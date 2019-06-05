 Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко

"Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність. Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але крім коректора варто найняти і спічрайтера", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
До повідомлення додано скріншот твіту на сторінці Адміністрації президента за 5 червня 2019 року і відео виступу Петра Порошенка.
"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більш того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії і на всьому пострадянському просторі", - сказав Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском.
Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність". Партію очолив Петро Порошенко.
Но в данном случае это плагиат чистой воды.... воровство если по простому....
Не для того мы выбирали Зеленского, чтобы он даже хоть одним предложением говорил словами презренного Порохатого хряка.
Да пёс его знает .. Ну Зелень же ,как то смог . !! Мы сами в шоке .. ..
Що, нема?.. Тоді потроходибіли стуліть пельки та не смердіть! Те, що рошено-мародер вкрав у українців за 5 років міліарди гривень - 24% смердючих не бачать, а тут Зе почав розмовляти українською - і з'ясувалося, що на ній вже розморляв головний крадій України, тому вирішив що це плагіат.!
В Германии ассенизаторам мозги не нужны?
Шоправда, це не той випадок, коли Порошенко до нього позиватиметься. Але він запам'ятає; і ми разом всі пригадаємо зебілу, якщо його обіцянки виявляться черговою брехнею.
ЗДОГАДУЙ_ТЕСЬ!
3511 - 72 комментария !!!
Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, - Цеголко почти 430 комментариев.
Вот что для порохососов важнее ….