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Все про:блокада (468) Кучма (294) Донбас (12046) Сайдік (119)

 Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік

Тристороння контактна група щодо України на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

"Пропозицію (про зняття економічної блокади) було зроблено від пана Кучми (представника України в ТКГ Леоніда Кучми), і це було підтримано учасниками з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську.

Також читайте: З Росією у нас дипвідносини є? Торгівля є? Чому з Кримом не може бути економічних відносин? - Кравчук виступив проти блокади окупованого півострова

За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати "великим проривом".

При цьому Сайдік зауважив, що введення проти ОРДО і ОРЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".

Читайте також: "Не треба більше робити меседжі Путіну", - Чийгоз щодо пропозиції Кравчука зняти блокаду окупованого Криму. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130822
 
 
 Топ коментарі
 
Нове обличчя Кучма розпочинає принципово нову політику. Повзучу капітуляцію.
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Не удивлюсь, если рыжий таракан воду в Крым предложит пустить...
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Зебилы думали шо будет мир но по украински, а зебиков зашьют в русский мир..
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То, что при Пете было плохо,теперь преподносится,как благодетель Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік - Цензор.НЕТ 1436
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не при петре а при семенченко. все кричали что это торговля на крови
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а что украина получит взамен? если контроль над границей то нормально. расчеты только в гривне и онулирование всяких национализаций предприятий
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.....что можно ХОТЕТЬ от человека , который ОБМЕНЯЛСЯ территориями с Молдовой и ту сделал МОРСКОЙ ДЕРЖАВОЙ ???!!! МЫ даже МОЛДОВЕ проиграли не только в ФУТБОЛЕ , ....ть !!!....й !!!
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конфеты рошен продаются в крыму и в донецке . а это как прохосрань?
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Куча кацапских товаров продаёца по всей Украине это как зебики патриоты???
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Зеленський тварь та маріонетка! Ти втратив ще не почавши!
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Де білецький, парасюк, грішин, зімін - ті, які організовували блокаду? Де ті 66%, які їх підтримали?
Сволочі, ви чого мовчите? Це ж заява навіть не Кучми, а самого зебіла!
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кто сходит или сошел с ума - кучма, Зеленский или те, кто поднимает русский мир в Украине?
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Так це ж одне і те ж....*****, Кучма і руській мір ....
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Народ - а вы их с блокадой вернуть хотите? Гетто там устроить? Я не против, просто интересно.
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А кто сказал, что мы хотим их вернуть?
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Да мы никого не хотим вернуть
Мы хотим, чтобы ***** вывел свои войска с ОРДЛО и мы сами вернем эту территорию за неделю, как вернули треть Донбасса в 2014-м. А это города Краматорск, Славянск, Мариуполь и другие.
И те кто вернулись нормально себе живут и всех все устраивает
После зачистки от российских наемников и боевиков остальной части Донбасса люди спокойно будут себе жить в Украине, потому что житель Луганска ничем не отличается от жителя Мариуполя.
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То, что предлагает ЧУЧМА означает лишь одно. Новую золотую жил для очень правильных пацанов. Практически открытую контрабанду из РФ через сепаров. Новые рожи методы старые. Про старую Чучмовскую рожу и говорить противно. Это падло просрал все....
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Якщо Зелень не позбавиться НЕГАЙНО агентури ***** в Україні - Кучми, Пінчука, Ахмета - то вилетить з посади набагато швидше, ніж вважає.
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Кучма сам нічого від себе не пропонує. він тільки озвучує те що йому написала беніна банда, а клоун взагалі тупа маріонетка.
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Це брехня кацапська. Немає нічого спільного між Коломойським і Пінчуком, хіба що одна синагога. Вони давно вже "на ножах".
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Кучма як представник України від себе особисто нічого не озвучує (немає в нього таких повноважень), а каже те що йому написала команда вазеліна. Усі ж розуміють що ця тупа маріонетка вазелін своє призвіще навряд здатна написати, а усіми справами реально керує беня та його банда.
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Убийце Гонгадзе продажному кучме уже доверили убийство Украины , недаром его зять подпольно договаривался с украинфобом ...резедентом ЗЕ о сдачи национальных интересов Украины. Твари продажные.
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Я смотрю вазелин бабломойский явно долго не продержится у власти, вопрос только в том, как его скинут - снайпер постарается или будет новый Майдан, при этом снайпер более предпочтительный вариант, потому что новым Майданом безусловно воспользуются кацапы и отожмут у нас Харьков и Одессу как минимум.
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Блокаду нужно снимать только на критические группьі товаров, которьіе не приносят прибьіль оккупантским шестеркам. Детские товарьі, медикаментьі не используемьіе в лечении раненьіх боевиков и т.п. И вообще давно пора бьіло организовать базарчики и медпунктьі в гуманитарньіх центрах по периметру зоньі оккупации с товарами для мирного населения, минимизировать товарньій и денежньій оборот, контролируемьій сепаратистами.
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Прежде чем писать подобное неплохо бы знать, что во-первых оккупанта всячески ограничивают ввоз любых украинских товаров на оккупированные территории (они даже если и ввозятся, то цены на них получаются выше чем на аналогичные кацапские), а во-вторых - подобные площадки были построены давно, но в силу запрета террористов на ввоз украинских товаров они так и не заработали на полную мощность.
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Кроме того, в 2014-2015 годах торговля шла по линии Украина- предприятия, которые находятся в ОРДЛО, а зарегистрированы и платят налоги в Украине. После "блокады на крови" таких не осталось, все отжал Курченко. Не с кем торговать. Не с бандитами же, отжавшими чужое.
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Что, у бабушек макароньі из авосек вьітрясают и анальгин в панталонах обьіскивают?
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Оп-па! А как же "Порох зарабатывает на крови!"? Или это было в смысле "а чо он, а не мы?"? Да уж, "я вам ничего не должен" начинает проявляться в полной мере. Зеботики, ау!
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Різниця між Зеленю і Потрохом велика - перший кретин, другий агент ***** Лоліта.
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Тоесть для идиотов даже такой тупой фэйк, как агент лолита зашел?
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Іди, кацапура, кохай свого *****-педофіла. Немає тобі діла до України.
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Украинцы!!! а ведь Нас проверяют на вздрагивание - дальше будут тупо сцать в лицо..
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А почему только блокаду снять?Этого малоНеобходимо создать зелёный коридор до самого Киева, по этому коридору с почестями проводить Пушилина до самой Банковой и передать ему булаву. Правительство Украины претворяет замыслы крысы в жизнь.
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Капітуляція України офіційно оголошується розпочатою.
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У меня вопрос один - когда уже предложат Яныка вернуть, типа законного президента? Я так вижу, все к этому идет. Ну, и Азирова, куда же без Миколки.
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Янык давно не законный и не легитимный. Его срок в 2015м закончился.
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От жеж-ж шуллеры. Глаз да глаз нужен. Не успеем оглянуться, как снова будем союзной республикой, только уже на совсем других правах.
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Не успеем оглянуться, как будем Юго-Западным федеральным округом РФ вообще без прав...
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Ну и чей приговор Зе-беня? Порошенко или Украины?
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Комбат "Насиння", атаман Парасюк и батальоны НацЖен уже выдвинулись на Донбасс? Ну что бы остановить "торговлю на крови"...
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Вопрос, а где нацжоны, насиння, садонемощь и прочее отребье? не протистуют? Или это все было только поводом, чтобы накидывать на Порошенко?
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ВСЁ что Украина не даст завести блокадой, будет завезено либо из РФ, либо контрабандой. При том к цене товаров из ЛДНР, добавится накрутка от РФ и криминала крышующего контрабанду.

