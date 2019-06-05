 Сирійська опозиція звинувачує Росію в бомбардуванні лікарень, - Gazeta Wyborcza

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На півночі Сирії, де триває останній великий наступ режиму Башара Асада, лікарі почали приховувати свої клініки від ООН. Організація ділиться своїми даними з Росією, а та відправляє бойові літаки, щоб зрівняти з землею і без того розбиті війною медичні установи.





"Більшість наших партнерів вже не передають ООН дані про місце лікарень. Тільки за останній рік були атаковані шість з них. А в цьому місяці ще вісім зазнали удару, коли ми передали їхні координати ООН. Тепер більшість неурядових організацій, які працюють в Сирії, вирішили раз і назавжди з цим покінчити", - цитує слова сирійського лікаря Мухаммада Захіра Gazeta Wyborcza.

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"Бачив лікарню, висічену в скелі, в серці гори. Зовні вона схожа на печеру, але всередині діє цілком нормально", - розповів журналістам голова організації MedGlobal доктор Захер Саглул, який нещодавно побував у Ідлібі.

"Навіть такі лікарні можна було бомбардувати й вивести з ладу. Вони використовують спеціальні ракети, які щоразу краще нищать медичні заклади. І так кожного дня", - додає він.

"ООН – не інформаційне агентство, щоб повідомляти, які лікарні були знищені. Організація повинна зберігати такі дані й хоча б засуджувати винних в бомбардуваннях. А тим часом все вказує на те, що не було створено жодної слідчої групи. Ніхто не намагається притягнути винних до відповідальності. Люди в Сирії питають, навіщо їм взагалі ООН", - розповів Саглул.

Загалом активісти підрахували, що за останній місяць сили сирійського режиму і Росії розбомбили 25 лікарень. Президент Башар Асад і його російський союзник разом намагаються відібрати в опозиційних сил їхній останній бастіон в Ідлібі на півночі країни. Тут вони знищили аж дев’ять лікарень, інформацію про розташування яких активісти й лікарі передали ООН.



Теоретично організація повідомляє цю інформацію Росії з добрих намірів, розраховуючи, що опікун Асада під час бомбардувань буде оминати медичні заклади. І якщо Кремль не буде зважати на попередження, можна буде притягнути його до відповідальності. Адже виходить, що він знав про розташування лікарень, але вони все одно постраждали. Але сирійські лікарі кажуть, що все відбувається зовсім не так.

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Як тільки координати потрапляють в руки Москви, лікарні одразу ж зазнають атаки. А щоденний порятунок хворих і поранених стає неможливим. Не допомагає навіть створення мобільних шпиталів і пересування їх з місця на місце, підсумовує Gazeta Wyborcza.



