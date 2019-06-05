 Ці питання почнуть вирішуватися, - Кучма про обмін полоненими

"Що стосується обміну військовополоненими або незаконно утримуваними - я не можу сказати, що завтра буде принципове рішення, але я чітко знаю, що ці питання почнуть вирішуватися: скільки на скільки і так далі", - сказав він у середу в Мінську журналістам після засідання ТКГ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Кучми, на засіданні ТКГ також піднімалося питання про українських моряків, які перебувають під арештом у РФ. "Я також впевнений, що зрушення обов'язково будуть", - підкреслив він.
24 моряка по требованию великого трибунала ООН уже на свободе?Их же немедленно требовал сам великий трибунал ООН освободить 2 недели назад? Ну и как немедлено освободили иили сказали подождлать немного?
А что там с Решение Королевского суда по газпрому ? 4 год уже деньги взыскивают все никак не взыщут
.....ты бы прежде чем бред писать, почитало бы сначала что нибудь....
...я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
Вважаю, що Порох робив правильно - на будь які заяви кремлядєй, реагував миттєво (протест, позарчегові скликання РадиБезпекиООН, виступи в ООН і вимоги до спільноти Світу)! Це і є Дипломатія Вищого Рівня, а не поклони у стилі Зе - "я б і с чортом договорілся!" (це слабкість, ссикунство, "ганьба")
Ну когда уже стрелять прекратят и договорятся где то посередине?
......думать без зомбоящика, самостоятельно не пробовали?......включите левое полушарие и попробуйте...
Украина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей, - Зеленский
https://censor.net.ua/news/3130564/ukraina_gotova_k_peregovoram_s_rossieyi_i_k_vypolneniyu_minskih_dogovorennosteyi_no_doljna_stat_silnee
Откуда у Вас такие путаные сведения?