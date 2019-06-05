 Україна екстрадувала до Туреччини учасника "Аль-Каїди", - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Прокуратура Києва за дорученням Міністерства юстиції України провела екстрадиційну перевірку щодо громадянина Турецької Республіки, який перебував у міжнародному розшуку і був засуджений за участь у збройній терористичній організації "Аль-Каїда".

Під час екстрадиційної перевірки іноземець намагався отримати статус біженця в Україні, в наданні якого йому було відмовлено. Також захист зловмисника намагався оскаржувати рішення Міністерства юстиції України про видачу.

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Постанова слідчого судді задовольнила клопотання прокуратури міста Києва про обрання стосовно громадянина Турецької Республіки екстрадиційного арешту для фактичної передачі в Турецьку Республіку.

За погодженням із компетентними органами Туреччини 3 червня відбулася фактична передача зловмисника.