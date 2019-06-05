 Нова угода про перемир'я на Донбасі має бути укладена 19 червня, - Кучма

Про це за підсумками переговорів 5 червня заявив представник України в ТКГ Леонід Кучма, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До 19 числа повинна група розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити", - сказав Кучма на брифінгу в Мінську.
Він зазначив, що всі сторони мають сьогодні показати світу, що дійсно хочуть "режиму тиші".
"Тому що потім у нас же не знаходилося винних. Одні туди показували, інші - в протилежну сторону, що ті почали, а ми - у відповідь... Там аж до того, що не стріляти у відповідь, має бути записано обов'язково, щоб всі цивільні об'єкти, школи, садочки, житло ні в якому разі не зазнавали таких обстрілів", - додав український представник.
Теперь нашим стрелять запрещено,значит они будут как мишени в тире.
Вот оно...
Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно,Источник: https://censor.net.ua/n3130812
- війська Вейшнорії
- ДРГ Зоряна і Шкіряка
- рептилоїдів
- озброєних парфумів з Вальґалли
- свій варіант
Влад Пономарь - НВ Бизнес: Стали известны детали иска ПриватБанка...
"зелёное"
...и Германия вместо нас пусть опять пакт...подмахнет с рашкой
їм просто схотілось нових відчуттів.
Той же кучма, ті ж перемир'я..
А де обіцяний Нормандський формат ?
Хтось цим займається чи то були передвиборчі побрехеньки ?
******Александрович
Как можно создателя украинской коррупции, уничтожителя промышленности и армии Украины, основателя олигархии Кучму ставить представителем Украины
Вы, очевидно, забыли что он является главным подозреваемым в деле об убийстве Гонгадзе? Вы, наверно. не помните что Игорем Коломойским написаны два заявления в прокуратуру о даче взяток Кучме?
Это он по-раздавал своему зятю предприятия Украины, это он отдал за бесценок концерн из семи предприятий "Запорожский автозавод" Васадзе и Украина утратила производство автомобилей.
Это удар по всем тем, кто голосовал за вас. А где же новая команда?
03.06.2019 13:48
Соглашение между 2мя главами непризнанных республик, экс-президентом и двумя послами.
Первые трое в юридическом смысле никто и звать их никак. Как Кучма может отвечать за действия ВСУ или правительства Украины, если он просто пенсионер и никакими полномочиями не наделён? С тем же успехом можно просить подписать любого деда из села Пердь Сумской области. Как Пушилин может отвечать за действия ДНР, а Пасечник - за действия ЛНР, если их на политической карте мира не существует и прямых переговоров с ними никто не ведёт? И за что могут отвечать послы, если ни ОБСЕ (и ЕС в более широком смысле), ни РФ сторонами конфликта с точки зрения "мировой общественности" и юриспруденции не являются? Только в Украине есть "страна - агрессор", все остальные только говорят, но не пишут.
Итого - "договор" между 5ю людьми, ни один из которых ни за что не отвечает.
Это классно.
І що тоді???
до речі, андруша, ви би не бажали звільнити від себе Сумщину і перебратися на Дамбас ?
Було б дієво. І спонукало б до миру.
оно скільки м'яса російського на добрива поклали..
Вы хотите:
а) Заморозить конфликт на Донбассе. Прекратить войну.
б) Воевать до последнего украинца.
Вот такие проиндеи как Парубий предлагают воевать до последнего украинца. А как народ на это смотрит? Нужен референдум.
Обідєлся мальчік у ФБ , шо його не допустили до праймеріз
Ахахаххахахахха
"Не зручний" ахахаххахсх
Соєві ! З вами усіма таке буде , бо ви мусор .
ШТА?
Зебильё ввергает страну в хаос, на радость врагам из московии.
А что с предыдущими 100500 "перемириями" - протухли?