В результате Украина заплатит те же деньги ЛДНР, плюс доплатит ещё РФ и контрабандистам.

И кому выгода от блокады? РФ и контрабандистам??? Не Украине - точно. Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік - Цензор.НЕТ 6461
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...а всё что Украина сама не завезёт из за блокады - завезёт РФ...
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Они и так уже все завезли, а отмена блокады это прямой путь к легализации лугандона, потому что как минимум необходимо будет вести экономическую деятельность с оккупантами-террористами (безналичные платежи, документооборот и т.д.). Про вопрос национальной безопасности я вообще молчу - при перемещении больших объемов товаров можно провести все что угодно.
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Реально мы покупаем только уголь, да и то если бы не сговор ахметки с шоколадкой под названием роттердам+ (сама то идея была как раз в том чтобы не покупать у оккупантов антрацит), то и от покупки угля отказались бы. Так что не нужно тут городить ватно-зебильную чушь.
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Да тут регулярно говорится и про поддельные сигареты, и про химию, и про металл...

Еду там негде производить (разве что из РФ сырьё завозить). Но вот уголь и его производные завозятся в Украину. А если и не в Украину - то через Украину в Европу. Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік - Цензор.НЕТ 9191

P.s. Недавно попалась бутыль пива "Новоросс". (на Кубани). "Сделано в ДНР". Люди покупали.
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Впрочем теперь, после того как разорваны связи, и снятие блокады их не вернёт.
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Ранее продажный кремлёвский тогда эксклоун потешный скоморох ЗЕ.. заявил, дословно: «я очень хочу обратиться к ГОСПОДИНУ Путину. Уважаемый Владимир Владимирович!!! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы ( какие генетические кацапы нам славянам украинцам братья, кроме того они ещё и допустили кровавую захватническую войну и оккупацию суверенной украинской земли Крыма и Донбасса?). А также эта кремлёвская марионетка добавил что если вы хотите, я могу вас умолять (ползая) на коленях..... Он что не понимал продажный шут Иуда а теперь ...резидент и слуга бандитов сепаратистов и кремлёвских оккупантов что лютого врага оккупанта никогда он не остановить ни ползая перед ним на коленях ни стоя даже раком. Только мужественная борьба всего украинского народа во главе не продажного, а Украинского патриота которым должен быть любой президент. В защите суверенитета и территориальной целостности Украинской Державы, и обязательного освобождение от захватчиков своей Родины ( Крым,Донбасс) , только так можно остановить лютого кровавого врага оккупанта.
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Вот и змея из под колоды вылезла. Сделать очередное преднистровье в Украине ето уже полный п***ц будет всему и безконечная война.
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Я за всебічну підтримку проукраїнських переселенців з окупованих територій москалями і за жорстке покарання тих хто позвав ***** в Україну і воює проти нас,все решта від сатани.
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"Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса" и всем жителям Украины скинуться по 100 долларов для сепаров, чтобы им хорошо жилось.
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БАТЕНЬКА в МЕСЯЦ !!! каждый МЕСЯЦ по СОТОЧКЕ денег с КАЖДОГО УКРАИНЦА !!! и тогда .....если повезет ))))
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Вряд ли по 100 долларов им хватит. У лугандонцев зарплаты и пенсии соответственно в 2-3 раза выше чем в среднем по Украине и составляют 8-15тыщ грн. Так что украинцы будут без штанов ходить а по 300баксов с каждого рабочего украинца в месяц в пользу лугандонцев нужно будет сдать.
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Ниже там пенсии и зарплаты...причем сильно ниже...
Пенсии там на 2014-й год просто взяли и умножили на два перведя в рупели....и если вначале это было равно как в Украине...то после повышения пенсий в Украине..там стала совсем жопа....
Зарплаты аналогично....
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Я имею ввиду не там которые они сейчас получают. А те зарплаты и пенсии которые они при Украине заработали и на которые они рассчитывают получать после возврата в Украину.
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Как раз в начале войны реальный курс гривны к рублю был 1:3,5-4, а пенсии кацапы посчитали по курсу 1:2 (впрочем как и цены, когда у них одновременно ходили гривны и рубли), и только после обвала гривны пенсии хоть как-то стали выравниваться (во всяком случае минималки)
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ну пенсии они получают и в рашке и в Украине. А газ и электроэнергия там по старым ценам, до 2014г, а тут ахмет поднимает и получается все миллиардные долги по Донбассу платим мы. А еще пусть ахмет расскажет как платил налоги на окупироованую территорию.
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Зарплаты там такие же как у нас, только в рублях, а значит примерно в 2,5 раза ниже.
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По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом"- Да. Прорыв рузькогомира на Киев, Одессу и Мариуполь. Потом его уже никто и ничто не остановит.
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Услышав, что за две недели натворил новый През, "легитимный" с ростова прислал заявление о принятии его в Правый Сектор.
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Нужно провести референдум - Вы согласны принять народ ЛНДР обратно? - Да! - Нет!
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Я да! Тільки упакованим в чорні мішки для трупів. Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік - Цензор.НЕТ 1928
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Я не знаю такого народа лднр. Есть террористы и росийские войска подлежащие уничтожению. Иди гуляй в Магадан. А Украина свою землю и границы вернет!!!
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За землю украинскую я ничего не говорил,.а вот подброшенных нужно вернуть обратно на парашу вместе с приплодомКучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік - Цензор.НЕТ 8402.
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Не про Чучму мова! Він не сам в Мінськ поперся. Мова про пересидента Зюзю, який Чучму туди послав. При сприянні, до речі, Пінчука-Зятька, соросівського агента в Україні. І те, що затіває в Мінську рудий Тарган Чучма - це виконання завдання криворіжського гопника і чергового ставленика олігархії Зюзі.

Да! А стару паршиву прокацапську гниду Сайдика давно повинні були знайти повішеним на власній краватці на дверній клямці в готелі.
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Щоб легше було Ахметову (кажуть вони близькі родичі?) ганяти товари туди -сюди.

У ахметова все там в Донецьку працює.
А українці копійчані пенсії отримують.
Тільки повна блокада лднр, і ніяких виплат, ніяких поїздок сепаров в Україну !!
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Сумно це все, а ще сумніше стає коли розумієш, що це тільки початок...
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Экономическая блокада ОРДЛО это не каприз. Снимать снимать блокада можно только украинской таможне.
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Ротердам закривають а торгівлю з тероримстами повертають.то може хай кучма з ними і воює?
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Почему Кучма не в тюрьме за убийство Гонгадзе и почему бы нам тогда всех из тюрем выпустить, так сказать снять блокаду с тюрем и влить преступников в наше общество?
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Классный ход
Великий народ Доунбасса опять будет разведен в лучших традициях Яныка с русским языком
Не одним же вуйкам быть разведенными
доунбассята уже отвыкли
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а что до блокады рашские бандюки не стреляли. Или может вопрос в том как узаконитьь торговлю ахметки и пинчука с рашкой. Да и кум чучма - путлер, который крестил дочку чучмы, наверное настаивает на том, что бы Донбасс отдать Украине для восстановления. Так почему тогда Зеленский просит Европу ужесточить санкции против рашки, а чучма идет на уступки, наверное из-за личных интересов. И еще пинчук возил кучму до Зеленского по приглашению Зеленского или имели свой интерес и сами приехали
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І чого ви як діти обурюєтесь ? Бєніціон давно вже все порєшав з путєним і розпочав реалізацію проєкта " Малоросія " . Першою була заява зєлєбєні про намір колінкувти до москви та про перегляд мовного Закону , з шиферним унісоном і вимогою звільнити Вятровича . Сидячи за шафою, бєніціон як Карабас Барабас смикає ниточки ляльок з вертепу "95 квартал при АП" ,та дає команду кєрнєсу з трухою створити партію мерів-феодалів відданих кремлю . Одночасно дає їм добро на проведення антиукраїнських акцій , на кшталт жуковської епопеї . Синхронні заяви шифера і менделя це не плід їхньої дурості , а виконання вказівок , які демонструють путєну реальні кроки на шляху до малоросії . Сьогоднішня заява кучмана про деблокування то гіркий пи"дець для України . Це виплата всіх пенсійних і інших заборгованостей , виплата пенсій інвалідам сєпарам , від цього Україна нікуди не дінеться однозначно . А сьогоднішні перемовини кучма вів напряму з ОРДЛОСОСом чи з кацапами ??? Щось на цю тему стоїть підозріла каламутна мовчанка . Я завжди був проти брехливого і жадібного Солодкого Бариги , а що далі ? Газова Брехуха , подруга путєна чи за жиддя з бойком ? Зазєлі дупоголові ви такі дупоголові .
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Все правильно. Пора востонавливать отношения
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>Пора востонавливать отношения
Э, палехче, Домбас независем!
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А какого х.я этот выдающийся государственный деятель Украины не предложил путлеру снять оккупацию донбасса?
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Кровавые убийцы нелюди, бандиты сепаратисты на оккупированных российскими фашистами территориях Донбасса ставшими "кацапским бандустаном" в этой бандитской резервации "лугандония", украинским гражданам и пленным выкалывали глаза, рубили руки, вспаривали животы , отрезали головы и играли ими в футбол.... И вот с этими такими кровавым главарями "лугандонии" постоянно встречается и обнимается лютый враг Украины и убийца Гонгадзе продажный кремлёвский холуй кучма - иуда. Видно скоро с такой новой антиукраинской властью с ними будут руководить Украиной Медведчук вместе с бандитами террористами " оккупированной" лугандонии... а там гляди и фашист )(уйло. А Нашу зРАДУ пополнят стройные ряды кровавых нелюдей убийц бандитов - сепаратистов с "лугандонии" в помощь перекрашенным бандитам экс-рыгоАналам ЗЭКА в лице слуг не украинского народа а слуг кремлёвских фашистов а также "жоппозиции, жыття сепаратистов" и вырождение "...Вот такая страшная перспектива катастрофы ожидает нас если украинский народ допустит реванш проклятых врагов Украины из антиукраинских сил.
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Ярош візитку Зеленському вже відправив:
"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли". https://www.obozrevatel.com/crime/dmitrij-yarosh-esli-zelenskij-predast-ukrainu-poteryaet-ne-dolzhnost-a-zhizn.htm
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торгуют все..., а что мы будем покупать в ордло? надеюсь, выручка от продажи Украине какой-нить херни оттуда, не пойдет на производство снарядов, которыми будут убивать наших военных и не на зарплату наемников...., а так хорошая мысль, они стреляют, а мы торговать...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік
 
 
 
 
 
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