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Все про:Грузія (515) діти (1548) Кулеба Микола (22)

 Дитячий омбудсмен Кулеба прилетів до Грузії з'ясувати питання повернення в Україну 10 дітей

За дорученням президента України Володимира Зеленського уповноважений з прав дитини Микола Кулеба прилетів до Грузії, щоб вирішити питання повернення в Україну 10 дітей сім'ї Сусляков з Хмельницької області.

Про це повідомляє Адміністрація президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Кулеба в середу, 5 червня, зустрівся з представниками Генеральної прокуратури Грузії та Міністерства праці, здоров’я і соціальних справ.

Зазначається, що наразі діти перебувають у місцевих прийомних сім'ях і соціальних закладах Грузії, а їхня мати, Юлія Сусляк, – під вартою. Юлію та її чоловіка Юрія підозрюють у торгівлі дітьми.

Жінку затримали, коли вона з десятьма нащадками, семеро з яких народилися впродовж одного року від сурогатних матерів, хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії.

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За словами Кулеби, наразі вирішується питання повернення дітей в Україну, зокрема триває процес належного оформлення всіх необхідних документів. Вже є попередні домовленості з Генеральною прокуратурою та Міністерством праці, здоров’я і соціальних справ Грузії щодо того, щоб доправити дітей на батьківщину.

У Грузії також перебуває група представників Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області на чолі з керівником служби у справах дітей, який є уповноваженою особою і має право супроводжувати дітей в Україну.

Очікується, що Кулеба зустрінеться з дітьми родини Сусляків ввечері в середу.

Довідка. У 2018 році родина Сусляків переїхала до Росії – через проблеми з бізнесом глави сім’ї. Там Сусляки прожили близько року, потому були змушені виїхати, ймовірно, через порушення міграційного режиму. Першим поїхав Юрій – через Сочі, порушивши грузинський закон про окуповані території. За це йому загрожує чотири роки в'язниці. Юлія з дітьми вирушила з Москви до Тбілісі, а далі – в Зугдіді (недалеко від кордону з Абхазією). На окуповану територію родина так і не потрапила – попри наявність усіх дозволів на виїзд. 25 квітня Юлію арештували через підозру у торгівлі дітьми.

Согласно сообщению, в 2018 году вся семья переехала в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима. Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. На оккупированную территорию семья так и не попала, при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130790
 
 
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Семейный детский дом? Ну хоть не на органы продавали приемные родители? Надеюсь, Юлечку не успели наградить орденом "Мать-героиня".
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дурик, это нормальная семья из Хмельницкого. Муж Юли богатый человек. У него большая строительная компания . В Хмельницком их семью знают все и никто кривого слова не скажет. Они просто хотели всегда большую семью . Почему так поступили грузины, никому не понятно . Скорее всего грузины ********** , а когда въехали что попали в блуд , не знают как теперь спетлят с этой ситуации. Вот потому и держат Юлю и "дожимают" ситуацию до какой то "логики".
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