 Комітети ВР підтримали звільнення Клімкіна та Грицака

Відповідні рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування щодо подання президента про звільнення голови Служби безпеки України. "Пропонуємо винести це питання на розгляд зали", - сказав голова комітету Сергій Пашинський.

Також члени Комітету ВР у закордонних справах підтримали проект постанови Президента Володимира Зеленського №10346 "Про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України".

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За словами голови комітету Ганни Гопко, буде також зареєстрований комітетський проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, оскільки ним була подана відповідна заява до ВР.