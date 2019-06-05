 Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко

"Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність. Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але крім коректора варто найняти і спічрайтера", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

До повідомлення додано скріншот твіту на сторінці Адміністрації президента за 5 червня 2019 року і відео виступу Петра Порошенка.





Читайте також: Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток. ВIДЕО

"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більш того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії і на всьому пострадянському просторі", - сказав Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність". Партію очолив Петро Порошенко.