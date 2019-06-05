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Все про:металургія (106) Азовсталь (12)

 На "Азовсталі" почали виводити з експлуатації доменну піч №5

На металургійному комбінаті "Азовсталь" Групи Метінвест сьогодні узялися до повної зупинки доменної печі №5 (ДП №5).

Агрегат виводять із експлуатації назавжди. Після завершення процесу охолодження домну демонтують.

Планова зупинка ДП №5 здійснюється екологічно чистим способом. Даний технологічний процес включає в себе видувки печі з опусканням шару шихти і виходом повітря і пари через трубопроводи.

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Разом із виведенням з експлуатації ДП №5 знизяться викиди, що суттєво зменшить навантаження на екологію Маріуполя.

Персоналу, закріпленому за цим агрегатом, буде запропоновано перейти як на вакансії в доменному цеху, так і на наявні вакансії в інших підрозділах комбінату з можливістю перенавчання та збереження середнього заробітку в період навчання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130734
 
 
 Топ коментарі
 
вопрос обнаруживает дремучее невежество гораздо лучше, чем ответ. Азовсталь начали строить в 30-е годы 20 века. Доменную печь - не перевозят, ее просто строят заново!
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скорее первое, ибо хер ее перевезешь
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Там всё немецкое, а после смерти членина всё назвали в честь его и всем сказали что это членин построил
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ахметова зеля опускает на деньги - правда зебилики ))))))
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как так,из самого загрязненного города в Украине,Мариуполь станет немного экологически чище.
Фсе низя этого допустить,давай выпускай с плакатами ровенских активистов,
скоро Зе доберется и до своего родного города Кривой Рог,и тоже сделает его чище
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не позорь индейцев ником срузгая срань
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Это дом или печь?
Это доменная печь.
Что умеет она печь?
Из руды железо печь.


Хреновая новына. Новына о снижении производственных ресурсов.
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печь дореволюционная или трофейная немецкая?
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Там всё немецкое, а после смерти членина всё назвали в честь его и всем сказали что это членин построил
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вопрос обнаруживает дремучее невежество гораздо лучше, чем ответ. Азовсталь начали строить в 30-е годы 20 века. Доменную печь - не перевозят, ее просто строят заново!
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ок, не специалист в доменных печах, но вот это что везут?
>Азовсталь начали строить в 30-е годы 20 века.
т.е. не дореволюционная, а довоенная. ну это меняет дело
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Доменная печь живет 15-17 лет, потом ее по частям взрывают и строят заново. И так во всем мире. Плюс домна - герметична и под давлением, поэтому загрязняет воздух от слова аж никак. Новость тупо ниочем
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а тут пишут, что срок службы 100 и более лет. и кому теперь верить?
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В Марике просто пипец творится.
Когда в 30-е годы строились заводы, рядом строился рабочий посёлок. И так уж получилось, что посёлок находится как раз в той стороне от металлургических предприятий, куда, согласно розе ветров, подавляющее количество дней в году дует ветер. Соответственно, в городе постоянно присутствуют все эти выбросы из труб.
Да и домны уже давно устаревший и неэффективный способ выплавки металла.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНа "Азовсталі" почали виводити з експлуатації доменну піч №5
 
 
 
 
 
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