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 Політика України, Суспільство
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Все про:енергетика (333) Кубів (118)

 Переносити запуск нового енергоринку немає сенсу, - Кубів

Перший віцепрем'єр-міністр України Степан Кубів на засіданні уряду 5 червня заявив про необхідність запуску нового енергоринку з 1 липня.

За його словами, переносити на 3 місяці запуск немає сенсу, адже був багаторічний період підготовки і додаткові місяці істотно не вплинуть на ситуацію. При цьому жоден орган або держкомпанія не подавали офіційних позицій про неготовність до своєчасного запуску, пишуть Українські новини.

"Ця історія не є навіть з 2017 року, про яку ми сьогодні говорили. Хочу нагадати всім вдруге, що Україна взяла на себе зобов’язання щодо лібералізації ринку Другого енергетичного пакету 15 грудня 2010 року. Міжнародна угода про приєднання України до договору про заснування енергетичного співтовариства. А ринок лібералізації мав запрацювати з 1 січня 2012 року. Маємо сьогодні 2019 рік. 2012 і 2019, пройшло 7 років. І хочемо сказати, що 7 років мало, 2 роки мало, а 3 місяці достатньо? Поставлено було чітко питання: шановні учасники, відповідальні за впровадження, ви повинні дати сигнал про готовність. Ніхто не дав заперечень. Ні письмово, ні усно, ні відповідно ці наради, які проводилися".

Кубів заявив, що ключовим невирішеним питанням були тарифи для споживачів. Сьогодні це питання вирішено прийняттям відповідної постанови про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Він також нагадав, що з 1 січня 2019 року вже запущено роздрібний ринок електроенергії. Попри побоювання, що лунали напередодні запуску, ринок успішно працює.

"З 1 січня 2019 року впроваджено роздрібний ринок електричної енергії. Оператори системи передачі та оператори системи розподілу виконали вимоги щодо відокремлення видів діяльності. Створено 25 постачальників універсальних послуг, 33 оператори системи розподілу, 1 постачальник останньої надії і оператори ринку та гарантований покупець. Кількість постачальників електричної енергії зросла з 179 у 2018 році до 444 у 2019 році. Закуплені необхідні програмні комплекси для забезпечення функціонування оператора ринку, оператора системи передач та основні виробники, що забезпечують більш як 90% обсягу ринку електроенергії", - підкреслив він.

Нагадаємо, минулого тижня Секретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з запуском нового ринку електроенергії, що відбулася 31 травня. "Прем'єр-міністр України запевнив, що в уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію - незалежно від дати введення. Вважаю, що ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних від державних органів і структур", - написав він.

Як повідомлялось, Закон України "Про ринок електроенергії" передбачає запуск з 1 липня нового ринку електроенергії, який функціонуватиме відповідно до стандартів ЄС. Лібералізація ринку електроенергії є зобов’язанням України перед Європейським Енергоспівтовариством щодо імплементації положень Третього енергопакету ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130754
 
 
 Топ коментарі
 
Спроси у Ахметова, котого сделал монополистом в энергетике именно Порошенко
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Краще ви запитайте, бо я не поважаю регіоналів.
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Я живу в Украине....и в Украине я 1 января 2019 года работает рынок розничной электроэнергии....и теперь я могу выбрать любого из массы поставщиков электроэнергии....
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А скажи, почему нет иностранных компаний? Я бы предпочел, например, какую-нибудь европейскую... Может их не впустили на наш рынок?
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Со временем будут и иностранные компании....рынок работает все пять месяцев....
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А шо не сразу, или монопольный рынок жалко с кем-то делить?
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Рынок далеко не монопольный...порядка 500 компаний......трудно назвать это монополией....
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Когда у всех одни и те же условия и цена - это монополия.
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С 1 января происходит первый этап раскрытия рынка, а именно введение нового розничного рынка электроэнергии, но полномасштабное открытие рынка состоится уже после того, как оптовый сегмент рынка также будет нерегулируемым и состоится открытие оптового сегмента рынка электроэнергии. Снижения цен во время первого переходного периода не стоит ожидать. В дальнейшем, с усилением конкуренции увеличивается вероятность снижения стоимости электроэнергии. До полномасштабного запуска рынка электроэнергии (1 июля 2019), пока регулируется оптовый сегмент рынка конкуренция возможна лишь в рамках маржи поставщика, а это в среднем по стране составляет 2,7% от стоимости электроэнергии.
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Ага, в Украине... Только Украины у нас разные. Моя, во всяком случае, не такая брехливая, как твоя. А ну-ка, порохобот, перечисли прямо тут хотя бы с десяток "из массы поставщиков электроэнергии", которые вместо Одессаоблэнерго. Не можешь? Тогда на Х пошел, йолоп.
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Могу.... в Одессе 129 поставщиков электроэнергии...выбирай любого... Переносити запуск нового енергоринку немає сенсу, - Кубів - Цензор.НЕТ 5923
Вот страничка сайта оператора распределения...https://oblenergo.odessa.ua/download/reiestr-elektropostachal-nykiv/
А вот прямая ссылка на список поставщиков...https://oblenergo.odessa.ua/download/reiestr-elektropostachal-nykiv/#
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Кто кроме тебя виноват в том...что ты ничего не знаешь...и знать не хочешь..???
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ток переменный, трехфазный или соляр Переносить запуск нового энергорынка нет смысла, - Кубив - Цензор.НЕТ 2821
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якщо кубів вписався за енергоринок, то
значить там буде ще більша корупція,
крутіше за родердам+++
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Є ще питання - чому не голосували за Порошенка?
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Є питання:
Чому голосували за клоуна олігарха Бені Коломойського? Він що обіцяв не грабувати Україну й далі? Чи ви повірили в $4000 місячної зарплати звичайних вчителів та такої ж пенсії?
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Ось і замисліться, порохоботи, чому Петін рейтинг з 2014-го пішов у піке.
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Тому що порошенко зрадник і маролер, порохоботи (с)ідори.
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Як вони спішать з остаточним пограбуванням людей,їх просто аж трясе від нетерплячки залізти кожному,включаючи корисних ідіотів які тут агітують "за" , в кишеню, щоб підняти ціни в декілька раз. Зате вам присилатимуть красиві рекламки від різних постачальників
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПереносити запуск нового енергоринку немає сенсу, - Кубів
 
 
 
 
 
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