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Все про:Туск (189) Євросоюз (2491)

 Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, - Туск

Євросоюз завжди буде готовий допомогти Україні в зміцненні демократії та верховенства права, в боротьбі проти корупції, в стабілізації економіки і в проведенні реформ енергетичного сектора.

Україна завжди може розраховувати на дружню допомогу ЄС у вирішенні цих та інших питань, зокрема, у сфері безпеки, заявив у середу президент Європейської Ради Дональд Туск за підсумками зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Той факт, що ви завітали до столиці Європейського Союзу й у штаб-квартиру НАТО в ході вашої першої закордонної поїздки є потужним і важливим сигналом... Україна може розраховувати на Європейський Союз, як завжди. Ми залишаємося вашими найкращими друзями і вірними союзниками", - сказав Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС засуджує рішення Кремля щодо видачі російських паспортів громадянам України в окупованому Криму та на Донбасі, - Туск

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130802
 
   
 Топ коментарі
 
Тьі бредишь, кацап. Вьіпей жаропонижющей боярьі.
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Добре було б, якби ЄС вимагав від України за надану допомогу не лісу-кругляку - а результатів в боротьбі з корупцією, результатів в проведенні реформ, результатів в свободі слова, результатів в розвитку демократії..
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Ты явно бредишь. Я что-то не припомню чтобы кому-то кто-то вентиль прикручивал и чтобы какое-то ЧП было относительно поставок газа в Украине последние пять лет. А уж тем более в 2018 году.
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Это поляки газ зимой в трудную минуту по 1200 уе продавали нам? Когда у кремля они его по 200 брали?
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Тьі бредишь, кацап. Вьіпей жаропонижющей боярьі.
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.....а давай об этом по подробнее.....ссылку на документы дай.......
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Я просто помню новость о том что Украина требовала у Газпромс компенсацию за то что она газ у Польши покупала по какой то астронмической цене когда Кремль на пару дней вентиль в 2018 подкрутил и в Украине ввели ЧП
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Ты явно бредишь. Я что-то не припомню чтобы кому-то кто-то вентиль прикручивал и чтобы какое-то ЧП было относительно поставок газа в Украине последние пять лет. А уж тем более в 2018 году.
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......ты бы к доктору сходил, симптомы тревожные.....
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Добре було б, якби ЄС вимагав від України за надану допомогу не лісу-кругляку - а результатів в боротьбі з корупцією, результатів в проведенні реформ, результатів в свободі слова, результатів в розвитку демократії..
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.....вымогать у людей то что им присуще - бессмысленно..... ......проще изменить их условия существования...
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с каких пор кредиты, по которым нашим внукам расплачиваться, стали считаться финансовой поддержкой?
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...а от скотомордора весь мир уже отворачивается: Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, - Туск - Цензор.НЕТ 2750

Слава Богу,
Аминь...

Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, - Туск - Цензор.НЕТ 8809
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