EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  380  8
Матеріали за темою:
Все про:Латвія (224) Донбас (12046) гуманітарна допомога (194)

 Латвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі. ФОТО

Делегація Латвійської Республіки на чолі з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом передала понад 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Латвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі 01

Під час заходу командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський подякував народу Латвії за постійну допомогу цивільному населенню в районі проведення операції та наголосив на провідній ролі прибалтійської країни в навчанні підрозділів Збройних Сил України за стандартами НАТО.

Латвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі 02

На завершення зустрічі посол Латвії в Україні зазначив, що в 2019 році будуть продовжені міжнародні проекти з оздоровлення дітей, що проживають поблизу лінії розмежування і інші гуманітарні заходи.

Латвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі 03

Читайте також: Сподіваюся, що Латвія і надалі буде адвокатом України в ЄС і НАТО, - Зеленський провів зустріч із латвійським колегою Вейонісом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130816
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А чому , за 5 років "...для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3130816" - так і не змогли створити нормальних умов для їх переселення ? Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 2770
 показати весь коментар
 
А где фото сделаны? В Донецке что-ли? Надпись просто огорошила. Может в каком-то райцентре, перенесли.
А население еще и проклянет "лабусов", скажет - небось разворовали 90%, а нам по остаточному принципу. **** тут так мало?
 показати весь коментар
 
 
А пам'ятаєте того порохобота Олєшка шо топив за Петра ?
Обідєлся мальчік у ФБ , шо його не допустили до праймеріз
Ахахаххахахахха
"Не зручний" ахахаххахсх

Соєві ! З вами усіма таке буде , бо ви мусор .
 показати весь коментар
 
 
кому-то в частный магазин попадет халявный товар для реализации!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛатвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору