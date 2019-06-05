 Апеляційний суд Запорізької області визнав загибель командира ІЛ-76 Білого, збитого під Луганськом, результатом агресії Росії

Відповідне рішення Запорізький апеляційний суд ухвалив сьогодні, 5 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Колегія суддів повністю задовольнила позов дружини Білого Тетяни, яка також представляла інтереси і їхньої малолітньої доньки. За словами дружини командира екіпажу Олександра Білого Тетяни, це вже 8 рішення, яким суд визнає загибель українських льотчиків фактом російської агресії на Донбасі (раніше сім'ям 7 з 9 військових (загинули 9 членів екіпажу) вдавалося через суд визнати загибель військових при виконанні службових обов'язків в результаті російської агресії).

Нагадуємо, 16 травня суддя Мелітопольського міськрайонного суду Юлія Горбачова відмовила в задоволенні позову і фактично не визнала загибель льотчиків фактом російської агресії, після чого Тетяна подала апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Після цього генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.