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Все про:дослідження (42) українці (913) фінанси (47)

 Україна посіла останнє місце в рейтингу фінансової грамотності громадян 35 країн

Україна розділила з Польщею останнє місце в рейтингу фінансової грамотності громадян серед країн Організації економічного співробітництва і розвитку.

Про це йдеться в дослідженні Індексу фінансової грамотності ОЕСР, проведеному Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) спільно з Національним банком України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо результатів України у мене є дві новини - хороша і погана. Почнемо з поганої: Україна, на жаль, за індексом фінансової грамотності, розрахованому в результаті опитування, посіла останнє місце серед країн ОЕСР з балом 11,6. Позитив у тому, що це місце ми розділили з нашим сусідом Польщею, що вселяє трохи оптимізму", - сказала заступник керівника проекту USAID "Трансформація фінансового сектора" Юлія Вітка під час презентації результатів дослідження.

За її словами, опитування проводилося у всіх областях України серед громадян різного рівня добробуту віком від 18 до 79 років, і похибка становить плюс/мінус 2%.

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Згідно з представленою інфографікою, країни-лідери за рівнем фінансової грамотності - це Франція, Норвегія і Канада з показниками індексу 14,9, 14,6 і 14,6, відповідно.

За результатами дослідження, найнижчий бал фінансової грамотності у громадян нашої країни у віковій групі від 18 до 24 років, найвищий - в групі від 25 до 34 років.

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Також результати опитування свідчать, що близько половини українців не заперечують проти ухилення від сплати податків, але при цьому переважна більшість громадян хочуть бачити, як витрачаються їхні податки.

При цьому 50% опитаних визнали, що не завжди оплачують свої рахунки вчасно. Найчастіше це стосується оплати оренди, газу та електроенергії.

Зазначається, що рівень довіри до банків залишається низьким, і тільки 12% громадян зберігають заощадження на депозитних рахунках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130788
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь неудивитеьно, почему порохоботы считают, что при повышени доходов Порошекно в сто раз он не разбогател.
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Где Польша, а где Украины, какой оптимизм. Зебилам все нипочем, у них шоу в голове, а не финансовая грамотность.
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Но 73% оказались финансово грамотными и разглядели подлянку...?
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"Они отдавали сразу контрольные пакеты акций олигархам"

Контрольный пакет акций отдавлася работникам предприятий. Никто не винвоат, что они их продали за бутылку олигархам.
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другое дело, что перед тем как раздовать акции нужно было создать фондовый рынок, что бы каждый знал цену этим акциям. Так у нас до сих пор нет этого рынка.
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детки, раздавали людям не акции а ваучеры, ваучеры продавали за бутылку или вкладывали в фонды которые лопнули через пол года. а кто то и нормально вложился
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Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя,
На жадину не нужен нож,
ему покажешь медный грош,
и делай с ним что хош
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Населення України не лише фінансово безграмотне. А й політично теж.
Та й в інших сферах не сильно продвинуте.
І результати виборів це абсолютно красномовно підтвердили.
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Не тримай в собі,сходи до вбиральні,паскудо.
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А потом у них барыги со свинарчуками виноваты.
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Украина, вообще-то, не член ОЭСР . . . Нам до уровня членов этой организации ещё расти и расти.
Сравнили первоклашку с выпускниками университета.
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Украина разделила с Польшей последнее место в рейтинге финансовой грамотности гражданИсточник: https://censor.net.ua/n3130788 - але , навіть не дивлячись на це , Польща ВЖЕ примудрилася нас обігнати на 50 років ... Україні потрібно понад 50 років, щоб досягти рівня економіки Польщі ...
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це ще добре що участь приймало 35 країн, а не 200....
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Гепа может научить как на ноль множить
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїна посіла останнє місце в рейтингу фінансової грамотності громадян 35 країн
 
 
 
 
 
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