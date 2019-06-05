 Сирійська опозиція звинувачує Росію в бомбардуванні лікарень, - Gazeta Wyborcza

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На півночі Сирії, де триває останній великий наступ режиму Башара Асада, лікарі почали приховувати свої клініки від ООН. Організація ділиться своїми даними з Росією, а та відправляє бойові літаки, щоб зрівняти з землею і без того розбиті війною медичні установи.
"Більшість наших партнерів вже не передають ООН дані про місце лікарень. Тільки за останній рік були атаковані шість з них. А в цьому місяці ще вісім зазнали удару, коли ми передали їхні координати ООН. Тепер більшість неурядових організацій, які працюють в Сирії, вирішили раз і назавжди з цим покінчити", - цитує слова сирійського лікаря Мухаммада Захіра Gazeta Wyborcza.
"Бачив лікарню, висічену в скелі, в серці гори. Зовні вона схожа на печеру, але всередині діє цілком нормально", - розповів журналістам голова організації MedGlobal доктор Захер Саглул, який нещодавно побував у Ідлібі.
"Навіть такі лікарні можна було бомбардувати й вивести з ладу. Вони використовують спеціальні ракети, які щоразу краще нищать медичні заклади. І так кожного дня", - додає він.
"ООН – не інформаційне агентство, щоб повідомляти, які лікарні були знищені. Організація повинна зберігати такі дані й хоча б засуджувати винних в бомбардуваннях. А тим часом все вказує на те, що не було створено жодної слідчої групи. Ніхто не намагається притягнути винних до відповідальності. Люди в Сирії питають, навіщо їм взагалі ООН", - розповів Саглул.
Загалом активісти підрахували, що за останній місяць сили сирійського режиму і Росії розбомбили 25 лікарень. Президент Башар Асад і його російський союзник разом намагаються відібрати в опозиційних сил їхній останній бастіон в Ідлібі на півночі країни. Тут вони знищили аж дев’ять лікарень, інформацію про розташування яких активісти й лікарі передали ООН.
Теоретично організація повідомляє цю інформацію Росії з добрих намірів, розраховуючи, що опікун Асада під час бомбардувань буде оминати медичні заклади. І якщо Кремль не буде зважати на попередження, можна буде притягнути його до відповідальності. Адже виходить, що він знав про розташування лікарень, але вони все одно постраждали. Але сирійські лікарі кажуть, що все відбувається зовсім не так.
Як тільки координати потрапляють в руки Москви, лікарні одразу ж зазнають атаки. А щоденний порятунок хворих і поранених стає неможливим. Не допомагає навіть створення мобільних шпиталів і пересування їх з місця на місце, підсумовує Gazeta Wyborcza.
и ООН координаты хорошо ...подгоняет... (халатность или умысел?)
Есть простое понятие человечности. Впрочем, это не вам.
В одном факте вся сущность!
ООН дает сведения где больницы, что бы их случайно не разбомбили.
А они прицельно их уничтожают!
Там же написано что ООН не расследует попадание по больницам,значит знает для чего дает координаты.
"Путин подчеркнул, что в Сирии Россия ведет не войну, а проводит отдельные операции с участием воздушных сил, систем противовоздушной обороны, разведки, которые не связаны "с серьезной нагрузкой на бюджет".
"Мы просто часть этих средств направляем туда для проведения операции в Сирии. Лучшего учения трудно себе представить. Мы, в принципе, достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета", - заявил российский президент.