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Все про:Бельгія (93) поранення (1432) військовослужбовці (2412) Олена Зеленська (16)

 Олена Зеленська відвідала поранених українських військових, які проходять курс лікування в Бельгії. ФОТО

Олена Зеленська, дружина Президента України, зустрілася в Брюсселі з українськими військовослужбовцями, які лікуються у військовому госпіталі ім. королеви Астрід після поранень на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Олена Зеленська відвідала поранених українських військових, які проходять курс лікування в Бельгії 01

"Олена Зеленська передала військовим вітання від Президента, а також листівки, підписані разом із чоловіком, побажавши героям України якнайшвидшого одужання і реабілітації", - йдеться в повідомленні.

Олена Зеленська відвідала поранених українських військових, які проходять курс лікування в Бельгії 02

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Олена Зеленська відвідала поранених українських військових, які проходять курс лікування в Бельгії 03

Також дружина президента висловила вдячність бельгійським лікарям, які безкоштовно лікують захисників України.

Олена Зеленська відвідала поранених українських військових, які проходять курс лікування в Бельгії 04

Також читайте: Володимир не готовий іти на поступки перед агресором, але готовий вести переговори з РФ у присутності міжнародних лідерів, - дружина Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130768
 
   
 Топ коментарі
 
Хотел сказать что я жду конца эпохи бедности что бы поехать в Бельгию. Потому что сейчас после Пети такое зубожиння..Минстець расформировали, меня уволили, я бедный порохобот, мне грозит тюрьма, Петя сбежал в Ростов. Одна надежда на великого ЗЕ и конец эпохи бедности, и тогда сразу в Бельгию поеду, куплю пинджак себе с отливом..
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судя по фото - НИ одного подарка ленка не принесла воинам... Зажала...
Как и вован зажлобил квартиру семье погибшего шахтера, хотя сам же понтовал и орал "давай купим!"
И при этом 142 млн.долларов из раша ВТБ и ДойчеБанк - получили на свои офшоры в кипре)
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Пиарщики все те же что и у Пети я так понимаю - гоните их в шею! они не умеют работать! Все так же по савецкому убого выглядит! Флаг на фоне поставили, доску какую-то для фона протаскали и т.д., видно на фото что всем участникам очень неудобно, все так наигранно и неискренне. Короче совок из нашего политикума сцаными тряпками не выбьешь
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Инь Янь f32f1b38 - иди успокоительного выпей. А то обосрешся, так орешь
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Она у них ничего не расспрашивала,что бы потом передать на Лубянку?
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Всё уже передано до нее агентом Лолитой.
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Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за половину стоимости

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/1/7213976/

Олена Зеленська відвідала поранених українських військових, які проходять курс лікування в Бельгії - Цензор.НЕТ 6011
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5 лет вам придется видеть эти ехидные лыбящиеся рожи
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А когда Владимир вместе с супругой проедутся по областям? В нашей области купить особо нечего (шоппинг не обещаю), кроме колбасы непонятного качества. Можно еще посмотреть, как деревья уничтожаются. Как в филиале Донецкого медицинского университета обучают в основном индусов и узбеков... граждан их Африки..., в то время, как нам самим не хватает медицинского персонала. Как присваивают заповедные зоны под индивидуальное строительство. Как повышают тарифы на воду, несмотря на то, что власть как бЭ уже поменялась, но... в общем, анархия во всем. Что хочу, то и делаю и мне наплевать на мнение людей. Давненько к нам Владимир не заезжал. А обещал ведь сначала проехаться по областям!! Но нет..
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Ирина, вы меня извините, но он сказал что, никому ничего не должен!
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Ну да. Лучше бы шапку сорвал или за нос ущипнул циничного бандеру, который неправильные вопросы задает.
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если он походу еще и сделает столько же как предыдущий, то пусть
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А вы все ждете царька который будет решать ваши местные проблемы? Ну ну...
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Это классно
Их тут мало посещают, все-таки чужбина
Хлопцам поддержка и общение. Языка не знают, это реально тяжело - слышала от тех, кто в Германии лечился.
Посольские жены могли бы кстати взять это на себя

Вообще Олена приятно удивляет. Думаю, у неё потом больше шансов, чем у Хиллари 🙃
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За свои личные каталась отдохнуть в Бельгию или за народные деньги?
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она субсидию получала на 10 квартир, то угадай с трех раз в Бельгию на чьи деньги ездила?
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https://censor.net.ua/photo_news/334637/10_ranenyh_ukrainskih_voinov_otpravilis_na_reabilitatsiyu_v_rumyniyu_fotoreportajTraiasca Romania Mare!
Посол Румынии Корнел ИОНЕСКУ принял на борт румынского летающего госпиталя 10 украинских раненных Героев для лечения в Румынии -Д А Р О М (т.е. безоплатно) за счет правительства страны .
Израиль принял 3 (трех) наших бойцов для лечения с платой самолета =врачей -питания и т.д.по цене $ 140 000 долларов USA за к а ж д о г о . Друзья познаются в б е д е !

Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии - Цензор.НЕТ 3888
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в израиловке есть некий перечень диагнозов,за которые берутся(тут тоже смелость нужна-не один бакшиш)хирурги.еще на раске федераске охотно берутся,но там в основном,мне кажется-основа принятия тяжелого решения-бабло.
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Что-то там она вроде в мордукнижку запостить должна ... Дислокацию? Численность?
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Что ж ты **** не проведала наших раненых в Мечниково ? В Киеве или Одессе ? Почему волонтёры просят помощи и из подареных 41 миллиона долляров Коломойского хоть один не отдала в помощь хоть для рекламы ??? Продажность не порок ...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОлена Зеленська відвідала поранених українських військових, які проходять курс лікування в Бельгії. ФОТО
 
 
 
 
 
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