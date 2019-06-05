 На "Азовсталі" почали виводити з експлуатації доменну піч №5

Агрегат виводять із експлуатації назавжди. Після завершення процесу охолодження домну демонтують.

Планова зупинка ДП №5 здійснюється екологічно чистим способом. Даний технологічний процес включає в себе видувки печі з опусканням шару шихти і виходом повітря і пари через трубопроводи.

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Разом із виведенням з експлуатації ДП №5 знизяться викиди, що суттєво зменшить навантаження на екологію Маріуполя.

Персоналу, закріпленому за цим агрегатом, буде запропоновано перейти як на вакансії в доменному цеху, так і на наявні вакансії в інших підрозділах комбінату з можливістю перенавчання та збереження середнього заробітку в період навчання.