев вспомнили всё!

Когда с политика смеются, это ещё так-сяк.
Да и поводы для смеха бывают разными.
Но когда над политиком насмехаются - молодежь, действующие военные и ветераны войны с россией, пенсионеры, писатели и художники, то это крах.
Как сейчас принято говорить - сбитый лётчик!
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опаньки,вот и преЗЕдент заговорил понятным быдлу языком-враги народа,вредители,поршенковцы-зиновьевцы-троцкисты,расстрелять,отобрать,поделить.Ждем народный трибунал,особые тройки,потом раскулачивание проклятых спекулянтов.Удачи вам совки вонючие,у вас впереди 37-й.
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Такой себе капитан Маузер из фильмов про Полицейскую академию.
Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 1791
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"...В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы." Хочется дать совет по сему поводу (см. приведенную выше цитату) ретивым сотрудникам АП, которые во всем прошлом могут усматривать исключительно негатив и повод для разбирательства : В теперешнем житье-бытье Зеленского-президента и Главы АП есть ОГРОМНОЕ ОБЩЕЕ, основанное на мощном фундаменте - Коломойском! Если какой-то инициативный гражданин Украины, имеющий опыт работы с подобными "началами" так, случайно, обнаружит "на смитныке" факты, неоспоримо подтверждающие связь прошлого с настоящим, то думается эти самые теперешние инициаторы с большой радостью и завзятостью исполнят свои "жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы" уже по отношению к "вновь открывшимся обстоятельствам". Мы же все хотим честности и победы над коррупцией!!! Или НЕТ, уважаемые добродетели из команды Зе?
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Всіх порохосвиней треба негайно відлучити від корита інакше вони не тільки гадити, але всіх і все з потрохами зжеруть. Як відомо свині вони і є свині, вони жеруть все підряд..
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если Хтось сказал очевидное -например - этот стол деревянный, то все остальные должны говорить - деревянный этот стол или стол этот деревянный иначе вас обвинят в плагиате?
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Зебил - агент Кремля в Украине, предатель украинского народа. СВОЛОЧЬ.
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Именно по этому в Кремле ставили на барыгу и пролетели.
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FYI,
Патриций из команды Зеленского, "ПОЭТОМУ" пишется слитно! Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 2731
И скажи это своим друзьям из АП, а то опять оконфузятся на международной арене! Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 6606
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А теперь представте-час говорить,да без бумажки,да с цифрами,да на английском...Петю представляю,это нет.
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Когда это Петя говорил без бумажки ? Всё время трындел по телесуфлёрам. Если где и случалось сказать экспромтом, то это были одни и те же зазубренные, замусоленные и пустопорожние тезисы, типа, " фунтом, долларом, иеною...", "армия взута и нагодована", "остаточно прощавай"...., а проплаченные журнашлюхи никогда ему не задавали острых вопросов. Так что не нужно делать из него Цицерона. То что английский выучил - это хорошо, за это можно похвалить.
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На таком высоком уровне - такая тупая отмазка... Прежде чем языком чесать написанное надо читать и готовится... Это же не на концерте квартала...там проглотят и чем тупее - тем веселее...
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А вот и этот диверсант:
https://m.youtube.com/watch?v=ClRoprYJMdA&t=26s
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У ЗЕЛЕНСКОГО НАШЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННУЮ ВИЛЛУ В ИТАЛИИ РЯДОМ С РОССИЙСКИМИ ОЛИГАРХАМИ
https://www.rbc.ua/ukr/styler/zelenskogo-nashli-villu-italii-sosedi-rossiyskie-1553774750.html

Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 5113
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И шо?
У меня тоже есть вилла во Флориде, и шо?...
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Поц перешел к угрозам...поц страшен в гневе! Диверсантов - к ногтю! Дивергентов - к координатам! Девиантов - в кебуц! Дегенерата - обратно в кривой рог.
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Подскажите, а где Порошенко писал нечто подобное про "Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко"
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мародера на нары клямкина на историческую родину в тамбов
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Владимир, вам же люди пишут и говорят....соевое кубло нужно чистить дустом....там блох... Ну вобщем вы знаете что делать...детектор лжы, хотя я бы пальцы в дверь
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Зе даже не понимает что ему написали. Не можешь - не берись и не позорь страну. Вместо того, чтобы пообщаться с журналистами, удрал как последний трус. И это будет защищать интересы Украины?
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А в дебатах на стадионе подсунутые слова о повстанцах не считается диверсией?
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Клоун привык, что ему тексты пишут, а тут такое попадалово. И это еще хорошо, что ему не делегация из мордора листочек с умными словами подкинула.
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А Свин по-твоему листочков не читает и выдает потужни промовы экспромтом?
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істерикою соєвих ботів задоволений ! Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 4994
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А тупостью вазелина бабломойского ты тоже доволен? А если этому дятлу подсунули бы кацапы листок со своим текстом? Хотя постой, судя по всему кацапы таки подсовывают листки и вазелину, и кучме , и бене, и всей этой 95-й срани, вот же ж гады, путают щирого патриота вазелина.
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- "Сиськи-масиськи, сосиськи сраны, О-О-О....Хм..."
Владимир Александрович, это не буквы...Это олимпийские кольца. (с)
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Идиотизм крепчает.
Эта стадия уже прямо по Оруеллу (скотный двор):
"Во всем виноват Обвал!!!
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Это ж надо быть настолько тупым, чтобы в 45-летнем возрасте машинально прочитывать "свои" мысли с бумажки, и потом обвинять всех вокруг, что тебе подсунули вражескую бумажку! Куда катится эта страна..
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Не первая и не последняя подлянка от экс . Чувствуется неповторимый стиль .И затаенная злоба . Все вернется ему бумерангом .
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Не первый и не последний зашквар зебила и его банды, сколько их там уже, 20,30, вазелин прямо таки чемпион по тупости и ватным высерам.
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кацапи , вам що - вазеліну не вистачає , чи чого ви весь час про нього пишете ? Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 7377
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Тебе что зебилко, не довели до сведения погоняло чувака?
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Про нього пишуть не тільки кацапи, а й громадяни України бо це маленьке, недолуге й тупе створіння стало прєзідєнтом й тому знаходиться під нашим пильним поглядом.
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ті кацапи і підкацапники , яким не подобається президент України можуть спокійно валити додому - в РФію !
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Українцям не подобається у ролі Президента оце непорозуміння з клоунською поведінкою.
До речі, впевнений що ті кому не подобається клоун у ролі президента і є у себе вдома - в Україні.
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Так воно ж нікому нічого не винне, особливо тупим телепузікам, їх діло маленьке дивитись телевізор та мріяти про голобородька на велосипеді.
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Зе вообще умеет думать и сказать что-то самостоятельно? Оно же убегает от журналистов.
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Та ты шо. ваЗЕлинам палки ставят без вазелина. От какие нехорошие.
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поросенко никогда не остановится, и будет мешать Зеленскому..
почему поросенко еще не ответил за мародерство Украины, за Иловайск, Дебальцево, роттердам, сговор с оккупантами, за фальсификации на выборах?
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Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті

