 Проведено 3 слідчі експерименти, допитано свідків, призначено експертизи. Сподіваюся, справа піде в суд через 6 місяців, - Труба про розслідування вбивства Кирила Тлявова

Про це на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який присвячений ситуації з убивством Кирила Тлявова, сказав глава ДБР Роман Труба, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Труба підтвердив те, що перші повідомлення в ЗМІ стосувалися того, що дитина нібито само впала. З цього приводу в реєстр внесено відомості про провадження, яке має на меті перевірити, чи не була ця версія спробою приховати провину поліцейських.
Також Труба пояснив відкриття провадження у ст. 115 (Умисне вбивство): "Поліцейські знали, як поводитися зі зброєю і були обізнані, до чого може привести необережне поводження з ним".
З приводу кваліфікації злочину Труба заявив, що невідомо чи залишаться поточні статті в кваліфікації і в подальшому.
За його даними, в справі вже проведено 3 слідчі експерименти, два додаткові огляди місця події, допитано свідків. Також призначено кілька судових експертиз.
Він також повідомив, що встановлено, з якої зброї стріляли, проте саме знаряддя злочину поки знайти не вдалося.
Труба запевнив, що ДБР якісно проведе розслідування, щоб винуватці понесли покарання.
"Мета ДБР - якомога швидше провести розслідування і передати справу до суду. Затримка може бути пов'язана з проведенням експертиз. Я сподіваюся, що справа піде в суд через 6 місяців", - заявив Труба.
Відповідаючи на запитання Мустафи Найєма, яким чином був встановлений факт алкогольного сп'яніння, якщо затримані відмовилися від проведення експертизи, Труба повідомив, що це встановлено під час допитів, а також під час розслідування поліції.
Нардеп Сотник поставила запитання з приводу відсутності експертизи, яка підтверджує алкогольне сп'яніння тих, хто стріляв. За її словами, це може призвести до того, що в суді цю обтяжливу обставину не буде підтверджено. Труба запевнив, що у слідства є достатньо свідчень, що підтверджують це.
Заступник генпрокурора Анжела Стрижевська зазначила, що всі процесуальні дії поліції і ДБР перебувають під контролем ГПУ.
Вона повідомила, що встановлюється можливість причетності до злочину інших осіб.
Первинну кваліфікацію - заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Стрижевська назвала нікчемною.
"Версія "умисне вбивство" перевіряється", - додала вона.
У свою чергу, глава Нацполіції Князєв заявив, що він не бачить фактів того, що місцева поліція намагалася приховати провину своїх колег, кваліфікувавши подію за відносно легкою статтею. Зараз триває службове розслідування. А відповідаючи на запитання чи не свідчить початкова заява батьків про те, що дитина впала, про тиск на них, Князєв сказав, що дитина впала на очах інших людей.
"Подальші деталі уточнить слідство", - запевнив глава Нацполіції.
Заступник глави МВС Вадим Троян, зі свого боку, повідомив, що це розслідування перебуває на особистому контролі міністра Арсена Авакова.
Він підтвердив, що один із обвинувачених був звільнений із Нацполіції, проте був відновлений на посаді судом.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Наку.й женіть цього "правовєда". Якщо людина із юр.освітою подібне заявляє, то це свідчить лише про дві речі: 1- він придбав диплом і цієї освіти не має, 2 - (і що набагато страшніше) він готовий порушувати Закон, маніпулюючи ним, щоби комусь догодити. Не важливо кому, владі, чи народу. Важливо що він це робить свідомо та умисно. Після цієї справи, нам зо два десятки подібних "правоведів" потрібно саджати...
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
07.02.2003 N 2
Про судову практику в справах
про злочини проти життя та здоров'я особи
26. У випадках, коли особа, яка позбавила потерпілого життя
чи заподіяла йому тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження,
передбачала можливість настання шкідливих наслідків своїх дій чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення
(злочинна самовпевненість), або ж не передбачала можливості
настання таких наслідків, хоча повинна була й могла їх передбачити
(злочинна недбалість), її дії слід розглядати як убивство через
необережність чи заподіяння необережного тяжкого або середньої
тяжкості тілесною ушкодження і кваліфікувати відповідно за ст. 119
чи ст. 128 КК ( 2341-14 ).
Не можна, зокрема, розглядати як умисне вбивство випадки,
коли смерть потерпілого настала від ушкодження, одержаного при
падінні від поштовху чи удару, якщо винний не бажав або свідомо не
припускав настання таких наслідків. Такі дії, залежно від змісту
суб'єктивної сторони злочину, можуть кваліфікуватись як убивство
через необережність чи як умисне тяжке тілесне ушкодження, що
спричинило смерть потерпілого.
Ми маємо справу з умисним перекручуванням кваліфікації і "натягуванням" особам "особливо тяжкого злочину" з політичних та особистих міркувань
По этой логике все наезды со смертельным исходом на пешеходов, переходящих проезжую часть на разрешающий сигнал, следует квалифицировать как "умышленное убийство.
Ибо водители знают как обращаться с автомобилем, знают что авто источник повышенной опасности.
нєт убійства - ніхто не стриляв, пушки нема. А от де пуля, інтірєсно?! Похоже шо пулю щас "додєливают" для какой-то хорошей вєрсії - тіпа, так расплескалась, шо ні на шо нєпохожа. Даже мєталл нє опрєдєліть. Мо, даже і нє мєтал ето? І ващє, бил лі мальчік?