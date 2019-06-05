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 Одеські "Опоблоківці" звинувачують столичне керівництво у спробах фальсифікації партійного з'їзду

В "Опозиційній платформі - за життя" зріє скандал: низка регіональних партійних організацій стверджують, що в майбутньому партійному з'їзді політсили братимуть участь фейкові делегати.

Про це повідомляє сайт Таймер , відомий близькістю до екс-регіоналів і представників "Опозиційного блоку".

Йдеться про з'їзд, який, серед іншого, має висунути кандидатів у депутати Верховної Ради на дострокових парламентських виборах. Учасників з'їзду мають делегувати всі регіональні партійні організації на місцевих з'їздах, однак принаймні у декількох регіонах цей процес, схоже, відбувається не зовсім гладко.

За інформацією видання, в партійних організаціях "Опозиційної платформи - за життя" Одеської, Миколаївської та Херсонської областей днями з деяким подивом дізналися, що, виявляється, вже провели такі з'їзди і делегували кандидатів. Однак у самих організаціях запевняють, що насправді нічого такого не було, і йдеться про спробу сформувати список делегатів з'їзду в обхід регіональних партійних структур.

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Джерела повідомляють, що керівники цих партійних організацій вже готують звернення за фактом того, що сталося в правоохоронні органи, що згодом може бути використано для того, щоб визнати майбутній з'їзд і його рішення незаконними у принципі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130760
 
 
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он в отпуску ушел вчера, после как попал в базу Миротворца
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очікуємо, коли зебіли аналогічно забекають.
Де зебільні списки?
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......началась предвыборная суета за доступ к новому корыту......
........
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порохоботі, вы что уснули? а ну вперёд вонять, потому что каждый голос потерянный жопоблоком прибавится Зе (ни как не панамским патриотам) на внеочередных выборах.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОдеські "Опоблоківці" звинувачують столичне керівництво у спробах фальсифікації партійного з'їзду
 
 
 
 
 
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