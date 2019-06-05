EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  980  11
Все про:ВР (4909) комітет (174) МЗС (1760) СБУ (4379) Клімкін (1405) Грицак Василь (306)

 Комітети ВР підтримали звільнення Клімкіна та Грицака

Комітети Верховної Ради підтримали президентські проекти постанов про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

Відповідні рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу, повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування щодо подання президента про звільнення голови Служби безпеки України. "Пропонуємо винести це питання на розгляд зали", - сказав голова комітету Сергій Пашинський.

Також члени Комітету ВР у закордонних справах підтримали проект постанови Президента Володимира Зеленського №10346 "Про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України".

Читайте також: Зеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ

За словами голови комітету Ганни Гопко, буде також зареєстрований комітетський проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, оскільки ним була подана відповідна заява до ВР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130749
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ахахахаха!
"Следствие по факту покушения на жизнь Шокина не стоит на месте", - Грицак

"Без разрешения следователя я, правда, не имею права разглашать эти сведения. ... Поверьте, что информация будет, мы в этом направлении работаем, и следствие работает, мы не стоим на месте, мы прекрасно понимаем, что нас за это спросят", - заявил Грицак.

....... і шо? Герой України мати його так!
Комитеты ВР поддержали увольнение Климкина и Грицака - Цензор.НЕТ 9123
 показати весь коментар
 
Я ж цим питанням не переймався?
Ні.
А ти, Саша, вліз в цей діалог, бо тебе щось зачепило?
 показати весь коментар
 
А толку, Гросю тоже поддержали в комитете а в Раде БПП и НФ отказались увольнять.
 показати весь коментар
 
не підтримували звільнення Гройсмана в комітеті, а лише запропонували визначитися всій Верховній Раді. А відмовились підтримували тому, що зебіл не запропонував іншої кандидатури на посаду Прем'єра.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітети ВР підтримали звільнення Клімкіна та Грицака
 
 
 
 
 
 вгору