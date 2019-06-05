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Все про:агресія (881) Зеленський (1579) Росія (17376) Туск (189) Євросоюз (2491)

 Один із моїх пріоритетів - протидія агресії РФ, - Зеленський

Глава Української держави Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що одним із головних його пріоритетів є протидія агресії РФ і консолідація міжнародної підтримки України. Також він виступає за посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Серед своїх ключових пріоритетних завдань бачу також протидію російській агресії і консолідацію міжнародної підтримки у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що закликав до посилення санкційного тиску на РФ, щоб "повернути мир в Україну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130770
 
 
 Топ коментарі
 
Интєрєсно девки пляшут)
До виборов война шла только потому что "порошенко наживался". А теперь какая-то агрессия Росии появилась)))
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Ну как.
Селфи на передке в белой рубашке и восторженний сюжет по Г+Г. Порешал.
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Головне, щоб цей пріоритет і залишився ГОЛОВНИМ!

Ну, поки, РЕСПЕКТ, Володимире.
Наговорив рівно на стільки, щоб стати ворогом генетичному брудному дегенератові і фашисту путіну.

За це РЕСПЕКТ!
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Головне, щоб цей пріоритет і залишився ГОЛОВНИМ!

Ну, поки, РЕСПЕКТ, Володимире.
Наговорив рівно на стільки, щоб стати ворогом генетичному брудному дегенератові і фашисту путіну.

За це РЕСПЕКТ!
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Когда дойдет, что слова в политике предназначены для обмана? И дойдет ли...Дойдет, наверное, но тогда, когда Медведчук станет премьером, а Рабинович - спикером Рады. Вот тогда и вспомнишь про "респект".
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Слова, слова, о в чем же ваша прелесть!!!!!

Надо в НАТО вступать, а он референдум хочет!

Никакого респекта!
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Всеукраинский референдум? Он сам поедет в Ордло и Крым?
Деньги потратят, а если результат им не понравится - свиноглазый Богдан результаты в суде опротестует.
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"Когда дойдет, что слова в политике предназначены для обмана? И дойдет ли...Вот тогда и вспомнишь про "никакого респекта". (с)
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Интєрєсно девки пляшут)
До виборов война шла только потому что "порошенко наживался". А теперь какая-то агрессия Росии появилась)))
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нужно было решать проблему ,а не решать и наживаться.
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Ну как.
Селфи на передке в белой рубашке и восторженний сюжет по Г+Г. Порешал.
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сидней не читатель, сидней писатель )))
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и как это "лишь бы не порох" решает эту проблему ?
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Каким инструментом будет противодействовать, роялем?
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Второй обещалово закончить войну! Интересно сколько еще народ обманываться рад?
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СТОП ВОЙНЕ ! О каком возвращении Крыма, ставшим военноморской базой паРАШИ можно сейчас и в ближашие 20 лет говорить? Ни сил ни средст ни желания сгореть в пепле войны с паРАШЕЙ за Крым, заселённый орками НЕТ!!Это уже "Чернобыльская зона Отравленная ***** на долгие долгие годы!! И не надо бросать в топку войны патриотов украинцев на отвовоевание Крыма и ОРДЛО!! Отгородиться китийской стеной и отдать все эти помойки параше!! И 100000 раз прав Зеленский-СТОП ВОЙНЕ !! Но не "автономией" ОРДЛО в Украине а полным её отсечением !!Насущная потребность страны- отстроить дееспособное процветающее европейское государство на тех территориях, которые есть!!
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Надо смотреть на количество гуано,летящего из-за поребрика на Зелю и дождаться выборов в ВР. Пока что это может быть лишь желанием всем понравиться перед этим самыми выборами.
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И надо сделать так как Молдова!!
Молдова готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдову необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.
«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это - однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это - не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена - это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет - нет, мы не готовы платить такую цену», - заявил он.
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До молдовы это же делала грузия а до них финляндия.Фины кстати прекрасно себе поживают и в ус не дуют отдав Карелию.Причем без всякого ЕСу и НАто
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Отблагодарить финансово Коломойшу из кармана украинцев
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Все ясно очередной обещало разобраться с Кремлем и агррессией. Порошенко 5 лет обещал - ушел обделавшись этот обещало обещать будет.
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а пацан,начал говорить правильные вещи! Может и не все потеряно.
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Порохоботы слепы и тупы . Сразу было понятно,что ЗЕ в ЕС и НАТО и что хуже чем при Барыге не будет , хуже просто некуда .А так,как говорят -будем посмотреть . пока все норм .
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идиот который верит Вазелину из за его двух-трех популистских заявлений будет рассказывать кому то о слепых и тупых
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я тебя вафел не обзывал ! Ешь говно своего свынопотама .
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вы уж простите Михаила за грубость, но вы на ручнике
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Один з пріоритетів? Я чомусь думав, що це головний пріорітет...
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В стране ВОЙНА. От армии откосил, удрал в Мацкву. Так какие приоритеты? Дебил.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОдин із моїх пріоритетів - протидія агресії РФ, - Зеленський
 
 
 
 
 
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