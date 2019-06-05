 "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту", - Зеленський на зустрічі з Туском

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Адміністрації Президента.
"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії та на всьому пострадянському просторі", – наводить слова Зеленського на зустрічі з Туском прес-служба адміністрації українського президента в середу вдень.
"Європейська інтеграція – це забезпечення системних внутрішніх змін у державі, імплементація реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС. Це гарантія незалежності України, добробуту українців, прискореного економічного зростання", - наголосив Зеленський.
как там "без кортежей, без друзей-кумовьев, новые лица.. . открытые списки, зп по 4000 долларов, куплю квартиру шахтеру, конкурса на места, открытость к прессе и народу ..." список бесконечный)
Дійсно, треба ту квартиру відібрати назад.
Пєрєдай ***** і Скабєєвой, что порохоботи ЗА.
Щяслівого путі.
Украина завершила прошлый, 2018-й, год с наивысшим за 7 лет ростом ВВП, а также с самой низкой за последние 5 лет инфляцией.
Об этом рассказал в интервью изданию Central Banking глава Нацбанка Яков Смолий. Интервью обнародовала пресс-служба НБУ.
"Оккупация Крыма и российская агрессия на востоке Украины (в 2014 году, - ред.) вызвали большое падение ВВП и значительно повлияли на экономику Украины в то время. Однако, это не имело значительного влияния на политику центрального банка. Украинский бизнес смог адаптироваться к ситуации и переориентироваться на другие экспортные рынки, кроме России. Поэтому поступления от экспорта сейчас растут. Их сейчас достаточно, чтобы мы могли чувствовать себя уверенно в нашем новом валютном режиме, который был введен в 2015 году. Это хорошо видно в статистических данных по 2018 году. Рост ВВП был самым высоким за семь лет - на уровне 3,3 %, валютные резервы выросли до 20,8 миллиардов долларов США, а инфляция была самой низкой за пять лет", - подчеркнул Смолий.
Результаты 2х недель вазелина:
путлер чому досі Україну не захопив?
гривня за доллар за прогнозами порохоботів у цьому місяці повинна була бути по 60
і ніхто (крім кернеса ,петіного друга) не відстояв перед путіним на колінах
отакі з вас баби-ванги
Балабол
Гнетущая атмосфера, как в тюрьме...
" Я с ужасом наблюдал чудесное могущество этого представителя власти и
думал, что, получи он приказ не защищать меня, а уничтожить, ему повиновались бы с той же аккуратностью.
Проникнуть в эту страну трудно, это вызывает у меня досаду, но почти не пугает;
куда больше поражает меня, насколько трудно отсюда уехать.
Простые люди говорят: "Как входишь в Россию, так ворота широки,
как выходишь, так узки". При всей необъятности этой империи
мне в ней мало простора;
тюрьма может быть и обширной -- узнику всегда будет в ней тесно. "
"Тревога моя все возрастала, я всем сердцем хотел только одного--
двигаться, дышать полной грудью;
я забыл, что вся страна здесь - та же тюрьма, и тюрьма тем более страшная,
что размеры ее гораздо больше и достигнуть ее границ и пересечь их гораздо труднее."
Юнхєр плакал....
От дивітся, Порошененко відразу в день голосування поздоровив Зеленського з перемогою (не нив як Бабушка: «Ми зайняли друге місце, ми вимагаємо перерахунку голосів»)
Далі, «порохоботи» Полторак, Клімкін, Гроссман і т. д. подали у відставку.
Це про них кричали: «Ані до послєднєго цепляются за власть !!!!!»
А от як раз, ті хто кричав не поспішають самі подавати у відставку.
Почєму так?
а вдруг
Зеля, вступление Украины в ЕС до её вступления в НАТО- это оккупация парашей большей части Украины. Ты насчёт этого "рехверендум" собрался проводить? Вот так в вариантах ответов и напиши.
Дивись.
От Порошенко відразу в день голосування поздоровив Зеленського з перемогою (не нив як Бабушка: «Любі маї. Порошенко здійснив ще один злочин! Ми зайняли друге місце, ми вимагаємо перерахунку голосів. Порошенко вкрав наші галаси !!!!»)
Далі, «порохоботи» Полторак, Клімкін, Гройссман і т. д. подали у відставку.
Це про них кричали: «Ані до послєднєго цепляются за власть !!!!!»
А от як раз, ті хто кричав не поспішають самі подавати у відставку.
Почєму так?
А взагалі то правильні слова, будемо дивитися як Зе проводитиме рехверендум, щоб закінчити війну із паРашею!!!
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/05/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-president-of-ukraine-volodymyr-zelenskyy/
Как говорися - Пётр Алексеевич в отставку, но дело его идёт вперёд уверенным шагом.