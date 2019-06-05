 На "Азовсталі" почали виводити з експлуатації доменну піч №5

Агрегат виводять із експлуатації назавжди. Після завершення процесу охолодження домну демонтують.
Планова зупинка ДП №5 здійснюється екологічно чистим способом. Даний технологічний процес включає в себе видувки печі з опусканням шару шихти і виходом повітря і пари через трубопроводи.
Разом із виведенням з експлуатації ДП №5 знизяться викиди, що суттєво зменшить навантаження на екологію Маріуполя.
Персоналу, закріпленому за цим агрегатом, буде запропоновано перейти як на вакансії в доменному цеху, так і на наявні вакансії в інших підрозділах комбінату з можливістю перенавчання та збереження середнього заробітку в період навчання.
Фсе низя этого допустить,давай выпускай с плакатами ровенских активистов,
скоро Зе доберется и до своего родного города Кривой Рог,и тоже сделает его чище
Это доменная печь.
Что умеет она печь?
Из руды железо печь.
Хреновая новына. Новына о снижении производственных ресурсов.
>Азовсталь начали строить в 30-е годы 20 века.
т.е. не дореволюционная, а довоенная. ну это меняет дело
Когда в 30-е годы строились заводы, рядом строился рабочий посёлок. И так уж получилось, что посёлок находится как раз в той стороне от металлургических предприятий, куда, согласно розе ветров, подавляющее количество дней в году дует ветер. Соответственно, в городе постоянно присутствуют все эти выбросы из труб.
Да и домны уже давно устаревший и неэффективный способ выплавки металла.