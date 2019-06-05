 Снайпера "Омеги" Хмеля, підозрюваного у вбивстві на Майдані Олександра Храпаченка, відпустили з-під варти

Про це йдеться в повідомленні "Адвокатської дорадчої групи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"Сьогодні в Апеляційному суді Києва суддя Денис Масенко прийняв рішення змінити запобіжний захід Дмитрові Хмелю, снайперу спецпідрозділу "Омега", обвинуваченому у вбивстві героя Небесної сотні Олександра Храпаченка, на домашній арешт із носінням електронного браслета", - сказано в ньому.

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Апеляційну скаргу подали адвокати захисту.

Як повідомлялося раніше, підозрюваному в розстрілах на Майдані снайперу Хмелю продовжили арешт.

Нагадаємо, Хміль був затриманий майже через п'ять років після злочину через тривалу експертизу зброї, яка закінчилася тільки 16 жовтня 2018 року. Він підозрюється у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на Інститутській 20 лютого 2014 року. За версією слідства Хміль вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки у беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.