 Комітети ВР підтримали звільнення Клімкіна та Грицака

Відповідні рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Так, комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування щодо подання президента про звільнення голови Служби безпеки України. "Пропонуємо винести це питання на розгляд зали", - сказав голова комітету Сергій Пашинський.
Також члени Комітету ВР у закордонних справах підтримали проект постанови Президента Володимира Зеленського №10346 "Про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України".
За словами голови комітету Ганни Гопко, буде також зареєстрований комітетський проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, оскільки ним була подана відповідна заява до ВР.
"Следствие по факту покушения на жизнь Шокина не стоит на месте", - Грицак
"Без разрешения следователя я, правда, не имею права разглашать эти сведения. ... Поверьте, что информация будет, мы в этом направлении работаем, и следствие работает, мы не стоим на месте, мы прекрасно понимаем, что нас за это спросят", - заявил Грицак.
....... і шо? Герой України мати його так!
Ні.
А ти, Саша, вліз в цей діалог, бо тебе щось зачепило?
краину