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И ВЫКИНЬТЕ НАКОНЕЦ СТЕЦЯ!!! Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 2605
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Это не диверсия. Ребята Зе - Вы все делаете так, за что беретесь.
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Когда этот идиотизм закончится уже?
Ну, невозможно это недоразумение воспринимать всерьез.
Кроме того, оно уже начинает открыто сдавать наши интересы *****!!!
Сколько будем ждать????
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В Україні відбулася відповідно до Конституції і чинного законодавства зміна влади.
Заклики кримінально налаштованих суб'єктів до її повалення є злочином, який карається згідно положень Кримінального Кодексу України.
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Федорович это ты из Ростова строчишь? Или это азиров тебе помогает, он ведь у кацапов большой специалист по українській мові.
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Він в українській мові приблизно такий спеціаліст, як ти. Як в тебе з заробітком при новому президенті? Ще мітла не дійшла до вас?
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Ну мені то ніхто не платить, а ти як, ідейний зебіл, чи за кожен висєр капає від пархатих хозяїв (починай скиглити про хвашистів)
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Я від Зеленського нічого не очікую, тому розчарувати мене він не може. Що означає "зебіл" мені не цікаво, хоча я вважаю, що це маркер дебіла, який використовує цей термін.
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Зебіл вже відверто зізнається що вилизує пархатого клоуна за бабло? Не очікував такої відвертості. А ти не здогадуєшься хто такі "зебіли", точно, якщо це так, то у тебе дуже великі проблеми з логікою, хоча інших судячи зі всього у команді вазеліна немає.
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Ну, таких проблем, як в тебе, в мене нема. Там й здогадуватися нема про що, просто, це занадто тупо і бездарно, тому викликає несприйняття. А з новим президентом все найцікавіше ще попереду і бризкати раніше часу слиною нема ніякої потреби.
Ні, у вас, як у потерпілих, звичайно, інша ситуація.
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Ця новина виїденого яйця не варта, а спроба представити її як інформаційний повід для нападок на Зеленського лише ілюструє той сумний факт якими нікчемами оточив себе колишній керманич. Дійшло до того, що пішли пред'яви на авторські права на банальні істини.
Ось, коли Зеленський щось бовкне про "цинічних бандер", це вже буде справжній плагіат і можна вже буде тягнути його до суду.
А коли президентські спічрайтери самі себе плагіатять перебуваючи в якості слуг двох панів, то про який плагіат йде мова?
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Ця новина сама по собі дійсно нічого не варта була б, якби не комметарі команди зебілів щодо діверсії та погроз репресій в МЗС у зв"язку з цим. Це як скандал щодо Моніки Левинські у США, основні претензії були не тому що Клінтон їй дав відсмоктати, а тому що він намагався завадити розслідуванню. Саме тупість вазеліна та його оточення і є головним висновком з цієї новини.
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Диверсія... Господи боже... Диверсія - це ідіот голобородько в президентах України
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А ти хотів, щоб якогось троля з твоєї тролеферми президентом України призначили?
Борись з Зеленським, тобі ж все одно з ким боротися.
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Может это диверсия какого нибудь агента с РФ.
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Це порохоботна буря в стакані води. А весело, як на 95 кварталі.
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Тобі справді весело? Мабуть 95й квартал найтупіше місце у світі.
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95 квартал я дивлюся кілька хвилин, якщо випадково наштовхнуся на нього на просторах Інтернету. Може підкажеш хто краще, не тупіше за них, працює в цьому жанрі?
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Я зовсім не дивлюсь це жлобське шоу для жлобів. Та й інше з цього жанру теж - всі ці колишні невдахи КВН-щики дуже сумне видовище.
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Це в тебе органічна ненависть затьмарює мозок і свідомість. Вони сильно вам карти переплутали. Для стороннього спостерігача який був 5 років свідком порохоботної клоунади зі злодійською приправою, це неабиякий кайф - куди там тому кварталу.
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У зебілів однаковий рівень інтеллекту, 95-та срань це для них вершина мистецтва, а пархатий придуркуватий вазелін їхній бох.
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то есть зеля читает с бумажки чужой текст. так кто тога през, зеля или коломой-команда-узеленского
это вообще узурпация власти не выбранным презом а кучкой проходимцев
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Это не диверсия.Это называется"Подложить свинью" Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 9714
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Ну по мне,той хто це зробив,имидж Украины на мировой арене,зовсiм не цiкавiть.Подложили поросёнка не Зеле,а всей Украине.И ради чего?Вынесли сор внутренних разборок на люди из хати
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Та нема там ніяких проблем для іміджу України. Будемо гіпотетично вважати, що в України ще є якийсь позитивно асоційований імідж. Хтось задекларував своє право на заяложений пропагандистський штамп, в який ніхто ні не вірить, ні не вкладає в нього жодного сенсу.
Це ж жах, що в світі відбувається.
На жаль, з реальністю це ніяк не пов'язане.
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Ну не скажи!Сегодня,це дрибниця с текстом,завтра подлог документов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАП відповіла на звинувачення в плагіаті: Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки
 
 
 
 
 
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