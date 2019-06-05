 Зеленський: Україна дотримуватиметься своїх зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у середу в Брюсселі.
"Європейська інтеграція - це насамперед забезпечення системних внутрішніх змін у державі та імплементація реформ і зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав Зеленський.
я у них питав
Машинки навіть продають спеціальні. 15 хвилин і пачка кемела готова)
Колишнірегіонали із його оточення не погодяться.
этого достаточно, чтобы всё пошло по пи...
иногда алкаши тырили граненые стаканы...или они были надколотые ...или из "мойки" бил фонтанчик при нажатии на пол метра...летом классно!
дааа... нашим детям не понять этой романтики))))
жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев на руках
4 червня стали відомі деталі позову, поданого 21 травня націоналізованим українським ПриватБанком в Канцелярський суд штату Делавер.
Про це пише "НВ" з посиланням на аналітичний центр Atlantic Council.
Наголошується, що найяскравіша деталь в цьому позові - це сума: "З січня 2006-го по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) через рахунки кінцевих бенефіціарів власників в кіпрській філії ПриватБанку, які використовувалися для відмивання коштів, склав $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період" (стор. 78 позовної заяви).
Якщо така сума буде доведена в суді, то це буде найбільший кейс щодо відмивання грошей, який вчинено однією групою осіб.
З кроманьйонського боку Лінії Великого Розмежування вночі гриміли туго натягнутими шкурами барабани та зловісно гарчали горлові співи шаманів Племен Грому, неандертальці відповідали тваринними голосами - але все давно звелося до майже звичного перекидання стрілами та камінням і періодичних сутичок на дубинах та кам'яних сокирах.
Чутки стверджували, що денисівці періодично принижували неандертальців, змушуючи їх кричати "денисівці - боги" та іноді саджаючи їх на палки-копалки.
...Йшло вже шосте сторіччя Великого Кроманьйоно-неандертальського Конфлікту. Але останнім часом у повітрі повіяло тривогою за землі предків.
Новий кроманьонский вождь Зелений Мухомор всерйоз заговорив про перемир'я і відновлення Прадавнього Договору з неандертальцями.