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Все про:Путін (8923) Росія (17376)

 "Казковий злодій і брехун": у Воронежі встановили надгробок Путіну

У Росії встановили черговий "надгробок" Путіну. У написі на камені його називають "казковим злодієм і брехуном" і "політичним трупом".

Фото "надгробку" опубліковано в твіттері "Агит Россия", інформує Цензор.НЕТ.

На епітафії написано: "Путін В.В. казковий злодій і брехун, політичний труп. 1952-2019". Хто поставив "пам'ятник", невідомо.

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Раніше "надгробки Путіна" з'являлися в Єкатеринбурзі і Петербурзі. Активістів, що їх встановлювали, штрафували (за участь у неузгодженому груповому пікеті) і відправляли під арешт (за організацію заходу без подачі повідомлення).

Епітет "казковий" стосовно до Путіна став популярним після того, як росіянина оштрафували за напис "Путін - казковий довбо#об" в інтернеті. Тепер слово "казковий" замінює критикам російського президента нецензурну лексику на його адресу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130772
 
   
 Топ коментарі
 
Их там немеряно, пусть хоронят...
"Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину - Цензор.НЕТ 4676
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на Брежнева... х.ло- володя
что ни год сильней походит.
до чего же эти черти
любят в власти быть до смерти !
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Живуче чмо..
Може вдасться його позбутися...
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в знак благодарности *******
за то что всем смогли помочь
мы в вашу честь назвали сына
и дочь
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Комусь двушечка буде,і то в кращому випадку...
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Навіщо?
Підтверджую permission: вогонь на ураження. Без попередження. Over.

"Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину - Цензор.НЕТ 7555
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А чего это он сказочный. Он может быть и сказочник, но вор и лжец настоящий.
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кажуть в путі 6 двійників
тобто житиме він довго
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Я, конечно зубцы кремлёвской стены не считал..... "Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину - Цензор.НЕТ 5959
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сказочный вор и брехло- этот памятник свыне
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На тобі 11.80, п'яничка - піди хоч похмелися...
А краще мила купи та підмийся, бо ставридою бздить.

"Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину - Цензор.НЕТ 3465
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сказочный вор и брехло- что-то напоминает свыню
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"В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное". Карл Густав Юнг швейцарский психиатр (1875-1961)
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Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году".
" ...меня поразил в людях из этого общества колкий,
вечно с кем-то спорящий тон разговора и нелюбезность речей.
Русский образ мысли, который люди из высшего света умело скрывали за тактичностью, здесь обнаруживал себя во всей своей наготе.
Это общество было откровеннее придворного и не такое учтивое,
я отчетливо увидел то, что прежде только смутно ощущал, а именно:
что в отношениях русских с иностранцами царит дух испытующий,
дух сарказма и критики; они ненавидят нас - как всякий подражатель ненавидит образец, которому следует; пытливым взором они ищут у нас недостатки,
горя желанием их найти.
Уяснив для себя направление их умов, я почувствовал,
что вовсе не склонен к снисходительности. "
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СБУшних собак приструнять, і отримає Потрошенко своє.
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Торпором порохоботы сыновей еще не поназывали?
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Какое нам дело до фриков из *********? Те же самые жители требуют включения ЛДНР в состав России и отмечают годовщину "присоединения" Крыма.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Кацапчики, ви шо! Як то можна? Куди підтягнутися безробітним зе-ботам щоби підтримати лічно дарагово презика 95% кацапів?
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Воронеж не догонишь, фанаты "Факела" похоронили 100%.
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Больше надгробий ***** - хороших и разных, по всей рабсее!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Казковий злодій і брехун": у Воронежі встановили надгробок Путіну
 
 
 
 
 
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