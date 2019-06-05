 АП відповіла на звинувачення в плагіаті: Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Адміністрації президента.
У повідомленні зазначається: "Заступник глави Адміністрації Президента України з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу Президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском та виступу Петра Порошенка на з‘їзді партії "Європейська солідарність".
Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка.
При цьому зміст та порядок денний переговорів Володимира Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо співробітниками команди Адміністрації Президента України. Тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які Президент Володимир Зеленський обговорював з європейськими партнерами та друзями України.
У разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС із Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки.
Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав кілька абзаців із виступу Петра Порошенка.
...юююю
Вытирая ноги как об саму страну, так и об армию, флот и чувства верующих.
Украина терпела.
Месила грязь в окопах, воевала под ураганными обстрелами, хоронила боевых побратимов и мирных жителей... Умывалась кровью и потом, но терпела.
А вот вчера, шут гороховый, заигравшись в повелителя галактики, сделал фатальную ошибку.
И вот тогда миллионы украинцев вспомнили всё!
Когда с политика смеются, это ещё так-сяк.
Да и поводы для смеха бывают разными.
Но когда над политиком насмехаются - молодежь, действующие военные и ветераны войны с россией, пенсионеры, писатели и художники, то это крах.
Как сейчас принято говорить - сбитый лётчик!
Патриций из команды Зеленского, "ПОЭТОМУ" пишется слитно!
И скажи это своим друзьям из АП, а то опять оконфузятся на международной арене!
https://m.youtube.com/watch?v=ClRoprYJMdA&t=26s
https://www.rbc.ua/ukr/styler/zelenskogo-nashli-villu-italii-sosedi-rossiyskie-1553774750.html
У меня тоже есть вилла во Флориде, и шо?...
Владимир Александрович, это не буквы...Это олимпийские кольца. (с)
Эта стадия уже прямо по Оруеллу (скотный двор):
"Во всем виноват Обвал!!!
До речі, впевнений що ті кому не подобається клоун у ролі президента і є у себе вдома - в Україні.
почему поросенко еще не ответил за мародерство Украины, за Иловайск, Дебальцево, роттердам, сговор с оккупантами, за фальсификации на выборах?
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И ВЫКИНЬТЕ НАКОНЕЦ СТЕЦЯ!!!
Ну, невозможно это недоразумение воспринимать всерьез.
Кроме того, оно уже начинает открыто сдавать наши интересы *****!!!
Сколько будем ждать????
Заклики кримінально налаштованих суб'єктів до її повалення є злочином, який карається згідно положень Кримінального Кодексу України.
Ні, у вас, як у потерпілих, звичайно, інша ситуація.
Ось, коли Зеленський щось бовкне про "цинічних бандер", це вже буде справжній плагіат і можна вже буде тягнути його до суду.
А коли президентські спічрайтери самі себе плагіатять перебуваючи в якості слуг двох панів, то про який плагіат йде мова?
Борись з Зеленським, тобі ж все одно з ким боротися.
это вообще узурпация власти не выбранным презом а кучкой проходимцев
Це ж жах, що в світі відбувається.
На жаль, з реальністю це ніяк не пов'язане.