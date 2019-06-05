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Все про:КС (297) пенсіонери (231) пенсійний вік (74)

 КС визнав неконституційною норму про мінімальний вік виходу на пенсію за вислугу років

Конституційний суд України визнав неконституційною норму в законі "Про пенсійне забезпечення" щодо встановлення мінімально необхідного віку для нарахування пенсії за вислугу років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Встановлення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 50 років для працівників, зазначених у пункті А статті 54 Закону № 1788, та 55 років для осіб, зазначених у пунктах Е, Ж статті 55 Закону № 1788, нівелюють сутність права на соціальний захист, не відповідають конституційним принципам соціальної держави", – йдеться в повідомленні на сайті суду.

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Крім того, у рішенні йдеться, що положення закону щодо підвищення на п’ять років віку виходу на пенсію для жінок, а також збільшення на п’ять років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників, є такими, що позбавляють вказаних осіб права на соціальний захист і не відповідають конституційним принципам прав і свобод людини, соціальної держави.

Рішення КСУ виніс за поданням 45 народних депутатів. Воно є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржене.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130827
 
 
 Топ коментарі
 
Зе все потянет! Заробитчане повертаються!!
Коломойсский и т.д.)))
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До парламентских выборов ЗВРа накопленного Порохом точно хватит.
А там уж Бенин дефолт и пенсии никого не будут волновать.
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Є ще одна законна фішка для виходу на 5 років раніше: "для ліліпутів та диспропорційних карликів".
Здається мені що таких чимало серед представників зе-лохторату.
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А украинский бюджет потянет??? И Пенсионный Фонд???
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Зе все потянет! Заробитчане повертаються!!
Коломойсский и т.д.)))
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До парламентских выборов ЗВРа накопленного Порохом точно хватит.
А там уж Бенин дефолт и пенсии никого не будут волновать.
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Рассуждать следует, имхо, не о пенсии, а о соц.защите неимущих, в том числе людей преклонного возраста.
PS.Я в 50 топнул ногою и "вышел на пенсию". Пенсию мне никто не платит, цех мой работает, просто я забил появляться туда.
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почти аналогично. только я взял и вообще уехал. прикольная история. когда спустя десятилетия пришёл получать идентификационный номер, служка в окошке обалдела 2 раза. от того что его у мну нет и второй раз от того, как долго я безработный )) получив номер, я его успешно где то заныкал, через год снова пришёл. парадокс в том, шо снова в окошке та же служка и прикол - она мну запомнила. заполнив в бланке графу "потерял", отдал его ей. она спрашивает "работу нашли?"!!! ))) -канешно. нет. )) дальше молча распечатала бомашку и отдала. )))
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так шо, женщины смогут в 55 идти на пенсию? А тем, кому больше 55, но меньше 60 выплатят пенсию с 55 возраста? нихера не понял...
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Є ще одна законна фішка для виходу на 5 років раніше: "для ліліпутів та диспропорційних карликів".
Здається мені що таких чимало серед представників зе-лохторату.
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Схоже "декого" опустили по-повній................. КС признал неконституционной норму о минимальном возрасте выхода на пенсию за выслугу лет - Цензор.НЕТ 3295

Сподіваюсь що це лише початок.
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Ну все, тепер якщо і станеться дефолт, то пенси краями.
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Еще бы отменили закон о повышении страхового стажа "задним числом" на десять лет одномоментно и по году каждый год - для очень многих граждан свыше определенного возраста просто уже невозможно набрать требуемый стаж в 60 лет.
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В Україні цілеспрямовано створюється хаос, неважко здогадатися, кому це буде вигідно. А від таких рішень, нібито спрямованих на захист пенсіонерів, найбільше постраждають самі пенсіонери, коли обвалиться курс гривні. Ситуація із судами потребує негайного вирішення, але за президента Зе на це марно сподіватися.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКС визнав неконституційною норму про мінімальний вік виходу на пенсію за вислугу років
 
 
 
 
 
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