 Один із моїх пріоритетів - протидія агресії РФ, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Серед своїх ключових пріоритетних завдань бачу також протидію російській агресії і консолідацію міжнародної підтримки у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що закликав до посилення санкційного тиску на РФ, щоб "повернути мир в Україну".

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