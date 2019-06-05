 Суд заборонив директору ДБР Трубі звільняти керівника другого слідчого управління Туру. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі сказано, що директор ДБР Роман Труба не може ухвалювати рішення, в тому числі шляхом видання наказів, розпоряджень або в інших формах про звільнення Олександра Туру з посади керівника управління організації розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і в сфері правосуддя, без узгодження такого рішення зі своїми заступниками, згідно з ч.2 ст. 12 Закону "Про Державне бюро розслідувань". А також те, що оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє його виконання і не перешкоджає подальшому розгляду справи.

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"Як і обіцяв раніше, я оскаржую своє незаконне звільнення з посади керівника Другого управління організації досудових розслідувань в Окружному адміністративному суді, - сказав у коментарі "Цензор.НЕТ" Олександр Туру. - Зараз адвокат збирає документи для подачі позову, але для цього буде потрібно якийсь час. Тому спочатку подано клопотання з заявою про забезпечення позову до його пред'явлення. Адмінсуд задовольнив цю заяву про забезпечення позову - і дію наказу від 28 травня про моє звільнення зупинено, а директору ДБР заборонено ухвалювати кадрові рішення щодо мене без узгодження зі своїм першим заступником і заступником, оскільки бюро у вирішенні кадрових питань - це колегіальний орган. Зараз суд прямо вказав на заборону приймати подібні рішення без узгодження (згоди) заступників. Уже маємо прецедент".

Він також повідомив, що зараз перебуває на лікарняному, але готовий вийти на роботу, як тільки дозволить стан здоров'я. На запитання, якою була реакція на винесену судом ухвалу директора Держбюро розслідувань, Олександр Туру сказав, що не знає, бо ні Роман Труба, ні будь-хто інший йому не дзвонили і нічого не повідомляли.

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Нагадаємо, в кінці травня Роман Труба звільнив трьох співробітників центрального апарату ДБР і керівника теруправління, яке розміщено в Полтаві. Вони у відповідь пообіцяли оскаржити звільнення в суді.





