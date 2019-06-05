 Один із моїх пріоритетів - протидія агресії РФ, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Серед своїх ключових пріоритетних завдань бачу також протидію російській агресії і консолідацію міжнародної підтримки у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що закликав до посилення санкційного тиску на РФ, щоб "повернути мир в Україну".
Ну, поки, РЕСПЕКТ, Володимире.
Наговорив рівно на стільки, щоб стати ворогом генетичному брудному дегенератові і фашисту путіну.
За це РЕСПЕКТ!
але, поки, РЕСПЕКТ!
Надо в НАТО вступать, а он референдум хочет!
Никакого респекта!
Деньги потратят, а если результат им не понравится - свиноглазый Богдан результаты в суде опротестует.
До виборов война шла только потому что "порошенко наживался". А теперь какая-то агрессия Росии появилась)))
Селфи на передке в белой рубашке и восторженний сюжет по Г+Г. Порешал.
Молдова готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдову необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.
«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это - однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это - не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена - это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет - нет, мы не готовы платить такую цену», - заявил он.