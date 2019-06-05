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 Політика України
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Все про:Кучма (294) полонені (382)

 Ці питання почнуть вирішуватися, - Кучма про обмін полоненими

Другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі (ТКГ) Леонід Кучма впевнений у тому, що прогрес у питанні обміну утримуваними буде досягнуто.

"Що стосується обміну військовополоненими або незаконно утримуваними - я не можу сказати, що завтра буде принципове рішення, але я чітко знаю, що ці питання почнуть вирішуватися: скільки на скільки і так далі", - сказав він у середу в Мінську журналістам після засідання ТКГ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кучми, на засіданні ТКГ також піднімалося питання про українських моряків, які перебувають під арештом у РФ. "Я також впевнений, що зрушення обов'язково будуть", - підкреслив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130806
 
 
 Топ коментарі
 
Прогресс с Кучмой,?А за Гонгадзе когда он ответит?Как то непосильно старик работает.
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Що я хочу сказати...Кучма - іди на йух, пздун старий!
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5 лет решалы все решают и решают что сами отправляя в плен моряков и воинов.
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Там в Гааге ваших лапотных судят, не слыхал?
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В гааге воздух судят - никаких ихних там нет. И решения этого суда в Кремле аж бигут и спотыкаются спешить выполнять.
24 моряка по требованию великого трибунала ООН уже на свободе?Их же немедленно требовал сам великий трибунал ООН освободить 2 недели назад? Ну и как немедлено освободили иили сказали подождлать немного?
А что там с Решение Королевского суда по газпрому ? 4 год уже деньги взыскивают все никак не взыщут
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Прогресс с Кучмой,?А за Гонгадзе когда он ответит?Как то непосильно старик работает.
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Що я хочу сказати...Кучма - іди на йух, пздун старий!
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Вже пенсії за рахунок жителів України домовився лугандонії виплачувати?
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Посадите порошенко на катер и отправьте через керченский пролив - пусть на одного пленного больше станет - и забудьте о нем и даже не думайте его освобождать)
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Так чего через пролив нельзя Украинцам пройти?
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Можно , но только при попытке пройти они могут оказаться там где сейчас те 23 моряка.А почему так происходит нужно у ФСБ спросить
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Так ведь это он отправил их в этот бермудский треугольник .Пусть теперь сам туда их путем сплавает
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Это у вас лапотных, каждую лодку в плавание отправляет пуйло, искатель амфор, предводитель стерхов, и самый результативный хокеист, а в нормальных странах приказ военнослужащему отдает его непосредственный начальник.
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.....ну да, позвонил и приказал плыть.....
.....ты бы прежде чем бред писать, почитало бы сначала что нибудь....
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Ты знаешь на фронте тоже убивают, и в плен берут. Так может нам отступить? до Днепра? до Киева? или сразу до Львова?
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Не .Нужно в наступление идти как наев на следующий день после отставки сказал - до самых границ рф
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НЕ ври. Он сказал что можем, но это не значит что нужно.
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У РФ армия 2 400 000 человек. И 16 000 000 в резерве.У украины 200 000.Куда и на кого он мог идти?
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У світського саюза була армія 5 000 000 людей...а Фінляндія взяла і відстрилялась від руssкого міра в 39-40 му....і Афганістан в 1989 му....
...я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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......так это мода такая - Прошенко и подъезды все обосцал...
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Там у них длинный список, Обама, Трамп...
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І що ви пропонуєте - увімкнути "ждуна" і чекати...А навіщо Україні чекати?! Якщо показати ***** слабкість, то воно відразу ж цим скористається!
Вважаю, що Порох робив правильно - на будь які заяви кремлядєй, реагував миттєво (протест, позарчегові скликання РадиБезпекиООН, виступи в ООН і вимоги до спільноти Світу)! Це і є Дипломатія Вищого Рівня, а не поклони у стилі Зе - "я б і с чортом договорілся!" (це слабкість, ссикунство, "ганьба")
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Кучма и есть тот самый креатив и несколько новых вариантов от Зебени ? Ну ничего умнее это шапито не придумало чем порошенко.А как они его критикорали и за минские и за нормандские и за кучм и за тд и тп. А сами то ? хахах

Ну когда уже стрелять прекратят и договорятся где то посередине?
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.....позвони в кремль и там тебе всё скажут.....а вот скажи, путин х#йло или нет?
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Херло. Только жить вУкраине от этого легче не станет.Можно даже мильен раз спеть лалаллалалалалалалаллалалалалалалаллалалалалалалалалалаллалала и снести 1000 памятников
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.......жить не станет легче тем , у кого совковый маргарин в голове и кто ждёт , что придёт новый хозяин и посадит старого, а всем насыпет полные карманы счастья.....

......думать без зомбоящика, самостоятельно не пробовали?......включите левое полушарие и попробуйте...
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А что может быть в голове у людей которые 5 -6 раз подряд Гаранта лайно выбирают?
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......а с чего вы взяли что лайно?....вы их всех(Гарантов) лично знали, тесно общались, имели с ними дело?....
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а что кучма янукович порошенко не лайно по вашему были? Поправьте меня. Они кстати тоже всенародно избранные большинством Любимцы.Порошенко даже в первом туре победил
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....вы меня не слышите.....поэтому дальше дискутировать бессмысленно....
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начать с того, что позорные минские придумал Порошенко. Пусть в этих минских им назначенное лицо и сидит дальше, новые лица там не помогут.
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Нынешняя власть готова участвовать в этом "позоре".

Украина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей, - Зеленский



https://censor.net.ua/news/3130564/ukraina_gotova_k_peregovoram_s_rossieyi_i_k_vypolneniyu_minskih_dogovorennosteyi_no_doljna_stat_silnee



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а уже никуда не денешься - придется выполнять придуманные Порошенко с подачи озабоченной страхом войны в Европе фрау Меркель позорные минские, так как к ним все санкции против роисе подвязаны. Минские это провал дипломатии Порошенко, но их уже не отменишь, придется выполнять.
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Что-то Вы путаетесь, то Меркель подачу сделала, то Порошенко инициатор...
Откуда у Вас такие путаные сведения?
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Не должно быть никаких переговоров,никакого менского формата,может Зеленский сможет разобраться в чем дело,что это за боевые действия,почему Порошенко не объявлял военное положение в 14-м,и где вообще главный враг Украины.
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Зеленский назначил Кучму. Значит Кучма теперь хороший и точка! Попрошу любить и жаловать.
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кажуть, він зачитав те, що йому написала команда Зеленського.
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Щоб зняти економічну блокаду - потрібно припинити бойові дії. Це хтось буде кров лити, а хтось торгувати, тим користуючись. Це дурка.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦі питання почнуть вирішуватися, - Кучма про обмін полоненими
 
 
 
 
 
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