 Нова угода про перемир'я на Донбасі має бути укладена 19 червня, - Кучма

Про це за підсумками переговорів 5 червня заявив представник України в ТКГ Леонід Кучма, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До 19 числа повинна група розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити", - сказав Кучма на брифінгу в Мінську.

Він зазначив, що всі сторони мають сьогодні показати світу, що дійсно хочуть "режиму тиші".

"Тому що потім у нас же не знаходилося винних. Одні туди показували, інші - в протилежну сторону, що ті почали, а ми - у відповідь... Там аж до того, що не стріляти у відповідь, має бути записано обов'язково, щоб всі цивільні об'єкти, школи, садочки, житло ні в якому разі не зазнавали таких обстрілів", - додав український представник.

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