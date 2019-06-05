 Зеленський: Україна дотримуватиметься своїх зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у середу в Брюсселі.

"Європейська інтеграція - це насамперед забезпечення системних внутрішніх змін у державі та імплементація реформ і зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав Зеленський.

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