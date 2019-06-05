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Все про:Зеленський (1579) плагіат (20) Цеголко (147) Європейська Солідарність (5)

 Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко

На зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав фразу з виступу Петра Порошенка.

"Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність. Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але крім коректора варто найняти і спічрайтера", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

До повідомлення додано скріншот твіту на сторінці Адміністрації президента за 5 червня 2019 року і відео виступу Петра Порошенка.


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"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більш того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії і на всьому пострадянському просторі", - сказав Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність". Партію очолив Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130809
 
   
 Топ коментарі
 
В нього не вистачає розуму придумати щось своє оригінальне.
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В нього просто не вистачає розуму
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Зеля теперь главный порохобот. Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9094
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Ну что вы хотите, мозг клоуна, а он способен только на обсмеивание других.
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Раньше думал, что Порошенко украл уже все, что можно, оказывается и словарь приватизировал. Так-что если сегодня Зеленский скажет: - Я, как президент... То это тоже будет копирование Порошенка?
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Нет...не будет...
Но в данном случае это плагиат чистой воды.... воровство если по простому....
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В 2014м перед на предвыборных интервью Порошенко спер у Гриценко чуть ли не половину речи, которую тот толкал за день до интервью Порошенко. И что?
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Раз доказано ,что стырил ,значит ВОР !!! Независимо ,кто писал ,но он озвучил !!! Что делают с ворами ??? Пока не поздно ,думать нада !!
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Спичрайтера - хорошенько высечь и выгнать.

Не для того мы выбирали Зеленского, чтобы он даже хоть одним предложением говорил словами презренного Порохатого хряка.
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Если Зеленский заелся шаурмой, то стесняюсь спросить, а что этот тогда делал перед встречей... Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 2076


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Не исключено, что пользовался услугами порохобота.
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может это был ситуативный абзац и он взял его в аренду? когда его скинут, он вернёт. старший так делал ))
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Поясніть! Як? Украсти у головного Ворюгана країни, щось? Поясніть нам цюцюрки, чи ц югулки. Геть смердючі, звідси, і шукайте свої заробітки на три веселі букви. Вас проклято не одним поколінням і Ваша воньва достала!
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Поясніть! Як? Украсти у головного Ворюгана країни, щось? Поясніть нам ,цюцюркам..
Да пёс его знает .. Ну Зелень же ,как то смог . !! Мы сами в шоке .. ..
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Бреше зеля краще за Пороха. Красти теж буде от побачите.
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Порівняно з Зеленським Овоч був інтелектуалом...
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Зеленский: да не украл я его, а одолжил.
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не Зеленський, а його секретар чи може у Зеркаль криза думки.
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А у соєвого є авторські права на той абзац? То хай подає до суду...
Що, нема?.. Тоді потроходибіли стуліть пельки та не смердіть! Те, що рошено-мародер вкрав у українців за 5 років міліарди гривень - 24% смердючих не бачать, а тут Зе почав розмовляти українською - і з'ясувалося, що на ній вже розморляв головний крадій України, тому вирішив що це плагіат.!
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То він тобі особисто каже? А форбс враховує таємні рахунки в офшорних зонах? То виходить, що ти некомпетентна соєва повія
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А еще Зеленский украл у петюни все 33 буквы украинского алфавита! И знаки препинания!
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а у тебя мозги. Или ты их в Припяти оставил?
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По себе судишь?
В Германии ассенизаторам мозги не нужны?
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Ні, зєля не крав в Порошенка всі літери української абетки, бо він не знав про її існування. Він расєйську ще не вивчив.
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ему что в сценарии написали то он и читает, какие претензии к наемному актеру?
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А в Зеленського дійсно талант. Так острамити Україну перед всім світом ще нікому до нього не вдавалося.
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Зебіл-клован вчергове примусив народ реготати. Ну, вміє же...
Шоправда, це не той випадок, коли Порошенко до нього позиватиметься. Але він запам'ятає; і ми разом всі пригадаємо зебілу, якщо його обіцянки виявляться черговою брехнею.
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Порох похоже успел покусать зелю. Обращение уже необратимо. Скоро услышим- остаточно прощевай , потом будут оффшоры , мальдивы и мародерство , как вишенка на торте
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с начала ты играешь буём на рояле, потом воруешь чужие вещи!.... Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7353
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Цеголко.Зеленский ничего не крал,а взял в лизинг,или аренду.Ну как Петя взял в аренду мониторы и сервера "ситуативной" комнаты.Ну а вообще,что бы тебе Цеголко поверили,подай на Зеленского в суд,позыв за кражу интелектуальной собственности.
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Чому Президента Зеленського треба ставити поруч із політичним трупом Порошенком? Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7059
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Зеленський не президент, а звичайне непорозуміння.
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ты прав,локоть..Зе!била нельзя ставить рядом даже с фото Порошенко..недотягивает он по интеллекту даже до фото
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Звісно блазень та мародер - то різний інтелект та виховання.
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Це, що такий дуже "своєрідний" троллінг з боку Зеленського, чи як?
ЗДОГАДУЙ_ТЕСЬ!
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Словосполучення європейська інтеграція належить соєвим за їхнім визначенням. Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9921
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скоріше - сказали інтегруватися, але не сказали що це таке
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Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи
3511 - 72 комментария !!!
Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, - Цеголко почти 430 комментариев.

Вот что для порохососов важнее ….
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Порошенці треба було виконувати свої обіцянки, щоб не довелося потім передавати їх у спадок разом з посадою.
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оба "харанта" читают/ли то, что написали "горе-помощники", за правило нужно брать "говорить самому, своими словами" Не нужно длинных, скучных и казенных речей с пафосом и пиететом. Лучше сказать просто, кратко и точно (не обязательно дипломатично и даже не всегда цензурно)! Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6528
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко
 
 
 
 
 
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