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 Політика України
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Все про:Міноборони (2598) Пашинський (248) Полторак (716)

 Комітет із нацбезпеки підтримає звільнення Полторака тоді, коли Зеленський представить своїх кандидатів на міністра оборони

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони вирішили не підтримувати звільнення Степана Полторака до оголошення президентом Володимиром Зеленським пропозиції щодо наступного міністра.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, на якому був присутній і сам Полторак.

Комітет не підтримав поданий президентом проект постанови про звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України (№10344).

Під час обговорення питання депутати заявляли про те, що після звільнення Полторака міністерство "обезголовлюється", при цьому хто прийде на посаду міністра оборони у воюючій країні - поки точно не відомо.

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"Торік ми розслідували на комітеті закупівлю дизпального в армії. Ми встановили, що ціна була завищена на 30%, ми встановили, що хотіли вкрасти 180 мільйонів гривень - про це є довідка казначейства. Ми встановили всі обставини і дали всі рекомендації, щоб більше таке не повторилося. Зараз чоловік, який хотів вкрасти 180 млн гривень, ходить по Києву і розповідає всім, що вже має домовленості з президентом Зеленським і буде наступним міністром оборони України. Прізвище цієї людини пан Гусєв", - сказав Пашинський.

"Ми не дозволимо казнокрадам і злодіям розкрадати міністерство оборони, як вони це вже робили. Подобається це комусь чи ні, є таке право у президента чи ні. Поява такого персонажа, як цей - це вже нікуди не годиться", - заявив голова комітету з нацбезпеки Сергій Пашинський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130751
 
   
 Топ коментарі
 
Пропоную лисого з Кварталу!
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Ну как вариант, если Коломойский другого не скажет, то можно
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Коломойський повинен прямо говорити кого він хоче міністром оборони
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Развели тут! - орал он. - Бардак! И действительно, в кабачке был бардак.
Пол был залит дешевым вином, заплеван и завален окурками. Создавалось
впечатление, что каждый считал своим долгом если не наблевать на пол, то
хотя бы плюнуть или что-нибудь пролить. То и дело, ступая по лужам и
матерясь, проходили офицеры. За соседним столиком четверо эсэсовцев грязно
приставали к смазливой официантке. Ей это нравилось, и она глупо хихикала.
В углу, уткнувшись лицом в салат из кальмаров, валялся пьяный унтерофицер
без сапог, но в подтяжках. Иногда он начинал недовольно ворочаться и
издавал громкие неприличные звуки. Два фронтовика, попивая шнапс у стойки,
тихо разговаривали о событиях на Курской дуге. Молоденький лейтенантик в
компании двух девушек подозрительной наружности громко распинался о том,
какой он молодец, и как хорошо он стреляет из пистолета
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Учитывая зашкварность НГШ, думаю тут кадр будет не лучше, Опарыш, который советник Зели норм вариант, глав барыга в армии, начинал при Полковнике, ушел вместе с овощем. Отвратительный человек, в стиле ЗекоМандюков
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Думаю, что толстый Юзик - самая мощная кандидатура.....
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На нього бронежилет треба по спецзамовленню робити...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітет із нацбезпеки підтримає звільнення Полторака тоді, коли Зеленський представить своїх кандидатів на міністра оборони
 
 
 
 
 
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