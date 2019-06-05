 На Херсонщині співробітники Національного природного парку "Нижньодніпровський" попалися на хабарі 25 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівники двох науково-дослідних природоохоронних відділень заповідника вимагали двадцять п’ять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця. У цю суму зловмисники оцінили вартість щомісячного "абонемента" на вилов риби у водоймах парку без оформлення необхідних дозвільних документів та не притягнення комерсанта до передбаченої природоохоронним законодавством відповідальності. Як кур`єра ділки залучили до оборудки свого знайомого.

Правоохоронці затримали посередника в обласному центрі під час отримання п’ятнадцяти з половиною тисяч гривень – частини хабаря.

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У межах відкритого кримінального провадження обом посадовцям оголошено про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, посереднику - за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 ККУ.

Тривають слідчі дії для вставлення всіх обставин справи та інших можливих фактів протиправної діяльності посадовців.