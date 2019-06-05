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Все про:лікарня (245) війна (1512) Росія (17376) Сирія (1302) бомбардування (147)

 Сирійська опозиція звинувачує Росію в бомбардуванні лікарень, - Gazeta Wyborcza

За словами лікарів з Сирії, Росія бомбардує лікарні, координати яких вони передали в ООН. Міжнародна організація попереджає Росію, що по цих точках не можна завдавати ударів, але росіяни прицільно бомблять лікарні.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На півночі Сирії, де триває останній великий наступ режиму Башара Асада, лікарі почали приховувати свої клініки від ООН. Організація ділиться своїми даними з Росією, а та відправляє бойові літаки, щоб зрівняти з землею і без того розбиті війною медичні установи.

"Більшість наших партнерів вже не передають ООН дані про місце лікарень. Тільки за останній рік були атаковані шість з них. А в цьому місяці ще вісім зазнали удару, коли ми передали їхні координати ООН. Тепер більшість неурядових організацій, які працюють в Сирії, вирішили раз і назавжди з цим покінчити", - цитує слова сирійського лікаря Мухаммада Захіра Gazeta Wyborcza.

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"Бачив лікарню, висічену в скелі, в серці гори. Зовні вона схожа на печеру, але всередині діє цілком нормально", - розповів журналістам голова організації MedGlobal доктор Захер Саглул, який нещодавно побував у Ідлібі.

"Навіть такі лікарні можна було бомбардувати й вивести з ладу. Вони використовують спеціальні ракети, які щоразу краще нищать медичні заклади. І так кожного дня", - додає він.

"ООН – не інформаційне агентство, щоб повідомляти, які лікарні були знищені. Організація повинна зберігати такі дані й хоча б засуджувати винних в бомбардуваннях. А тим часом все вказує на те, що не було створено жодної слідчої групи. Ніхто не намагається притягнути винних до відповідальності. Люди в Сирії питають, навіщо їм взагалі ООН", - розповів Саглул.

Загалом активісти підрахували, що за останній місяць сили сирійського режиму і Росії розбомбили 25 лікарень. Президент Башар Асад і його російський союзник разом намагаються відібрати в опозиційних сил їхній останній бастіон в Ідлібі на півночі країни. Тут вони знищили аж дев’ять лікарень, інформацію про розташування яких активісти й лікарі передали ООН.

Теоретично організація повідомляє цю інформацію Росії з добрих намірів, розраховуючи, що опікун Асада під час бомбардувань буде оминати медичні заклади. І якщо Кремль не буде зважати на попередження, можна буде притягнути його до відповідальності. Адже виходить, що він знав про розташування лікарень, але вони все одно постраждали. Але сирійські лікарі кажуть, що все відбувається зовсім не так.

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Як тільки координати потрапляють в руки Москви, лікарні одразу ж зазнають атаки. А щоденний порятунок хворих і поранених стає неможливим. Не допомагає навіть створення мобільних шпиталів і пересування їх з місця на місце, підсумовує Gazeta Wyborcza.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130746
 
 
 Топ коментарі
 
Сирийцы - не чурки, во первых, а во-вторых, они также ведуть борьбу с уродами козломордыми. А враг моего врага - друг.
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Ну в больницах нет ПВО. Где ж еще руским сокалам бомби кидать.
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Это все, что нужно знать о "русском мире"
В одном факте вся сущность!
ООН дает сведения где больницы, что бы их случайно не разбомбили.
А они прицельно их уничтожают!
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там люди гибнут, а тебе все шуточки, мр@зь.
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А потом во всяких магнитогорсках газ взрывается.
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так это любимое занятие ихтамнетов... только по больницам - чтобы вдруг не ответили
и ООН координаты хорошо ...подгоняет... (халатность или умысел?)
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ООН специально данные им передает или как это понимать?
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у нас в стране, каждый день 1-2 погибших на войне, и я должен волноваться за каких то чурок?
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Сирийцы - не чурки, во первых, а во-вторых, они также ведуть борьбу с уродами козломордыми. А враг моего врага - друг.
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все муслимы чурки. те кто сало кушает, те нет.
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Было бы печально, если бы сирийцы так думали об украинцах.
Есть простое понятие человечности. Впрочем, это не вам.
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Из дневника Патрика Гордона (1635-1699) генерал-лейтенант русской службы 1661- 1699, оценка московитов: «Люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны - когда имеют власть, под властью же - смиренны и даже раболепны, неряшливы и подлы, однако при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов». И время на их умственных способностях не отразилось.﻿
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Ну в больницах нет ПВО. Где ж еще руским сокалам бомби кидать.
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Это все, что нужно знать о "русском мире"
В одном факте вся сущность!
ООН дает сведения где больницы, что бы их случайно не разбомбили.
А они прицельно их уничтожают!
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Да ладно.
Там же написано что ООН не расследует попадание по больницам,значит знает для чего дает координаты.
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Допоможемо спільно здохнути всім москалям на Землі.
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Уже давно дали ответ на все вопросы....
"Путин подчеркнул, что в Сирии Россия ведет не войну, а проводит отдельные операции с участием воздушных сил, систем противовоздушной обороны, разведки, которые не связаны "с серьезной нагрузкой на бюджет".
"Мы просто часть этих средств направляем туда для проведения операции в Сирии. Лучшего учения трудно себе представить. Мы, в принципе, достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета", - заявил российский президент.
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"По словам врачей из Сирии..." Рассказывать можно все, что угодно (писать тоже). А гаджеты у сирийцев имеются, или там каменный век? Сняли бы хоть один налет - может и веры больше было. А польская газета подтвердила бы свою статью фактом.
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И толку? Как с советом европы? Украина- росия нас убивает. СЕ- нам очень нужны деньги.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСирійська опозиція звинувачує Росію в бомбардуванні лікарень, - Gazeta Wyborcza
 
 
 
 
 
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