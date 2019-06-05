 "Казковий злодій і брехун": у Воронежі встановили надгробок Путіну

Фото "надгробку" опубліковано в твіттері "Агит Россия", інформує Цензор.НЕТ.
На епітафії написано: "Путін В.В. казковий злодій і брехун, політичний труп. 1952-2019". Хто поставив "пам'ятник", невідомо.
Раніше "надгробки Путіна" з'являлися в Єкатеринбурзі і Петербурзі. Активістів, що їх встановлювали, штрафували (за участь у неузгодженому груповому пікеті) і відправляли під арешт (за організацію заходу без подачі повідомлення).
Епітет "казковий" стосовно до Путіна став популярним після того, як росіянина оштрафували за напис "Путін - казковий довбо#об" в інтернеті. Тепер слово "казковий" замінює критикам російського президента нецензурну лексику на його адресу.
на Брежнева... х.ло- володя
что ни год сильней походит.
до чего же эти черти
любят в власти быть до смерти !
Може вдасться його позбутися...
за то что всем смогли помочь
мы в вашу честь назвали сына
и дочь
Підтверджую permission: вогонь на ураження. Без попередження. Over.
тобто житиме він довго
А краще мила купи та підмийся, бо ставридою бздить.
" ...меня поразил в людях из этого общества колкий,
вечно с кем-то спорящий тон разговора и нелюбезность речей.
Русский образ мысли, который люди из высшего света умело скрывали за тактичностью, здесь обнаруживал себя во всей своей наготе.
Это общество было откровеннее придворного и не такое учтивое,
я отчетливо увидел то, что прежде только смутно ощущал, а именно:
что в отношениях русских с иностранцами царит дух испытующий,
дух сарказма и критики; они ненавидят нас - как всякий подражатель ненавидит образец, которому следует; пытливым взором они ищут у нас недостатки,
горя желанием их найти.
Уяснив для себя направление их умов, я почувствовал,
что вовсе не склонен к снисходительности. "