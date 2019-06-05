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Все про:суд (5165) звільнення (537) Труба (77) ДБР (284)

 Суд заборонив директору ДБР Трубі звільняти керівника другого слідчого управління Туру. ДОКУМЕНТ

Окружний адміністративний суд м.Києва виніс ухвалу, якою зупинив дію наказу директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про звільнення керівника Другого управління організації досудових розслідувань ДБР Олександра Туру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі сказано, що директор ДБР Роман Труба не може ухвалювати рішення, в тому числі шляхом видання наказів, розпоряджень або в інших формах про звільнення Олександра Туру з посади керівника управління організації розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і в сфері правосуддя, без узгодження такого рішення зі своїми заступниками, згідно з ч.2 ст. 12 Закону "Про Державне бюро розслідувань". А також те, що оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє його виконання і не перешкоджає подальшому розгляду справи.

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"Як і обіцяв раніше, я оскаржую своє незаконне звільнення з посади керівника Другого управління організації досудових розслідувань в Окружному адміністративному суді, - сказав у коментарі "Цензор.НЕТ" Олександр Туру. - Зараз адвокат збирає документи для подачі позову, але для цього буде потрібно якийсь час. Тому спочатку подано клопотання з заявою про забезпечення позову до його пред'явлення. Адмінсуд задовольнив цю заяву про забезпечення позову - і дію наказу від 28 травня про моє звільнення зупинено, а директору ДБР заборонено ухвалювати кадрові рішення щодо мене без узгодження зі своїм першим заступником і заступником, оскільки бюро у вирішенні кадрових питань - це колегіальний орган. Зараз суд прямо вказав на заборону приймати подібні рішення без узгодження (згоди) заступників. Уже маємо прецедент".

Він також повідомив, що зараз перебуває на лікарняному, але готовий вийти на роботу, як тільки дозволить стан здоров'я. На запитання, якою була реакція на винесену судом ухвалу директора Держбюро розслідувань, Олександр Туру сказав, що не знає, бо ні Роман Труба, ні будь-хто інший йому не дзвонили і нічого не повідомляли.

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Нагадаємо, в кінці травня Роман Труба звільнив трьох співробітників центрального апарату ДБР і керівника теруправління, яке розміщено в Полтаві. Вони у відповідь пообіцяли оскаржити звільнення в суді.

Суд заборонив директору ДБР Трубі звільняти керівника другого слідчого управління Туру 01
Суд заборонив директору ДБР Трубі звільняти керівника другого слідчого управління Туру 02
Суд заборонив директору ДБР Трубі звільняти керівника другого слідчого управління Туру 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130756
 
 
 Топ коментарі
 
окружной суд.. тот самый, что полгода не может пройти аттестацию "из-за болезни" Суд запретил директору ГБР Трубе увольнять руководителя второго следственного управления Туру - Цензор.НЕТ 3794
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наш суд может ленина воскресить
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Уволенный "также сообщил, что в настоящее время находится на больничном,
но готов выйти на работу, как только позволит состояние здоровья."

Источник: https://censor.net.ua/n3130756

Чем болеет?
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окружной суд.. тот самый, что полгода не может пройти аттестацию "из-за болезни" Суд запретил директору ГБР Трубе увольнять руководителя второго следственного управления Туру - Цензор.НЕТ 3794
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Суд не має права забороняти керівнику виконувати свою роботу і реалізовувати свої повноваження, це ідіотизм! Суд може відмінити рішення керівника, якщо воно незаконне, але забороняти вчиняти діяння які передбачені законом і посадою суд не має права - це обмеження прав людини! За такі рішення суддів потрібно знімати з роботи!
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Труба, Тура... какие то непонятные все людишки с интересными фамилиями
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а если уборщицу незаконно уволят..будет суд? Суд запретил директору ГБР Трубе увольнять руководителя второго следственного управления Туру - Цензор.НЕТ 7781
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От якби ще й вони сами себе заборонили...
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"Окружний адміністративний суд м.Києва". Все.Далі можна не читати.Портніковсько-Коломойська вакханалія беззаконня продовжується.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд заборонив директору ДБР Трубі звільняти керівника другого слідчого управління Туру. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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