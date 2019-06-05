 Латвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Під час заходу командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський подякував народу Латвії за постійну допомогу цивільному населенню в районі проведення операції та наголосив на провідній ролі прибалтійської країни в навчанні підрозділів Збройних Сил України за стандартами НАТО.

На завершення зустрічі посол Латвії в Україні зазначив, що в 2019 році будуть продовжені міжнародні проекти з оздоровлення дітей, що проживають поблизу лінії розмежування і інші гуманітарні заходи.

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