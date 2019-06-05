 Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.
"Пропозицію (про зняття економічної блокади) було зроблено від пана Кучми (представника України в ТКГ Леоніда Кучми), і це було підтримано учасниками з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську.
За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати "великим проривом".
При цьому Сайдік зауважив, що введення проти ОРДО і ОРЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".
Сволочі, ви чого мовчите? Це ж заява навіть не Кучми, а самого зебіла!
Мы хотим, чтобы ***** вывел свои войска с ОРДЛО и мы сами вернем эту территорию за неделю, как вернули треть Донбасса в 2014-м. А это города Краматорск, Славянск, Мариуполь и другие.
И те кто вернулись нормально себе живут и всех все устраивает
После зачистки от российских наемников и боевиков остальной части Донбасса люди спокойно будут себе жить в Украине, потому что житель Луганска ничем не отличается от жителя Мариуполя.
Жду тебя на чай...
В результате Украина заплатит те же деньги ЛДНР, плюс доплатит ещё РФ и контрабандистам.
И кому выгода от блокады? РФ и контрабандистам??? Не Украине - точно.
Еду там негде производить (разве что из РФ сырьё завозить). Но вот уголь и его производные завозятся в Украину. А если и не в Украину - то через Украину в Европу.
P.s. Недавно попалась бутыль пива "Новоросс". (на Кубани). "Сделано в ДНР". Люди покупали.
Пенсии там на 2014-й год просто взяли и умножили на два перведя в рупели....и если вначале это было равно как в Украине...то после повышения пенсий в Украине..там стала совсем жопа....
Зарплаты аналогично....
Да! А стару паршиву прокацапську гниду Сайдика давно повинні були знайти повішеним на власній краватці на дверній клямці в готелі.
У ахметова все там в Донецьку працює.
А українці копійчані пенсії отримують.
Тільки повна блокада лднр, і ніяких виплат, ніяких поїздок сепаров в Україну !!
Великий народ Доунбасса опять будет разведен в лучших традициях Яныка с русским языком
Не одним же вуйкам быть разведенными
доунбассята уже отвыкли
Э, палехче, Домбас независем!
"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли". https://www.obozrevatel.com/crime/dmitrij-yarosh-esli-zelenskij-predast-ukrainu-poteryaet-ne-dolzhnost-a-zhizn.htm