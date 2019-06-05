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 Апеляційний суд Запорізької області визнав загибель командира ІЛ-76 Білого, збитого під Луганськом, результатом агресії Росії

Колегія суддів Апеляційного суду Запорізької області визнала загибель командира екіпажу військово-транспортного літака ІЛ-76 Олександра Білого в 2014 році фактом російської агресії.

Відповідне рішення Запорізький апеляційний суд ухвалив сьогодні, 5 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Колегія суддів повністю задовольнила позов дружини Білого Тетяни, яка також представляла інтереси і їхньої малолітньої доньки. За словами дружини командира екіпажу Олександра Білого Тетяни, це вже 8 рішення, яким суд визнає загибель українських льотчиків фактом російської агресії на Донбасі (раніше сім'ям 7 з 9 військових (загинули 9 членів екіпажу) вдавалося через суд визнати загибель військових при виконанні службових обов'язків в результаті російської агресії).

Нагадуємо, 16 травня суддя Мелітопольського міськрайонного суду Юлія Горбачова відмовила в задоволенні позову і фактично не визнала загибель льотчиків фактом російської агресії, після чого Тетяна подала апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Після цього генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130810
 
   
 Топ коментарі
 
а где-то в лугандоне топчет землю мразь,которая пустила ракету и добивала с пулеметов...
при дареном:
свете
газе
воде
.....
ничего,найдем и вас.
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очередная маленькая победа, в большой войне!
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Ага, теперь скотина которая сбила на самом деле, получит биопаспорт, вторую пенсию, устроит детей в украинский ВУЗ на бюджет и укатит в Париж праздновать.
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К продажным судам никто не прислушивается, вот они плоды.
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а где-то в лугандоне топчет землю мразь,которая пустила ракету и добивала с пулеметов...
при дареном:
свете
газе
воде
.....
ничего,найдем и вас.
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Как можно было направить самолет в город набитый сепарами на всех уровнях: менты, военные, сбушники, прокуроры, чиновники?.
Какое нужно было иметь количество серого вещества, чтобы не предвидеть "муху"?
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А мелитопольский судья ввиду на самом деле злого умысла а не тупости будет уволен???Почему тогда врач или кто другой несет ответственность?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАпеляційний суд Запорізької області визнав загибель командира ІЛ-76 Білого, збитого під Луганськом, результатом агресії Росії
 
 
 
 
 
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