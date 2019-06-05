 Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, - Туск

Україна завжди може розраховувати на дружню допомогу ЄС у вирішенні цих та інших питань, зокрема, у сфері безпеки, заявив у середу президент Європейської Ради Дональд Туск за підсумками зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Той факт, що ви завітали до столиці Європейського Союзу й у штаб-квартиру НАТО в ході вашої першої закордонної поїздки є потужним і важливим сигналом... Україна може розраховувати на Європейський Союз, як завжди. Ми залишаємося вашими найкращими друзями і вірними союзниками", - сказав Туск.

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