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 Мер Львова звинуватив "власника Львівської тютюнової фабрики" в організації нападів на чиновників, - ЗМІ

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до правоохоронних органів через погрози з боку депутата Львівської міської ради та, за даними ЗМІ, власника Львівської тютюнової фабрики Геннадія Козловського.

Садовий публічно звинуватив Козловського в організації нападів псевдоактивістів на депутатів Львівської міськради.

Про це, як пишуть Українські новини, повідомило інтернет-видання Zahid.net..

"Я прошу правоохоронні органи перевірити причетність до організації нападів депутата міськради від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Козловського, який називає себе власником тютюнової фабрики і великої будівельної компанії Avalon", – заявив Андрій Садовий.

За даними ЗМІ, 48-річний Козловський є власником Львівської (Винниківської) тютюнової фабрики. Цю фабрику підозрюють у можливому виробництві і продажі нелегальних сигарет. Так, ще в 2015 р. голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що ця фабрика є головним постачальником сигаретної контрабанди з України в Євросоюз.

Як повідомлялося, Львівська (Винниківська) тютюнова фабрика може бути причетна до порушення закону "Про рекламу" через рекламу під виглядом води сигарет Marvel.

Також скандальний депутат міськради володіє футбольним клубом "Рух" (Винники), львівським "Гранд Готелем", кількома ресторанами в центрі Львова. За минулий рік Козловський задекларував понад 48 млн грн доходів.

Як повідомляють ЗМІ, 24 травня псевдоактивісти з кількох націоналістичних організацій облили фарбою двох співробітників мерії Геннадія Васьківа і Євгенія Бойка, в результаті чого Бойко втратив зір на одне око.

29 травня представники цих організацій виламали двері в будівлі Львівської міськради і побили співробітників "Муніципальної варти".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130739
 
 
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Так вот они какие эти самые козлы,которые мешают нам жить ...
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Нічого страшного.
Скоро БПП зникне, а значить і усі їх вчинки втратять свій кримінал.
Тепер вони почнуть все з нового листа, але під назвою ЕС.
Там ті ж самі з тим же керівником.
Ребрендінг зробили. Садовый обвинил депутата от БПП Козловского в организации нападений на депутатов Львовского горсовета - Цензор.НЕТ 1013
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Козловський У Бпп тимчасово..
типово для бізнесменів різного калібру купувати депутатське місце у партії влади.
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нічособі який сміливий став?!
а соплі під час "смітникової блокади" чого жував й прізвищ не назиавав?!
сикотно було?
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Жарти жартами,але Козловський фактично привласнив єдине велике озеро - Винниківське - куди львівяни (і жителі Винник) могли приїзджати і купатись...Є ще Наварія і Ясинець - але досить далеко...Під видом будівництва футбольної бази забрав озеро,а заодно і кілька гектарів лісу і полів...Поміг йому в тому голова винниківської міськради Квурт,якого він пхає на всі центральні телеканали...Зараз він в області олігарх місцевого розливу номер один,ннічого і нікого не боїться,утримує цілу армію активістів...Ну а як він себе веде - наберіть "львівська міська рада,комісія,Козловський",побачите його в повній красі...
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Як пан Мер 4 рази заробив на власниках МАФів.
1.Купівля ліцензії на торгівлю алкоголем.
2."ВІдкат" від власників донецьких торгівельних мереж ,що зайшли у Львів(за знищення дрібних конкурентів).
3. Рішення "в інтересах народу " з штрафами за невиконання.
4."Наливайки Садового" -(з встановленими кількома стільцями на вулиці і мікрохвильовками для розігріву бургерів" ,що оформлюються як "кафе" у міськраді.. З особистого дозволу пана Андрійка. Колишнім власникам МаФІВ прийдеться знову заплатити за ліцензію..Садовий звинуватив депутата від БПП Козловського в організації нападів на депутатів Львівської міськради - Цензор.НЕТ 9826
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Бойко втратив зір на одне око.

Точніше заявив Що одне око почало бачити гірше Садовий звинуватив депутата від БПП Козловського в організації нападів на депутатів Львівської міськради - Цензор.НЕТ 7277

Звичайно Це ніяк не впине на його основний робочий рефлекс-"загребущий рух руками до себе"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМер Львова звинуватив "власника Львівської тютюнової фабрики" в організації нападів на чиновників, - ЗМІ
 
 
 
 
 
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