 Олена Зеленська відвідала поранених українських військових, які проходять курс лікування в Бельгії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
"Олена Зеленська передала військовим вітання від Президента, а також листівки, підписані разом із чоловіком, побажавши героям України якнайшвидшого одужання і реабілітації", - йдеться в повідомленні.
Також дружина президента висловила вдячність бельгійським лікарям, які безкоштовно лікують захисників України.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/1/7213976/
Их тут мало посещают, все-таки чужбина
Хлопцам поддержка и общение. Языка не знают, это реально тяжело - слышала от тех, кто в Германии лечился.
Посольские жены могли бы кстати взять это на себя
Вообще Олена приятно удивляет. Думаю, у неё потом больше шансов, чем у Хиллари 🙃
Посол Румынии Корнел ИОНЕСКУ принял на борт румынского летающего госпиталя 10 украинских раненных Героев для лечения в Румынии -Д А Р О М (т.е. безоплатно) за счет правительства страны .
Израиль принял 3 (трех) наших бойцов для лечения с платой самолета =врачей -питания и т.д.по цене $ 140 000 долларов USA за к а ж д о г о . Друзья познаются в б е д е !